Mysteriöse brennende Kugeln am Himmel über Florida gefilmt (Video)

Anfang April trat am Nachthimmel über der Stadt Lakeland in Florida ein ungewöhnliches Phänomen auf. Ein Augenzeuge filmte zwei hell leuchtende Kugeln, die sich frei in der Luft bewegten.

Sie schienen eher Aufmerksamkeit auf sich ziehen zu wollen, als Schaden anzurichten. Ihre Bewegungen waren so seltsam und ungewöhnlich, dass der Betrachter seine Augen nicht von ihnen abwenden konnte.

Laut einem Augenzeugen war er fasziniert von der Art und Weise, wie die Objekte Schleifen und Kreise in den Himmel zeichneten. Er versuchte zu verstehen, was dieses Phänomen war und was wirklich geschah.

Er hat zwei Videos im Netzwerk gepostet, die alles festgehalten haben, was passiert.

Dies ist nicht das erste Mal, dass „UFOs“ vor Menschen aufgetaucht sind. Ihre Existenz wirft immer noch viele Fragen und Streitigkeiten auf.

Aber die Tatsache bleibt – unbekannte Objekte existieren und tauchen ständig in verschiedenen Teilen der Welt auf.

Interessant ist auch, dass die Objekte nicht nur ihre Anwesenheit zeigen, sondern wahrscheinlich auch die Gedanken der Betrachter verfolgen können.

Vielleicht deutet dies darauf hin, dass sie nicht nur neugierig sind, sondern auch eigene Ziele und Absichten haben.

Aber was genau ist ein UFO? Wer steckt in diesen Objekten? Auf diese Fragen gibt es noch keine Antworten.

Wir können nur raten und Vermutungen anstellen. Aber eines ist sicher – ungewöhnliche Phänomene am Himmel zu beobachten, ist immer interessant und spannend.

Video: