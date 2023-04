Gigantischer Feuerball über Kiew explodiert! Was ist dort abgestürzt? (Videos)

Am Mittwochabend raste ein gigantischer Feuerball über die ukrainische Hauptstadt Kiew und explodierte schließlich. Zeitgleich wurde Luftalarm ausgelöst. Im Netz kursierten wenig später zahlreiche Spekulationen. Was war das?

Luftalarm über der ukrainischen Hauptstadt: Ein mysteriöser Feuerball raste am Mittwochabend über Kiew, bevor er schließlich verglühte.

Die Militärverwaltung meldete, dass es sich bei dem Objekt um einen ausgedienten Satelliten der Nasa handeln könne, der in die Erdatmosphäre eingetreten sei. Doch die US-Raumfahrtbehörde dementierte die Berichte. Was brannte dort am Himmel?

Gigantischer Feuerball über Kiew löst Luftalarm aus – Nasa dementiert Berichte über verglühenden Satelliten

„Am 19. April gegen 22 Uhr wurde am Himmel über Kiew ein hell leuchtendes Flugobjekt beobachtet. Vorläufigen Informationen zufolge ist dieses Phänomen auf den Absturz eines Nasa-Satelliten auf die Erde zurückzuführen. Es wurde ein Luftangriffsalarm ausgerufen, um Opfer durch auf den Boden fallende Trümmer zu vermeiden. Das Luftabwehrsystem war nicht funktionsfähig“, schrieb Serhiy Popko, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew (KCMA),auf Telegram.

Die Nasa wies die Behauptungen wenig später jedoch zurück. In einer Erklärung hieß es, dass der Satellit noch im Orbit und demnach nicht für die seltsame Explosion über Kiew verantwortlich sei. Der Satellit sollte erst Stunden später in die Atmosphäre eintreten.Die Nasa und das US-Verteidigungsministerium verfolgten RHESSI weiterhin, sagte Nasa-Sprecher Rob Margetta gegenüber der BBC.

„Asteroid, Meteorit oder Aliens?“ Feuerball löst bizarre Spekulationen im Netz aus

In den sozialen Netzwerken teilten Augenzeugen zahlreiche Videos des mysteriösen Feuerballs. Die Aufnahmen sorgten für reichlich Spekulationen, um was es sich bei der Leuchtkugel handeln könnte. „Weltraumschrott“, schreibt ein Twitter-Nutzer zu einem Feuerball-Video. „Außerirdische… (oder vielleicht nur der jährliche Lyriden-Meteoritenschauer)“, heißt es in einem anderen Tweet.

„Sehr vergleichbar mit einem Meteoriten“, meint ein Twitter-Nutzer. „Asteroid? Meteorit?“, ist in einem Tweet zu lesen. „Ich glaube, es ist der DeLorean aus Zurück in die Zukunft, der zurückkehrt“, witzelt ein Nutzer des Kurznachrichtendienstes.

Lichtschweif über Kiew womöglich durch Meteorit verursacht

Mittlerweile steht offenbar fest, das am Himmel über Kiew explodierte: Ein Meteorit. „Das Ereignis hängt wahrscheinlich mit dem Eintritt eines Weltraumkörpers in die dichten Schichten der Atmosphäre zusammen“, teilte die ukrainische Weltraumagentur am Donnerstag mit. Der Fall werde nun geprüft.