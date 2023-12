Habt ihr schon mal von den Sperr- oder Dunkelnächten gehört oder gelesen?

Netzfund:

Als Sperr- oder Dunkelnächte werden diejenigen Nächte bezeichnet, die 13 Nächte vor den Raunächten, also am 8. Dezember, anfangen.

Am 8. Dezember, „Maria Empfängnis“, der in katholischen Gegenden ein Feiertag ist, empfing die Göttin Anna die zukünftige Gottesmutter namens Maria. Der 8. Dezember ist also der Tag neun Monate vor dem eigentlichen Geburtstag der Mutter Gottes.

Anna wird biblisch nicht erwähnt. Es gibt jedoch zahlreiche Legenden rund um die Urmutter. Möglicherweise ist dies der Wunsch nach dem Idol der alten Weisen oder der Grossmutter, der diese Legenden schürt.

Der Name Anna ist mit weiteren alten Göttinnen verknüpft, wie z. B. mit der indischen Göttin Ananta, Göttin des Universums und der Unendlichkeit, oder mit der altsyrischen Göttin Anath, Göttin über den Himmel, das Leben und den Tod, oder mit der keltisch-irischen Göttin Anu, die als Allmutter das Land und dessen Bewohner beschützt und von den Bewohnern deshalb als Erdengöttin bezeichnet wird.

Im Namen Anna steckt die Silbe An, deren erweiterte Bedeutung Ahne ist, im Sinne von Altmutter, alte Weise, Vorfahrin.

Was hat das nun alles mit dem Beginn der Sperr- oder Dunkelnächte am 8. Dezember zu tun?

Der Legende nach erhielt unsere Mutter Erde den ersten Impuls eines lebendigen Sonnenstrahls am 8. Dezember, und genau 13 Tage später, zur Wintersonnenwende am 21. Dezember, erstrahlt wieder das helle(re) Licht, und die dunkle Zeit seit Samhain (Allerheiligen) ist vorbei.

In diesen noch dunklen 13 Tagen und Nächten vor der Wintersonnenwende werden im bäuerlichen Volksglauben alle Arbeiten beendet, sämtliches Werkzeug wird gereinigt und sicher verwahrt, alle Geräte und Maschinen werden ausgeschaltet, und alle Räder stehen in dieser Zeit still. Auch die Spinnräder, die den Lebensfaden des Menschen durch die drei Nornen spinnen, stehen still und werden weggesperrt.

Alles wird winterfest gemacht und sicher verwahrt, denn wenn ab Beginn der Raunächte die Frau Percht mit ihrem Gefolge durch die Lande reitet, darf keine Arbeit liegengeblieben sein, darf kein Gerät herumliegen, keine Maschine laufen, und es darf keine Unordnung herrschen.

Die Sperr- oder Dunkelnächte sind die Zeit, in der wir innehalten und Rückschau halten können. Wir haben jetzt die Zeit, das noch laufende Jahr zu betrachten und rückblickend auf die vergangenen Monate zu schauen.

Dabei können wir uns Fragen stellen wie:

Was ist uns besonders gut gelungen?

Womit hatten wir Schwierigkeiten?

Was war positiv, was negativ?

Was möchten wir ändern, loslassen, neu machen?

Wir nehmen uns die Sperr- oder Dunkelnächte zum Anlass, unsere Gedanken schweifen zu lassen und uns zu besinnen.

Wir können, wenn wir wollen, alles Erlebte, unsere Gedanken, Emotionen, Gefühle und Erfahrungen oder einen Teil davon, auf Zettel schreiben, die wir dann mit Beginn der Raunächte, bei der ersten Räucherung loslassen und uns symbolisch von all dem und dem alten Jahr trennen, indem wir es lossprechen und segnen, um es dann im reinigenden Feuer den höheren Mächten, unseren Ahnen oder möglicherweise auch unserer Urmutter Anna zu übergeben.

Die zwölf Raunächte, bzw. die zwölf Tage, die sich direkt an die Sperr- oder Dunkelnächte anschliessen, stehen für die zwölf Monate des Folgejahres.

Die erste Raunacht, bzw. der erste Tag dieser zwölf Tage, steht für den Monat Januar, der zweite für den Februar, der dritte für den März, usw.

So wie wir an einem dieser Tage gestimmt sind, so wie die Stimmung in unserem Herzen und in unserer Familie an dem Tag ist, so wird der zugehörige Monat des folgenden Jahres werden.