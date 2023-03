Die Leute entdecken einen „Fehler in der Matrix“, als das Flugzeug mitten in der Luft schwebt (Video)

Ein Redditor hat im August 2022 den Moment geteilt, in dem die Realität scheinbar gestört war, und es ist sicherlich ein Wahnsinn.

Ein Reddit-Benutzer (Questionsmysanity) hat einen TikToker-Fehler im Matrix-Moment gepostet, der ein Flugzeug zeigt , das über ihren Kopf hinwegfliegt und scheinbar in der Luft einfriert und am Himmel schwebt.

In dem Clip, der ursprünglich von @jenniferireneotto auf TikTok geteilt wurde, sind Menschen zu sehen, die auf der Straße stehen und ihre Telefone in die Luft richten.

Wenn die filmende Person nach oben schwenkt, enthüllen sie ein kleines Flugzeug, das ein Banner schleppt, das am Himmel hängt, als hätte jemand auf seiner Reise eine Pause gemacht.

Es dauerte nicht lange, bis die Leute auf den Beitrag mit dem Titel „Jeder kann das erklären? Oder ist es nur ein Fehler in der Matrix?“ reagierten und Erklärungen abgaben.

In einer langen Antwort schrieb eine Person: „Wenn der vom Flugzeug erzeugte Schub genau derselbe ist wie der Wind, der gegen das Flugzeug kämpft, bleibt es in der Luft, denn was Wind und Flugzeug betrifft, sind alle Bedingungen dafür erfüllt Flug.“

Sie fuhren fort: „Stellen Sie sich das wie einen Drachen vor. Wenn Sie einen großen Drachen am Himmel haben und er sich nicht viel oder überhaupt nicht bewegt, ist er immer noch dort oben, weil der Wind ihn hochhält, und Sie am Boden die Schnur halten, erzeugen so Widerstand gegen den Wind, und als Ergebnis kämpft der Drachen gegen den Wind und bleibt in der Luft stehen. Das passiert mit diesem Flugzeug.

Ein anderer Social-Media-Nutzer fügte hinzu: „Manchmal kann man das auch bei Vögeln beobachten, es ist häufiger, da die erforderliche Windgeschwindigkeit langsam ist. Sie sehen lustig aus. Oh, und einige tun es absichtlich, um bei der Jagd besser auf den Boden zu schauen! “

Wenn das oben Genannte nicht ausreicht, um einen Fehler in der Matrix zu beheben, gestatten Sie uns, Sie zurück in den Juni letzten Jahres zu führen, als jemand anderes davon überzeugt war, dass wir alle in einer Simulation leben, weil er mit einer Zitrone „zusammengestoßen ist“.

Die Frau hinter dem Clip teilte ein Video von sich selbst, wie sie Essen in einer Küche zubereitete, und erklärte: „Sie können sehen, wie ich eine Zitrone nehme, richtig. Ich schneide sie in zwei Hälften und dann schneide ich sie genau dort noch einmal in zwei Hälften .

Sie können sehen, wie ich es schneide, dann hole ich eine Tüte, ich nehme die Tüte und gehe zurück, um die Zitrone zu holen, und ich nehme die Zitrone und ich berühre sie und ich denke: ‚Warum ist sie nicht halbiert?‘

„Ich flipp aus, weil die Zitrone nicht mehr halbiert wurde. Sie war buchstäblich intakt, Sie können sehen, wie ich im Video die Zitrone halbiert habe. Das ist mir noch nie passiert und ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll , Ich flippe aus.“

Wir können uns nicht vorstellen, dass die empfindungsfähigen Maschinen, die unsere Realität simulierten, besonders begeistert darüber waren, dass ihr Masterplan von einer Zitrone vereitelt wurde, aber wen sollen wir beurteilen?

