Indien: Karnataka’s mechanische multiple Geräte

Netzfund:

Um es klar, direkt und knapp zu sagen: Ich empfehle dir nicht, diesen Ort zu besuchen, wenn du nicht bereit dafür bist.

Du wirst nicht hierher kommen, um die archäologischen Führer zu überprüfen. Das kannst du nur tun, indem du dich unter die Dorfbewohner mischst oder in meinem Fall zuvor von den örtlichen Behörden beraten und „gewarnt“ wurdest.

An diesem Punkt sollte uns nicht überraschen, dass es an expliziten Daten über diesen rätselhaften petreoischen Einfallsreichtum gibt, der so alt wie problematisch ist.

Es gibt keine Studien, die zufriedenstellende Erklärungen zu dem Thema liefern, das wir analysieren werden. Tatsächlich beobachtet ihr etwas, das offiziell „nicht existiert“, mehr als Grund genug, um die Orthodoxie in Frage zu stellen, die alles durchdringen.

Jeder, der sich die gesamten Grundlagen genau anschaut, die dieses Umfeld bietet, wird zu einer Schlussfolgerung kommen, die nicht gerade die der Gleichgültigkeit ist.

Andererseits, da ich verstehe, dass es einen Sektor von Gelehrten geben wird, der rechtmäßigerweise alle möglichen dogmatischen Hypothesen auf den Weg bringen wird, um das grundlegende Problem des Mechanismus, den ich Ihnen vorstelle, zu umgehen, empfehle ich diesen, jetzt nicht aufzuhören und weiterzulesen.

Aber ich lade Sie ein, die Daten gründlich und wissenschaftlich zu analysieren. Obwohl ich es ohne Probleme tun könnte, werde ich keine übermäßigen technischen oder ausgeklügelten Informationen liefern, denn es kann schwer und langweilig sein.

Wir alle haben das Recht, es zu wissen, und deshalb werde ich versuchen, mich umfangreich und für alle verständlich auszudrücken.

Wir haben es mit einem so alten wie rätselhaften und genialen Mechanismus zu tun, dessen Funktionsweise nur vom mechanischen Antrieb abhing, der von einer autonomen, rotierenden und unabhängigen Zentralachse stammt, die für die Ausführung von Drehfunktionen konzipiert wurde.

Alles deutet darauf hin, dass diese zentrale Achse, „der Motor“, das erste war, das aus der Anlage gerissen wurde, höchstwahrscheinlich demontiert, zerstört oder versteckt wurde.

Jede ihrer vier Scheiben mit Gewichten von je 2,5 Tonnen, deren äußerer Umkreis oder Ring ausschließlich für die Unterbringung von 33 Metallzähnen konzipiert wurde, die die Funktion von Kettenübertragungsketten ausüben, die wiederum einen direkten Druck auf eine andere Scheibe ausüben. Fester als 4 Tonnen, wo die beiden Granitstücke auf zwei kolossalen rechteckigen Säulen ruhen, nämlich jeweils 5 Tonnen, wurden vollständig in grauem Granit von unglaublicher Qualität und Dichte bearbeitet.

Wie ich bereits erwähnt habe, ist der zentrale Rotationsmotor schon vor langer Zeit im Schatten verschwunden, aber wir sollten bedenken, dass die oberen Einzelachsen jeder Scheibe, die mit zylindrischen Zentralbremsen ausgestattet waren, die mit Kreuz- und Spike-Ankerschlitzen versehen waren. Milano-Schlange, die eine so feste und sichere Fixierung erlaubten, sind ebenfalls verschwunden.

Nutztiere konnten hier nie nützlich sein: Die technische Unmöglichkeit, die die Teilnahme an der Tiertraktion ausschließt, ist offensichtlich, denn sie könnten niemals einmal einen kompletten unabhängigen Zyklus absolvieren, es sei denn, sie hätten die Fähigkeit zum Fliegen oder würden sich ständig gegenseitig ausweichen, um nicht unwiderruflich übereinander zu stolpern.

Daher war es auch nicht das Werk der Wasserkraft, die auch steril, ineffektiv und nutzlos gewesen wäre.

Alle gefundenen und wissenschaftlich belegten Beweise deuten darauf hin, dass der Abschluss eines vollen fünffachen Zyklus für seine zugelassene Zeit eine unmögliche Aufgabe sein musste.

Anscheinend gibt es noch einige Spuren von Radioaktivität, obwohl verschiedene Informationsquellen behaupten, dass es möglicherweise auf das Radongas zurückzuführen ist, das Granit auf natürliche Weise abtreibt. Was denkst du?

Natürlich ist, dass wir niemals zu dem Schluss kommen können, dass wir vor einer einfachen Getreidemühle stehen. Radongas, das natürlich aus Granit stammt, ist harmlos und harmlos an einem offenen und belüfteten Ort, solange du nicht zu lange dort bleibst.

Aus all diesen Fragen sollten wir uns Folgendes fragen:

Gibt es keine alten Maschinen? Was für Material, Substanz oder Mineralien haben sie hier verarbeitet? Wer war der Ideologe einer solchen Mehrachsmaschine?

Niemand vergisst, dass dies Indien ist; Territorium der Götter, Ahnenkriege, Vimanen und unbekannte Energien, die unsere Wissenschaft noch entdecken und akzeptieren muss.

Ich fordere alle auf, ihre richtigen Berechnungen vorzunehmen und ihre eigenen Kriterien umzusetzen.

Schließlich bin ich offensichtlich weder im Besitz der Wahrheit noch besitze ich den Zauberstab des Verständnisses, obwohl ich diesen weiterhin so nahe wie möglich kommen werde.

Aus diesen und anderen Gründen werden wir unsere gründliche Untersuchung fortsetzen.