Unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut , sondern geht gegen die Mächte der Welt und die Geister der Bosheit.

Die Frage „Wer waren die Archonten“ ist zunächst einmal etwas irreführend. Die Archonten sind „Wesen“ oder „Kräfte“, welche in den gnostischen Schriften auftauchen und als Gegenspieler zum Guten gesehen werden können.

Nehmen wir an die Theorie stimmt, dann müsste man folglich davon ausgehen, dass es diese Archonten noch immer gibt und sich fragen „Wer sind die Archonten?“.

Im Internet finden wir viele teilweise ziemlich beängstigende Angaben zu den Archonten, welche zuletzt nochmal durch die Veröffentlichung „Der verratene Himmel“ von Dieter Broers an Aufmerksamkeit gewannen. Demnach sind die Archonten intrapsychische Wesen, welche unseren Geist manipulieren und uns beherrschen wollen.

Verständlich, wenn der ein oder andere an dieser Stelle direkt aussteigt. Wenn wir jedoch von einem globalen Bewusstsein ausgehen, dann können wir uns auch die spirituelle Frage stellen, ob nicht nur wir Menschen an diesem Bewusstseinsfeld mitwirken, sondern möglicherweise auch andere „Wesen“.

Zum Verständnis: In einem solchen globalen Bewusstseinsfeld könnte der Geist einer Person womöglich mehr wie ein Radio funktionieren, welches „Gedanken“ empfängt (und auch sendet). Indizien für eine solche Theorie gibt es viele, von subjektiven Erlebnissen wie Gedankenübertragungen (übrigens auch von Uri Geller in Experimenten nachgewiesen, in denen er eine Zahl mittels Gedanken an einen Versuchsteilnehmer sendete und dieser diese korrekt aufzeichnete) bishin zu objektiven Messmethoden des Kollektivs wie dem Global Consciousness Projekt der Princeton Universität.

Dass wir als Individuen keine totale Kontrolle über unsere Gedanken haben weiss wohl jeder aus eigener Erfahrung, in der Psychologie wird dieses Mysterium oft mit dem Unterbewusstsein erklärt.

Das Unterbewusstsein Modell suggeriert jedoch meist, dass wir in unseren geistigen Vorgängen letztlich doch ein abgeschlossenes System bilden. Von diesem Standpunkt her ist es sicherlich Unsinn von Archonten als eigenständige Wesen zu sprechen, welche unseren Geist manipulieren.

Ein Psychologe würde wahrscheinlich behaupten, dass die Archonten Projektionen aus dem Unterbewusstsein sind für verdrängte Triebwünsche, Aggressionen etc.. So sehr ich diesen Standpunkt auch respektiere, er stellt mich nicht gänzlich zufrieden, weil er die intersubjektiven Zusammenhänge (und das Bewusstseinsfeld) ausblendet. Gehen wir davon aus, dass es ein Bewusstseinsfeld gibt, dann ist es auch möglich, dass wir darin von Kräften manipuliert werden, da nicht alle Gedanken und Emotionen allein aus uns entspringen.

Daher hat mich dieses Thema beschäftigt und ich bin den Quellen der Gnostikern gefolgt, um die Frage zu klären: Wer sind die Archonten und wie kann ich mir die Interaktion mit ihnen vorstellen?

Die Evolution der Gnostiker

Man kann die Archonten nicht begreifen, wenn man sich nicht mit der Evolutionsgeschichte der Gnostiker beschäftigt. Die Gnosis hat eine ähnliche Schöpfungsgeschichte wie das Christentum, ist jedoch an gewissen Kernpunkten fundamental verschieden. Leider sind die gnostischen Schriften damals von fanatischen Andersdenkenden verbrannt worden.

De Facto ist die Ausrottung des gnostischen Wissens ein beispielloser Vorgang in der Geschichte, in dem fast alle Aufzeichnungen verloren gingen. Im Dezember 1945 wurden in Ägypten die Nag Hammadi Schriften entdeckt, wodurch ein Teil des Wissens wieder auftauchte. Als weitere Quelle meiner Untersuchungen dient mir das Werk „Pistis Sophia“ von Carl Schmidt.

Es gibt zu dem Schöpfungsmythos recht umfangreiche Textstellen, die ich in aufklappbaren Modulen integrieren werde, für jene, welche sich ausführlicher damit beschäftigen möchten.

Am Anfang aller Dinge lag laut den Gnostikern die göttliche Vernunft, welche durch das Wort das All schuf, dessen Haupt Christus ist. Die Basis des Alls bilden 12 Äonen/Lichter, eine von Ihnen ist Sophia (Weisheit).

An dieser Stelle ist alles noch rein geistig und es gibt keine materielle Manifestation. Die 12 Lichter tun alles in Übereinstimmung mit dem großen Geist. …

Fortsetzung folgt…