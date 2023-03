Sind die Archonten die Ausserirdischen?

Immer wieder höre ich Erzählungen über die Archonten, welche große Parallelen zu dem gemeinhin überlieferten Bild von Ausserirdischen entsprechen.

So sagt zum Beispiel Jay Weidner in einem Interview:

Gnostiker predigten, dass es eine Invasion, um ca. 3600 v. Chr. Gegeben hatte, etwa 1.600 Jahre bevor die Nag Hammadi Texte vergraben wurden, sie beschrieben, dass diese Invasion wie ein Virus war, und in der Tat, sie wurden dafür massivst unterdrückt, bei der Beschreibung der wahren Zustände. Die Wesen, die sie unterdrückten hießen Archonten. Diese Archonten hatten die Fähigkeit, die Realität zu duplizieren, um uns zu täuschen. Sie waren neidisch auf uns (die Menschen), weil wir ein Wesen von einer Art sind, die eine Seele, die sie nicht besitzen, haben und die Nag Hammadi Texte beschreiben das und das Aussehen der Archonten. Manche sehen aus wie ein Reptil und andere sehen wie ein nicht ganz entwickeltes Baby oder Fötus aus. Es scheint teilweise zu leben und teilweise nicht zu leben, es hat graue Haut und dunkle, unbewegte Augen

Jeder der sich die Nag Hammadi Texte selbstständig durchliest wird feststellen, dass solche Stellen nicht zu finden sind. Die Archonten werden in der gnostischen Überlieferung nicht als Invasoren um ca 3600. v. Chr. benannt, sondern als „Unfall“ der Evolution durch Sophia. Ebenfalls wird ihr aussehen ganz anders beschrieben, nämlich als Wesen mit Tierköpfen. Am ehesten würde ich vermuten, dass die Archonten der Gnostiker die Gottheiten des alten Ägypten beschreiben (Anubis, Horus etc.).

Woher Jay Weidner diese Informationen hat, ist mir völlig unklar. Da er sich allerdings auf die Nag Hammadi Texte bezieht muss ich leider feststellen, dass es Hirngespinste von ihm sind, da solche Beschreibungen nicht in den Nag Hammadi Texten zu finden sind. Hier war wohl der Wunsch eine frühhistorische Überlieferung über Aliens zu finden derart groß, dass er etwas in den Text hineinlegte, was aus diesem nicht hervorgeht.

Weiter finde ich angebliche „Darstellungen“ der Archonten, welche enorm stark an Aliens erinnern. Ich frage mich auch hier, woher dieser Bilder stammen, denn aus den Nag Hammadi Texten gehen sie nicht hervor. Eine Quellenangabe ist leider nicht gemacht worden.

Matrixwissen schreibt beispielsweise:

Matrixwissen: In einem der Nag Hammadi Texte (Apokryphon des Johannes) werden Entführungen von Menschen durch kleine Wesen beschrieben.

Auch hier scheint der Wunsch Vater des Gedankens zu sein, denn eine solche Stelle konnte ich auch nach mehrmaligem Lesen nicht entdecken. Das kann jeder gerne hier nachprüfen.

Gesagt wird über das Aussehen des ersten Archons:

Nag Hammadi: Und als sie ihren Willen (verwirklicht) sah, veränderte er sich in den Typos eines löwengesichtigen Drachens. Und seine Augen (10) waren wie Feuer von Sonnenleuchten, die leuchteten.

Was offensichtlich eine völlig andere Darlegung ist, als von Jay Weidner behauptet. Die Archonten schufen sich wieder weitere „Engel“, welche laut Nag Hammadi wie folgt aussahen:

Nag Hammadi: Dies aber sind die zu den Namen gehörigen Körper: Der erste ist Athoth, er ist ein Schafsgesicht.

Der zweite ist Eloaiou, er ist ein Eselsgesicht.

Der dritte ist Astaphaios, er ist ein [Hyänengesicht].

Der (30) vierte ist Jao, er ist ein [Drachen]gesicht mit sieben Köpfen.

Der fünfte ist Sabaoth, er ist ein Drachengesicht.

Der sechste ist Adonin, er ist ein Affengesicht.

Der siebte ist Sabbede, er ist ein Feuergesicht, das leuchtet.

Das ist die (35) Siebenheit der Woche. Aber Jaldabaoth hat eine Menge ( 12.1) Gesichter, mehr als alle von ihnen, so daß er in einem Gesicht ihnen allen gleicht, entsprechend seinem Wunsch, wobei er in der Mitte der Seraphen ist. Er verteilte (5) sein Feuer unter ihnen; deswegen wurde er Herr über sie. Wegen der Kraft der Herrlichkeit besaß er das Licht seiner Mutter; deswegen nannte er sich selbst ,Gott`. Er war aber nicht (10) gehorsam gegenüber dem Ort, von dem er gekommen ist. Und er vermischte sich mit den Gewalten, die bei ihm waren, den sieben Kräften, in seinem Denken. Dadurch, daß er sprach, geschah es. Und er benannte jede Kraft. Er begann (15) mit der höchsten. Die erste ist die Güte, bei der ersten (Kraft), Athoth.

Die zweite ist Vorhersehung bei der zweiten, Elolaio.

die dritte aber ist die Göttlichkeit bei der dritten, Astraphaio.

Die vierte ist (20) die Herrschaft bei der vierten, Jao.

Die fünfte ist das Königreich bei der fünften, Sabaoth.

Die sechste ist die Begierde bei der sechsten, Adonein.

Die siebte ist die Weisheit bei der siebten, (25) Sabbateon.

Weiter schreibt Matrixwissen verblüffenderweise:

Matrixwissen: Die Archonten werden als geistige Eindringlinge beschrieben. Sie sind nicht in der Lage längere Zeit in unserer materiellen Welt zu überleben, ähnlich wie Menschen nur kurze Zeit unter Wasser überleben können ohne Luft zu holen.

Auch das ist nicht zu finden. Die einzige Stelle in den Nag Hammadi Texten, die in die Richtung geht ist folgende:

Nag Hammadi: Als sie keinen Erfolg hatten, versammelten sie sich wiederum und faßten zusammen einen Plan. Sie schufen einen verachteten Geist, der dem Geist, der herabgestiegen war, gleicht, (25) um so die Seelen durch ihn zu verunreinigen. Und die Engel änderten sich in ihrem Aussehen entsprechend dem Aussehen ihrer Paargenossen, wobei sie sie mit dem Geist der Finsternis füllten, den sie für sie gemischt hatten, und mit Schlechtigkeit. (30) Und sie brachten Gold und Silber und Geschenk(e) und Kupfer und Eisen und Metall und alle Arten der Gestalten. Und sie zogen die Menschen, die ihnen gefolgt waren, ( 30.1) in große Schwierigkeiten, wobei sie sie in die Irre führten durch viele Irrtümer.

Es wird nicht erwähnt, dass die Archonten nur „kurze Zeit“ in unserer Realität bleiben können oder ähnliches.

Das Wirken der Archonten wird durch eine geistige Manipulation beschrieben, welche letztlich jedoch dem göttlichen Funken im Menschen unterliegt:

Nag Hammadi: Als der Erste Archon merkte, daß sie erhabener sind als er in der Höhe — und sie übertreffen ihn im Denken –, da wollte er ihren Gedanken beherrschen, wobei er nicht wußte, daß sie ihn übertreffen (10) im Denken und daß er nicht in der Lage sein werde, sie zu beherrschen.

Matrixwissen sagt:

Matrixwissen: Die Texte über die Archonten beschreiben, dass sie „durch“ Menschen leben wollen, da sie nicht in unserer Realität leben können.

Was ebenfalls Unsinn ist. Die Archonten sind neidisch auf den Menschen, weil er ihre Weisheit übersteigt. Sie versuchen ihn zu versklaven durch Neid und Verachtung. Der Menschliche Geist ist jedoch in der Lage diese Kräfte zu überwinden und somit Herr über die negativen psychischen Kräfte zu werden.

Es gibt also keinerlei Belege, dass die Archonten mit den Ausserirdischen zu tun hätten. Sie sind in den gnostischen Texten Teil des Schöpfungsmythos und als psychische Kräfte zu sehen. Einen Zusammenhang zwischen Ausseridrischen und Archonten kann ich nicht erkennen.