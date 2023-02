Wie Terra-X am Flache-Erde-Debunking scheiterte (Video)

Unter der Programmarke Terra-X strahlt das ZDF seit Jahren eine Vielzahl an Wissenschaftsdokumentationen aus den verschiedensten Fachgebieten aus. Es handelt sich um „Edutainment“, eine Mischung aus Unterhaltungs- und Bildungsfernsehen.

Im Oktober 2020 veröffentlichte man die Folge „Ein Fall für Lesch & Steffens“ – Die Wahrheit über die Lüge. So heißt sie jedenfalls in der ZDF-Mediathek, auf Youtube wurde sie unter „Verschwörungstheorien – Ein Fall für Lesch & Steffens“ veröffentlicht. Eine der darin behandelten Verschwörungstheorien ist die der flachen Erde. Um diesen Teil der Sendung soll es hier gehen. Ein Artikel von beltoforion.de

Die Theorie der flachen Erde wird heute ernsthaft nur von zwei Gruppen vertreten. Das eine sind religiöse Fundamentalisten. Sie versuchen gar keine wissensbasierte Argumentation und lehnen alle Erkenntnisse ab, die im Widerspruch zu 3000 Jahren alten Überlieferungen aus bronzezeitlichen Stammesgesellschaften stehen. Die zweite Gruppe ist interessanter. Sie wird geführt von Leuten, die Wissenschaftstrolling als Einnahmequelle entdeckt haben.

Es werden Kongresse veranstaltet, Bücher und T-Shirts verkauft und mit Podcasts und Videos werden Werbeeinnahmen erzielt und neue Anhänger gewonnen.Ein durchaus interessantes Thema für eine populärwissenschaftlicher Sendung, doch der Versuch von Terra-X sich dieser Thematik zu widmen war gezeichnet von inhaltlichen Fehlern und Ungenauigkeiten. Es war der Sieg der Verpackung über den Inhalt, Naturwissenschaft vereinfacht bis zur Unkenntlichkeit.

„Astronaut“ vor einer Erdkrümmung, vergleichbar mit der aus der Terra-X Sendung, aufgenommen mit einer rektilinearen Linse. Würde jemand auf die Idee kommen, das diese Erdkrümmung so in 38 km Höhe zu sehen ist? Der Astronaut blickt hier auf Kuba und den Nordatlantik. Dafür müsste man tausende Kilometer hoch sein!

Die Horizontkrümmung ist erst ab ungefähr 15 Kilometer Höhe wahrnehmbar. Die Reiseflughöhe eines Interkontinentalfluges reicht dafür noch nicht aus. Auf der Starthöhe des Sprunges von Felix Baumgartner in 38 Kilometer ist der gekrümmte Horizont jedoch sichtbar, allerdings deutlich schwächer als in der Sendung behauptet.

Felix Baumgartner trug bei seinem Sprung 5 Kameras der Marke „GoPro Hero HD“ am Körper [1] . Dabei handelt es sich um eine Actionkamera mit Fischaugenobjektiv. Auf Bildern dieser Kamera kann man ohne nachträgliche Korrektur keine Aussage über die Horizontkrümmung der Erde treffen. Eigentlich hätte dem Team von Terra-X auffallen müssen, dass sich die „Horizontkrümmung“ in diesem Teil des Videos ständig ändert. Ein typischer Effekt von Fischaugenlinsen, der insbesondere bei bewegten Aufnahmen gerader Linien auffällt, wenn die Kameraorientierung relativ zum Horizont geändert wird.

Es gibt zwei Arten von Weitwinkelobjektiven: Rektilinear- und Fischaugenobjektive. Rektilineare Objektive stellen gerade Linien im Bild gerade dar, Fischaugenobjektive tun das nicht. Fotografen bevorzugen daher rektilineare Objektive. Weil diese aber einen komplexen Aufbau mit mehreren Linsengruppen haben, sind sie teurer, komplizierter und größer. Fischaugenobjektive können billiger und vor allem kleiner gebaut werden, weshalb sie oft in kleinen Actionkameras verwendet werden. Die Bauform ist kompakt und es ist ohne weiteres möglich die Bildverzerrung später am Computer wegzurechnen, wenn sie denn überhaupt stört.

Genau das zeigen die Kameras nicht! Sie zeigen im wesentlichen die Objektivverzerrung und nur zu einem kleinen Teil die tatsächliche Krümmung der Erde. Der Einfluss einer Fischaugenlinse auf ein Bild wird exemplarisch in den beiden Fotos unten demonstriert. Aus lizenzrechtlichen Gründen , kann ich an dieser Stelle keine Originalaufnahmen des Baumgartner Sprungs verwenden. Ich habe aber weder Kosten, noch Mühen gescheut um die Fotos nachzustellen.

Der erste Fehler passiert gleich am Anfang. Es werden Videoaufnahmen des Stratosphärensprungs von Felix Baumgartner gezeigt. Im Hintergrund der, in 38 km Höhe gemachten Aufnahmen, ist vermeintlich eine deutliche Erdkrümmung zu sehen. Dem Team von Terra-X unterläuft hier ein häufig gemachter Fehler. Es wurde versucht in Fotos, die mit einer Fischaugenlinse aufgenommen wurden, eine Horizontkrümmung nachzuweisen, ohne vorher die notwendige Objektivkorrektur durchgeführt zu haben. So heißt es in der Dokumentation:

Die zur Beschleunigung der „Erdscheibe“ notwendige Energie würde allerdings schnell gegen unendlich gehen. Ein Flacherdler könnte aber argumentieren, dass es mit der „dunklen Energie“ in der heutigen Physik auch ein Konzept gibt, in dem die immer schnellere Expansion des Kosmos kein Energieproblem zu sein scheint. Wieso darf er sein Energieproblem dann nicht auch mit einer „dunklen Beschleunigung“ lösen? Eine solche Argumentation bringt nichts, wenn man es mit wissenschaftlich vorgebildeten Trollen zu tun hat.

Das ist natürlich eine argumentative Nebelkerze aber eine durchaus kreative. Deshalb hätte man in der Sendung darauf eingehen sollen, denn die „Universalbeschleunigung“ ist einfach zu widerlegen: Die Erdschwerebeschleunigung ist nicht an jedem Punkt der Erde gleich! Wenn diese von einer Beschleunigung des Inertialsystems kommen würde, dann müssten Teile der flachen Erde unterschiedlich schnell beschleunigt werden. Das würde aber die „Erdscheibe“ auseinanderreißen, weil sich immer größere Höhenunterschiede zwischen den langsamer und schneller beschleunigten Teilen herausbilden würden. Infolge dessen kann eine Beschleunigung des Inertialsystems als Ursache für die Schwerebeschleunigung sicher ausgeschlossen werden.

Die „Potsdamer Schwerekartoffel“ ist ein Darstellung der messbaren Unterschiede in der Stärke des Gravitationsfeldes auf der Erde. Diese Unterschiede wären nicht erklärbar, wenn die Gravitationskraft durch eine „Universalbeschleunigung“ ersetzt werden würde! (© Deutsches Geoforschungszentrum Potsdam; Bildquelle )Auf der Erdoberfläche sieht die Bewegungsgleichung für einen freien Fall unter dem Einfluss der Gravitationskraft so aus:

Sowohl die gezeigte Animation, als auch die Erklärung sind irreführend. Die Flacherdler behaupten nicht, dass die Erde sich „konstant“ nach oben bewegt. Dann würde nämlich in Abwesenheit von Schwerkraft nichts passieren. Ein nach oben geworfener Ball flöge immer weiter weg und jeder auf der Scheibenwelt wäre schwerelos. Was sie behaupten ist, dass die flache Erde sich konstant beschleunigt nach oben bewegt. Ihr Argument kann wie folgt zusammengefasst werden:

Link zur Erklärung der Universalbschleunigung in der Terra-X Sendung. (Externer Inhalt: Link zum ZDF; Video „Ein Fall für Lesch & Steffens – Streiten für die Wahrheit“ des Kanals von Terra-X.)Wenig später versucht man sich an der Wiederlegung des häufig verwendeten Arguments der Flacherdler, dass die Gravitation überhaupt nicht existiert. Auch hier wird eine Chance vertan. Man bekommt den Eindruck dass sich lediglich über die vermeintliche Dummheit der Aussage lustig gemacht wird. So heißt es:

Das Experiment am See

Der Ort des Experimentes war der Ratzeburger See. (C) OpenStreetMap Beitragende.Das Segment über die flache Erde endete mit einem Experiment, das bestenfalls als irreführend bezeichnet werden könnte. Es ging um den Nachweis, dass die Erde keine Scheibe ist. Das Experimente für populärwissenschaftlichen Sendungen vereinfacht und deren Ergebnisse mehr oder weniger konstruiert werden, könnte man verzeihen. Wenn allerdings betont wird, dass es „ganz leicht“ nachzumachen sei, sollte man auf Tricksereien verzichten und ein Aufbau wählen, der tatsächlich funktioniert.

Worin liegt das Problem? Das gezeigte Experiment würde, wenn man es auf einer flachen Erde genauso ausführt, zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommen. In der beschriebenen Form funktioniert es nur, weil das Wissen um die Kugelform der Erde und ihr Radius von vorneherein in den Experimentalaufbau einbezogen wurde.

Es beginnt mit den Worten:

„Wir brauchen nur ein Boot, einen See und einen Laser“

Das ZDF hat bei der Auswahl des Sees gute Arbeit geleistet. Es fand am Ratzeburger See, südlich von Lübeck statt [2]. Wenn man einen See anlegen müsste, um die Erdkrümmung zu messen, würde er so ähnlich aussehen. Der See erstreckt sich in Nord-Süd Richtung über 8 Kilometer und bietet vom Süden aus gesehen ungefähr 8400 Meter freie Sicht über die Wasseroberfläche. Die Erdkrümmung beträgt bei diese Entfernung über 4 Meter! Das wären eigentliche ideale Voraussetzungen für ein wissenschaftlich solides Experiment gewesen.

Man entscheidet sich für ein Laserexperiment, mit dem überschaubaren Ziel zu beweisen, dass die Erde keine Scheibe ist. Das Experiment ist von seinen technischen Anforderungen überdimensioniert und unnötig kompliziert ausgelegt.

Die möglichen Varianten des Laserexperimentes

Wir beginnen mit der ersten Erklärung der Sendung: Wenn man beweisen möchte, dass die Erde flach ist, muss man nur an einem See einen Laser horizontal über die Wasseroberfläche strahlen und mit einem Boot an verschiedenen Punkten des Sees die Höhe des Lichtpunktes messen. Wenn die Erde flach ist, darf sich die Höhe nicht ändern.

„Der Laser ist unbestechlich Dirk. Es weiß ja jeder, dass ein Laserstrahl völlig horizontal geht. Wenn du beweisen willst, dass die Erde eine Scheibe ist, dann musst du nur zeigen, dass die Erde genauso horizontal ist, wie der Strahl.“

Diese Aussage ist bestenfalls ungenau. Den Fehler „völlig horizontal“ mit „völlig gerade“ zu verwechseln, sollte eine Wissenschaftssendung nicht machen. Der Laser verläuft nur dann horizontal, wenn er auf die Horizontale justiert wurde und genau das wird bei diesem Experiment zum Problem werden.

Einen Laser auf die Horizontale zu justieren ist eigentlich einfach: Man misst die Laserhöhe auf der einen Seeseite und fährt dann auf die andere, um den Laser so einzustellen, dass er dort die gleiche Höhe hat.

Variante 1a: Der Nachweis einer, hypothetischen, flachen Erde mit einem Laser wäre tatsächlich einfach. Für die Laserjustage müsste der Strahl so eingestellt werden, dass er auf beiden Seeseiten die gleiche Höhe hat.Das funktioniert auch auf einer kugelförmigen Erde. Die Erde krümmt sich dann zwar unter dem Laserstrahl und dieser verläuft nur in der Seemitte horizontal zur Wasseroberfläche aber das ist ja der Effekt, den man messen will.

Variante 1b: Das Experiment auf der kugelförmigen Erde wird genauso durchgeführt. Nur das Ergebnis ist anders.Wie man leicht sehen kann, nimmt die Höhe des Laserstrahles auf einer kugelförmigen Erde zur Seemitte hin ab. An den Ufern ist sie dagegen Maximal. Das war der Redaktion von Terra-X wohl zu kompliziert weshalb man ein alternatives Experiment entwarf, bei dem der Laser auf der einen Seeseite exakt horizontal zum See ausgerichtet werden muss.

Variante 2a: Experimentaldurchführung nach Terra-X. Grundvoraussetzung ist ein exakt horizontal justierter Laser am Seeufer.

Das Justierproblem des Lasers

Theoretisch funktioniert das Experiment immer noch, man hat sich jetzt aber ein Problem mit der Laserjustierung eingehandelt. Woher weiß man, wann der Laser exakt in der Horizontalen verläuft? Es gibt keine verlässlichen Anhaltspunkte mehr um ihn zu justieren und man kann die Horizontale weder mit einer Wasserwaage, noch mit Präzessionsneigungsmessern mit ausreichender Genauigkeit bestimmen.

Neigungsmessinstrument Genauigkeit Justierfehler auf 3000 m Wasserwaage 0.057° ≈4 m Präzissionsneigungsmesser 0.01° ≈1.5 m Die Erdkrümmung auf 3000 m beträgt ungefähr 0.67 m. Die zu erwartenden Fehler bei Justierung mit einem Neigungsmesser sind deutlich größer

Man dachte wohl, dass der zu messende Effekt viel deutlicher ist, wenn man den Laser so ausrichtet, denn der Höhenunterschied verdoppelt sich und wir erinnern uns, in der Welt von Terra-X gilt:

„Es weiß ja jeder, dass ein Laserstrahl völlig horizontal geht …“

Die ungefähre Richtung und Länge der Laserstrecke des Experimentes. (C) OpenStreetMap Mitwirkende.Dass ein Laser nicht von alleine „horizontal geht“ und dass man keinen Neigungsmesser für die Justierung verwenden kann, wusste anscheinend auch Harald Lesch, weshalb er erklärt:

„Was wir jetzt machen ist, wir schicken den Laser da rüber, justieren ihn da.“

Aber wie justiert man den Laser so am anderen Seeufer so, dass er genau horizontal läuft? Bei den Experimentalvarianten 1 ergibt sich das durch den Aufbau automatisch. Beim Experiment wie von Terra-X durchgeführt nicht! Die Höhe, die der Laser auf der anderen Seeseite haben muss, ist größer, wenn die Erde eine Kugel ist. Um wie viel genau, hängt von der, im Rahmen des Experimentes, eigentlich unbekannten Erdkrümmung ab. Deren Nachweis ist ja erst das Ziel des Versuches.

Der einzige Weg diese „Justierung“ durchzuführen ist, die Länge des Sees zu messen und mit dem Wissen um den tatsächlichen Erdradius einfach den Höhenunterschied zu berechnen. Dieser ergibt sich aus der Erdkrümmung. Dann justiert man den Laser so, dass er am anderen Ufer um genau diesen Betrag höher ankommt. Der Ratzeburger See ist zwar über 8,4 km lang aber so, wie Terra-X den Laser ausgerichtet hat, ist die Entfernung zum gegenüberliegenden Ufer nur ungefähr 3 km. Auf 3 Kilometer krümmt sich die Erde ungefähr 67 Zentimeter.

Die „Justierung“ besteht also darin, den Laser so einzustellen, dass er am anderen Ufer 67 Zentimeter höher ankommt. Bei dem Experiment kann gar nichts anderes mehr herausrauskommen. Es ist eine völlig sinnlose Art der Durchführung. Wieso fährt man den See überhaupt noch ab, wenn das Ergebnis schon feststeht?

Schlimmer noch: Nehmen wir einmal an, die Flacherdler hätten recht. Wie würde das Terra-X Experiment aussehen, wenn man auf einer flachen Erde den Laser für dieses Experiment in der dort „falschen“ Annahme „justiert“, die Erde sei rund?

Variante 2b: So sähe das Terra-X Experiment aus, wenn die Flacherdler recht hätten und die Erde flach wäre. Es wurde die gleiche „Justierung“ verwendet. Bei dieser Art des Experimentalaufbaus kann man nicht so einfach entscheiden, ob die Höhenänderung des Lichtpunktes durch Fehljustierung des Lasers oder durch die Erdkrümmung kommt.Man hat das Wunschergebnis bereits in die Justierung eingebaut!

Was hat Terra-X bewiesen?

Kommen wir zu den präsentierten Messergebnissen. Für die Sendung wurden 4 Punkte gemessen, der Höhenunterschied von Punkt 1 zu Punkt 4 ist ungefähr 60 Zentimeter. Das entspräche einem Bootsfahrweg von etwas weniger als 3 Kilometern. Merkwürdig ist, dass alle Punkte sich um ungefähr den gleichen Betrag nach oben verschieben. Die Erde krümmt sich aber mit zunehmender Entfernung stärker nach unten weg. Die Punkte müssten eigentlich immer schneller nach oben wandern, wenn das Boot zwischen den Messungen ungefähr gleiche Entfernungen zurücklegte.

Links: Die Kugelförmige Erde krümmt sich immer schneller unter dem Strahl weg. Rechts: In den Ergebnissen von Terra-X steigt der Lichtpunkt nahezu gleichförmig an. Dieses Ergebnis passt eigentlich besser zur Durchführung des Experiments auf einer flachen Erde.Das Ergebnis wird wie folgt erklärt:

Es gibt nur eine Erklärung, weshalb der Strahl das Boot immer weiter oben getroffen hat. Der Laserstrahl verläuft nicht mehr horizontal zur Seeoberfläche. Die Oberfläche des Sees krümmt sich.

Das präsentierte Ergebnis ähnelt eher dem, was bei gleicher Durchführung auf einer flachen Erde gemessen werden würde. Wir erinnern uns: Die Justierung des Lasers besteht darin, ihn an der Horizontalen auszurichten. Dafür muss man ihn auf eine Position einstellen, die ein wenig über dem tatsächlichen Horizont liegt. Auf einer kugelförmigen Erde würde er dann genau in der Horizontalen liegen, auf einer flachen Erde hätte man ihn jedoch leicht schräg nach oben ausgerichtet.

Jetzt könnte zur Ehrenrettung von Terra-X eingewendet werden, dass gar nicht gesagt wurde, wo genau auf dem See die Laserpunkte aufgezeichnet wurden und dass man sie durchaus in solchen Entfernungen hätte messen können, dass das Ergebnis zu einer kugelförmigen Erde passt. Die Messpunkte befänden sich dann ungefähr an den, in der Tabelle unten angegebenen Positionen im See.

Messpunkt Laserpunkthöhe Bootsentfernung vom Laser Punkt 1 0 cm 0 m Punkt 2 20 cm 1640 m Punkt 3 40 cm 2320 m Punkt 4 60 cm 2840 m So weit hätte das Boot fahren müssen um die gemessenen Laserpunkthöhen zu erreichen.

Es gäbe erst nach 1640 Metern den ersten richtigen Messpunkt im See. Hier ergibt sich das Problem, dass ein Laserstrahl sich mit zunehmender Entfernung aufweitet (sog. Divergenz). Dem kann zwar mit einem sogenannten Laserstrahlaufweiter entgegen gewirkt werden und tatsächlich hatte man bei Terra-X einen solchen vor Ort (Bild unten links). Doch auch ein Strahlaufweiter kann die Divergenz nicht komplett verhindern (Siehe unten rechtes Bild). Die Messpunkte liegen in Entfernungen, in denen die Aufweitung bereits deutlich stören würde. Umso größer der Strahldurchmesser, desto schwieriger wird es seine Mitte zu finden. In Ufernähe wo der Laserstrahldurchmesser noch klein ist und wo man auch kleine Höhenveränderungen hätte messen können, wurde also nur eine Messungen gemacht und alle anderen dort, wo die Strahlqualität immer schlechter wurde (siehe rechtes Bild).

Der Laserstrahl hat am Anfang nur ungefähr einen Zentimeter Durchmesser. Hier auch zu sehen ist ein Laserstrahlaufweiter. Dieser weitet den Laserstrahl auf, macht ihn aber dafür paralleler und somit auch über längere Strecken gut messbar. (© ZDF / Terra-X „Ein Fall für Lesch & Steffens – Streiten für die Wahrheit“; https://www.youtube.com/watch?v=f7UvligKPCE&t=520s Das Bild zeigt die Strahlaufweitung des Lasers während des Experimentes. In einiger Entfernung vom Ufer hat der Laserstrahl bereits über 10 cm Durchmesser. (© ZDF / Terra-X „Ein Fall für Lesch & Steffens – Streiten für die Wahrheit“; https://www.youtube.com/watch?v=f7UvligKPCE&t=571s

Bei dieser Art der Experimentaldurchführung wäre es zum Beweis der Erdkrümmung notwendig gewesen die Nichtlinearität der Lichtpunkthöhenkurve nachzuweisen. Diese wäre nur auf einer kugelförmigen Erde messbar. Weil das ausblieb, kann anhand der präsentierten Ergebnisse nicht entschieden werden, ob die Erde kugelförmig oder flach ist. Man hat nur bewiesen, dass sich die Lichtpunkthöhe ändert. So etwas würde aber auch mit einem schräg eingestellten Laser auf einer flachen Erde passieren.

Was ist vermutlich wirklich passiert?

Man hat an diesem Tag tatsächlich Ausrüstung zum See gebracht, die geeignet sein könnte ein solches Experiment erfolgreich durchzuführen. Der verwendete Laser ist ein Gerät der Laserklasse 4 mit Laserstrahlaufweiter und Zielfernrohr für die Justierung. Es scheint eine modifizierte Version eines Lasers der „RTI PIKO Serie“ zu sein.

Da es aufwendig ist jemanden ans andere Ufer zu schicken, um dort den Laserstrahl auf die gleiche Höhe zu justieren, entschied man sich für eine fragwürdigere Variante der Justierung. Diese wurde vermutlich direkt mit dem Zielfernrohr durchgeführt. („Was wir jetzt machen ist, wir schicken den Laser da rüber, justieren ihn da.“ ). Man „justierte“ den Laserstrahl durch ein Fernrohr an einem Ufer, das in 3 Kilometer Entfernung lag. Eine Entfernung, in der der Strahl vermutlich 30-50 Zentimeter Durchmesser hatte. Wenn die Justierung ernst genommen worden wäre, dann hätte man ihn dort auf die Höhe des Tisches, auf dem der Laser stand, plus die Höhe des Strahles über dem Tisch, plus 67 Zentimeter einstellen müssen. Wobei die 67 Zentimeter auf Basis der Entfernung zum anderen Ufer und des bekannten Erddurchmessers hätten berechnet werden müssen.

Warum der ganze Aufwand? Man hatte sich ohnehin schon für eine Art der Durchführung entschieden, die erforderte den Erdradius vorher zu kennen. Wissenschaftlich völlig wertlos! Also wurde der Laser möglicherweise einfach irgendwie leicht schräg nach oben eingestellt. Das einzige Kriterium war vermutlich, dass er das Boot über eine verhältnismäßig große Entfernung treffen musste. Man brauchte ja nur die Bilder fürs Fernsehen und musste nur dafür sorgen, dass der Laser seine Höhe auf dem Boot ändert. Aus diesem Grund ist die plausibelste Erklärung für das, was tatsächlich passierte vielleicht diese hier:

Die präsentierten Ergebnisse können auch so interpretiert werden, dass man den Laser einfach schräg nach oben justiert hat und dann mit dem Boot nur eine relativ kurze Strecke gefahren ist. Auf diese kurze Distanz kam die Erdkrümmung gar nicht voll zum tragen und es wurde im wesentlichen ein schräg eingestellter Laser vermessen.Man schließt dieses Segment der Sendung mit folgendem Dialog:

Dirk Steffens:

„Das ist ja schön und gut mit dem Laser aber sein wir doch mal ehrlich Harald, damit überzeugen wir doch nur Leute, die es ohnehin schon wussten“ Harald Lesch:

„Die die nichts glauben wollen, die glauben es sei ein Fake obwohl sie es ja selber nachmachen könnten“ Dirk Steffens:

„Warum glauben Leute nur an einen Quatsch, der sich so einfach widerlegen lässt?“ Harald Lesch:

„Es geht gar nicht so sehr darum, was sie glauben, als vielmehr, an was sie nicht glauben. Sie glauben nämlich nicht der Quelle der Information“

Terra-X war trotz der finanziellen Ausstattung des öffentlich rechtlichen Fernsehens und unter Mitwirkung eines Astrophysikers nicht in der Lage, den Quatsch den die Flacherdler behaupten auf wissenschaftlich solider Basis zu widerlegen. Man versuchte sich an einer Art der Experimentaldurchführung, die unnötig kompliziert und von Beginn an unsinnig war. Die präsentierten Ergebnisse sind am besten als Ergebnis einer „kreativen“ Laserjustierung zu erklären. Niemand, der ernsthaft die Erdkrümmung nachweisen will, würde dieses Art der Experimentaldurchführung wählen.

Andere konnten das Besser

Netflix Dokumentation „Unter dem Tellerrand“

Bei Netflix hat man das gleiche Thema in der Dokumentation „Unter dem Tellerrand“ (Behind the Curve) besser aufgearbeitet. Der stilistische Unterschied ist deutlich. Dort wo bei Terra-X lächerlich gemacht wird, lässt die Netflix Dokumentation Flacherdler reden, mit all ihren Widersprüchen. Die Wissenschaftler, die zu Wort kommen sind kritisch aber nicht herablassend. Sie sind aber auch selbstkritisch. Denn hinter jedem Menschen der am Ende im Lager der Flacherdler landet, steht immer auch ein Versagen zu bilden, ein Versagen zu erklären und ein Versagen zu überzeugen.

Die Netflix Dokumentation endet mit einem Experiment, in dem Flacherdler erfolgreich die Krümmung der Erde nachweisen, genau das woran Terra-X hier scheitert. Sie nehmen das Ergebnis mit Erstaunen und Unglauben zur Kenntnis und lehnen es ab. Es ist schon ironisch: Terra-X wollte das Experiment durchführen konnte aber nicht, die Flacherdler konnten ein ähnliches Experiment durchführen, wollten dessen Ergebnis aber nicht wahr haben.

National Geographic „Flat Earth vs. Round Earth“

Bei „National Geographic“ hat man die einfachst mögliche Version des Experimentes gewählt. Man fuhr am helllichten Tag mit einem Boot in Richtung Horizont und hatte am Boot Markierungen mit unterschiedlich farbigen horizontalen Streifen angebracht. Mit Teleskopen konnte dann ohne Probleme vom Ufer aus beobachtet werden, dass die untersten der Streifen ab einer bestimmten Entfernung nicht mehr zu sehen waren. Mit dem Wissen um die Breite der Streifen hätte zusätzlich noch eine grobe Abschätzung des Erdradius durchgeführt werden können. Das ist eine Version, die auch Terra-X am Ratzeburger See hätte umsetzen können. Das hätte funktioniert, wäre aber deutlich unspektakulärer gewesen. Anstelle dessen wurde auf Wissenschaftstheater mit Lasershow gesetzt, der Bilder wegen.