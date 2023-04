Die zweite Sphinx in Pakistan

Netzfund:

In Pakistan wurden Überreste eines Objekts gefunden, das bereits als „Zweite Sphinx“ bezeichnet wurde. Sofort gab es diejenigen, die glauben, dass das Objekt eine natürliche Formation ist.

Einer Version zufolge ist sein Kopf ein Porträt des altägyptischen Pharaos, der vor 4500 Jahren regierte. Sphinx bedeutet ägyptisch.

Irgendwie ist es schwer zu glauben, dass der Pharao beschlossen hat, sich als Pyramidenwächter von jemand anderem neu zuzuweisen.

Um die pakistanische Sphinx als natürliche Formation zu betrachten, wäre eine einfache Übereinstimmung der Formen möglich, wenn ihr Kopf keine offensichtlichen Bearbeitungsspuren hätte.

Und der Felsen unter seiner Basis zeichnet sich durch flache symmetrische Säulen und eine abgestufte Behandlung von Nischen aus.

Ein Zufall?

Zwei Objekte neben den Bearbeitungsspuren schließen jegliche Möglichkeit aus, dass es sich um eine natürliche Formation handelt.

Das unerzählte Geheimnis der Sphinx

Der Hingol-Nationalpark, 240 km von Karatschi entfernt, beherbergt das atemberaubende Wunderwerk der Natur; die kürzlich entdeckte „Sphinx von Belutschistan“.

Die Sphinx hat dort neben der Prinzessin gestanden und vielleicht einen unbekannten Schatz bewacht, unbemerkt und unerforscht seit Jahrhunderten. Erst im Jahr 2004 erfuhr die Öffentlichkeit von seiner Existenz. Die Menschen loben die künstlerische Arbeit von Wind und Regen, die dieses verblüffende Denkmal geschaffen hat, und ignorieren die Statue als nichts weiter als eine erstaunliche natürliche Formation.

Aber ist das wirklich so?

Die Belutschistan-Sphinx, nicht annähernd so berühmt wie die Große Sphinx von Gizeh, liegt etwa 250 km von Karatschi entfernt und hat wahrscheinlich eine alte Geschichte zu erzählen. Der Forscher Bibhu Dev Misra vom Indian Institute of Technology (IIT) Kharagpur und dem Indian Institute of Management (IIM) Calcutta glaubt, dass die Belutschistan-Sphinx ein riesiger architektonischer Komplex ist, der von einer fortgeschrittenen antiken Zivilisation geschaffen wurde und in vielerlei Hinsicht der ägyptischen Sphinx ähnelt. Bei den Ägyptern wurden Sphinxe am Eingang von Tempeln aufgestellt, um ihre Geheimnisse zu bewachen.

Wenn die Belutschistan-Sphinx von Menschenhand geschaffen wurde, wurde sie vielleicht errichtet, um einen unbekannten alten Tempel an der Küste von Makran zu bewachen. Aber die Frage ist, was macht die Schwester der ägyptischen Sphinx so weit weg von zu Hause? Welche mögliche Verbindung könnte Makran überhaupt mit Afrika haben?

Die Antwort liegt in der ethnischen Zugehörigkeit der Einwohner von Makran, von denen angenommen wird, dass sie Nachkommen versklavter Ostafrikaner sind. Im Jahr 712 n. Chr. führte Muhammad bin Qasim seine Armee auf den Subkontinent. Nach Abschluss der Eroberung von Makran eroberte die Armee die historische Stadt Debal. Und so ist die Siddis in der Region angekommen; sollen Soldaten der arabischen Armee von Muhammad bin Qasim gewesen sein. Sie hatten sich arabischen Armeen angeschlossen, als die Araber zum ersten Mal Teile Afrikas eroberten. Ihre Bevölkerung in der Region nahm stark zu, als portugiesische Händler im 16. Jahrhundert begannen, Sklaven aus Afrika einzuführen, um sie an reiche Muslime und Hindus in Indien zu verkaufen.

Makranis haben also Wurzeln in Afrika und da wir die Große Sphinx von Gizeh als Wahrzeichen Ägyptens kennen, ist es nur natürlich, dass wir das Fabelwesen mit dem Körper eines Löwen und dem Kopf eines Menschen mit den ägyptischen Pyramiden in Verbindung bringen. Aber ist die Sphinx wirklich nur eine ägyptische Legende oder gibt es noch andere Verbindungen zu dem berühmten Fabelwesen? Ist es auch irgendwo anders als in Ägypten zu finden?

Ja, ein zusammengesetztes mythologisches Wesen ist in vielen Traditionen, in der Kunst und in der Mythologie präsent. In der europäischen dekorativen Kunst erlebte die Sphinx während der Renaissance eine große Wiederbelebung. Später wurde das Sphinx-Bild in viele andere Kulturen exportiert, manchmal aufgrund der Entwicklung des Konzepts in Bezug auf andere kulturelle Traditionen unterschiedlich interpretiert. Seine Präsenz wird in Burma, Thailand, Sri Lanka und Südindien unter verschiedenen Namen wie Manussiha, Purusha Mruga, Nora Nair, Norasingh und Thep Norasingh angezeigtusw.

Der indische Hinweis auf eine Sphinx stammt ebenfalls aus tamilischen Epen und ist in tamilische Tempelwände eingraviert. Tatsächlich gibt es Tempellampen, die in traditionellen Schreinen mit Bildern der Sphinx verwendet werden, was auf die Schlüsselrolle hinweist, die sie in der lokalen Mythologie spielte.

Und nicht nur das, ratet mal, welche heiligen Mauern die Sphinx mit ihrer Existenz gesegnet hat? Die Vatikanstadt, das kleinste Land der Welt und Sitz der katholischen Kirche, beherbergt viele Bilder und Skulpturen der Sphinx; Einige sind in Gemälden verborgen und andere flankieren kühn die Tore.

Sphinx auf der ganzen Welt.

Was wäre, wenn wir die Geschichte der Belutschistan-Sphinx aus einem anderen Blickwinkel interpretieren? Nehmen wir für unsere nächste Theorie an, dass sie mit der Religion und nicht mit der ethnischen Zugehörigkeit verbunden ist. Die Existenz der Sphinx ist sowohl im Hinduismus als auch im Buddhismus offensichtlich.

In Indien gehört das zusammengesetzte Wesen aus Löwenkörper und Menschenkopf zur lebendigen Tradition. Daher ist die Anwesenheit der Sphinx nicht allzu weit von Hinglaj Mata (Nani Mandir) sicherlich merkwürdig, was uns zu den Funden von Bibhu Dev Misra zurückbringt: „In unmittelbarer Nähe der Belutschistan-Sphinx befindet sich eine weitere wichtige Struktur. Aus der Ferne sieht es aus wie ein hinduistischer Tempel (wie in Südindien), mit einem Mandapa (Eingangshalle) und einem Vimana (Tempelturm). Der obere Teil des Vimana scheint zu fehlen. Die Sphinx liegt vor dem Tempel und fungiert als Beschützer der heiligen Stätte.“

Darüber hinaus, der Buddhismus in Pakistan hat vor etwa 2.300 Jahren unter dem Maurya-König Ashoka Wurzeln geschlagen und viele bedeutende archäologische Spuren hinterlassen. Der Buddhismus wurde von der Mehrheitsbevölkerung von Sindh bis zur Eroberung durch die Umayyaden (712 n. Chr.) praktiziert. Der chinesische buddhistische Reisende Hiuen Tsang berichtete von vielen buddhistischen Tempeln in den Küstenregionen von Makran. Die Überreste der buddhistischen Höhlenstadt namens Godrani-Höhlen sind noch zu sehen, sodass die Belutschistan-Sphinx sehr wohl eine buddhistische Struktur sein könnte.

Zusätzlich zu unseren ersten beiden Theorien – ägyptische Schwester und religiöse Bindungen – verlangt unsere dritte Theorie, dass wir tiefer in die Geschichte eintauchen. Weiter zurückgehend wissen wir, dass sich die Indus-Tal-Zivilisation entlang der Küste von Makran erstreckte. Sutkagan Dor ist die westlichste bekannte archäologische Stätte der Industal-Zivilisation. Ein weiterer ähnlicher Ort, Sokhta Koh (verbrannter Hügel), liegt etwa 24 km nördlich von Pasni.

Es wurde erstmals 1960 vom amerikanischen Archäologen George F. Dales vermessen, als er Flussmündungen entlang der Küste von Makran erkundete. Ihre Position entlang einer Küste (die möglicherweise viel weiter im Landesinneren lag) passt gut zu den Beweisen für den Überseehandel in der Harappan-Zeit. Basierend auf Töpferstilen wird geschätzt, dass die Siedlung zur Ära der reifen Harappan (Integration) (2600-1900 v. Chr.) gehört.