Wildkamera fotografiert gespenstische Figur, die zwei Jägern in folgt

Ein unheimliches Foto einer Wildkamera im Bundesstaat New York zeigt eine scheinbar gespenstische Gestalt, die zwei Jägern folgt.

Das erschreckende Bild, das Jesi Grandall mit Coast to Coast AM teilte, wurde im Dezember 2021 aufgenommen, als ihr Ehemann Bob und ihre Tochter auf ihrem Grundstück in der Gemeinde Savona jagten.

Das beunruhigende Foto blieb bis letzte Woche unbemerkt, als er seine Trail-Cam-Bilder der letzten Jahre durchging und die gruselige durchscheinende Gestalt (vergrößert unten) dahinter bemerkte.

„Er hat mich dazu gebracht, es mir anzusehen, und ich habe ihn gefragt, wer bei ihnen war, weil ich mich nicht erinnern kann, dass sie jemals jemanden mit auf die Jagd genommen haben“, erinnert sich Jesi, „und er sagte, niemand.“

Sie sind beide etwas ausgeflippt dadurch.“ Faszinierenderweise, erzählt Jesi uns, teilte ihr Mann das Foto anschließend in den sozialen Medien und der Vater einer Freundin erkannte die Person anscheinend als einen Mann namens Paul, der „früher in unserem Haus lebte und in denselben Wäldern jagte. Er ist entweder Ende 2003 oder Anfang 2004 aus unserer Wohnung ausgezogen. Er starb ein paar Jahre später. Wir haben den Mann nie getroffen, also wissen wir nicht, wie er aussah.“

Während Skeptiker zweifellos behaupten werden, dass der „Geist“ nur ein Trick von Licht und Schatten oder das Produkt digitaler Bearbeitung ist, besteht Jesi darauf, dass das Foto „in keiner Weise manipuliert wurde“ und dass es einfach eines von Hunderten von anderen normalen Bilder ist, die von der Wildkamera aufgenommen wurden.

Was halten Sie vor diesem Hintergrund von der seltsamen Gestalt auf dem Bild? Könnten Bob und seine Tochter vom Geist des Mannes verfolgt worden sein, der einst in derselben Gegend gejagt hat?