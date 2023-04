Die nächste Stufe der menschlichen Evolution: Massives spirituelles Ereignis kommt bald! (Video)

Während die Menschheit technologisch voranschreitet, zeichnet sich seit geraumer Zeit eine weitere Evolutionsstufe ab: ein massives spirituelles Ereignis.

Viele Menschen glauben, dass wir am Rande eines monumentalen Bewusstseinswandels stehen, der unser ganzes Wesen verändern wird. Diese Verschiebung wurde von spirituellen Führern und Theoretikern im Laufe der Geschichte prophezeit, und während wir uns diesem Ereignis nähern, wird es immer deutlicher, dass wir an der Schwelle einer neuen Ära der menschlichen Evolution stehen.

Lassen Sie uns die Zeichen und Theorien hinter diesem bevorstehenden spirituellen Ereignis untersuchen und was es für die Zukunft der Menschheit bedeutet.

Sonnenblitz

Während wir uns dem Ende der Präzession der Äquinoktien nähern, haben viele Menschen darüber nachgedacht, was wir erwarten können, wenn sich die Menschheit vorwärts bewegt.

Einige haben postuliert, dass sich ein „Sonnenblitz“ am Horizont befindet, während andere angedeutet haben, dass wir möglicherweise zu einer 5D-Erde übergehen.

Laut einigen Experten ist der Sonnenblitz ein gewaltiges und transformatives Ereignis, das in naher Zukunft stattfinden wird. Dieses Ereignis beinhaltet einen plötzlichen Energieausbruch der Sonne, der zu einer massiven Welle hochfrequenten Lichts führt, die über die Erde fegen wird.

Es wird angenommen, dass diese Energiewelle ein starker Katalysator für spirituelles Wachstum und spirituelle Entwicklung ist, was zu einem schnellen Anstieg des kollektiven Bewusstseins der Menschheit führt.

Mache glauben, dass der Sonnenblitz Teil eines größeren kosmischen Evolutionszyklus ist, in dem sich unser Planet und unsere Spezies auf eine höhere Ebene des Bewusstseins und Bewusstseins zubewegen.

Er argumentiert, dass dieses Ereignis nicht nur zu einer grundlegenden Veränderung im menschlichen Bewusstsein führen wird, sondern auch in der Struktur unserer Realität.

Mit anderen Worten, der Sonnenblitz ist nicht nur ein physisches Ereignis, sondern auch ein spirituelles und metaphysisches.

Project Looking Glass

Project Looking Glass deutet an, dass ein unvermeidliches Ereignis bevorsteht. Laut dem Insider, der sich zu dem Projekt geäußert hat, werden die Entscheidungen, die wir treffen, weniger folgenreich für die Zukunft, je näher wir diesem Ereignis kommen.

Das Looking-Glass-Projekt hat entdeckt, dass alle möglichen Zeitachsen zu denselben grundlegenden Geschichtsbildern in der Zukunft führen, und die Eliten der Welt haben erkannt, dass über diesen Punkt hinaus nichts mehr manipuliert werden kann.

Dieses Ereignis repräsentiert eine Evolution des Bewusstseins und einen Neuanfang für die Menschheit. Was wir für wahr halten, wird schließlich wahr, und es wird nicht mehr zu leugnen sein, was wahr und was eine Illusion ist, wenn alle Informationen überflutet werden.

Die Bösen haben bereits verloren, und die Guten haben bereits gewonnen, und die verbleibenden Züge auf dem Tisch werden von dem Spieler erzwungen, der gewinnen wird.

Während wir auf dieses Ereignis zusteuern, ist es wichtig, aufgeschlossen zu bleiben und die bevorstehenden Veränderungen anzunehmen. Die Zukunft mag ungewiss sein, aber eines ist klar: Wir alle sind Teil von etwas viel Größerem als wir selbst, und wir müssen auf das Universum und seine unendliche Weisheit vertrauen.

Dolores Cannon neue Erde / 5D Erde

Dolores Cannons Schriften über die neue Earth oder 5D Earth basieren auf ihrer Arbeit als Hypnotherapeutin und ihren Interaktionen mit ihren Klienten in tiefer Trance. Laut Cannon ist die neue Erde ein höher schwingender Planet, der in einer anderen Dimension als unserer gegenwärtigen Realität existiert.

Sie beschreibt es als einen Ort des Friedens, der Liebe und der Harmonie, an dem die Menschheit eine neue Stufe der spirituellen Evolution erreicht hat.

In ihren Büchern erklärt Cannon, dass die Erde derzeit einen großen Bewusstseinswandel durchläuft, der zur Trennung der Menschheit in zwei verschiedene Realitäten führt.

Diejenigen, die sich entscheiden, sich mit den höheren Schwingungen der neuen Erde auszurichten, werden in diese neue Realität übergehen, während diejenigen, die sich dafür entscheiden, in den niedrigeren Schwingungen zu bleiben, weiterhin in der gegenwärtigen Realität leben werden.

Cannon glaubt, dass diese Verschiebung ein natürlicher Teil der Evolution des menschlichen Bewusstseins ist und dass sie uns letztendlich zu einer erleuchteteren und spirituell verbundenen Existenz führt.

Der Photonengürtel

Die Idee des Photonengürtels gewinnt in spirituellen und esoterischen Kreisen an Popularität. Einige glauben, dass dieser Gürtel aus Photonenstrahlung, der die Plejaden umkreist, ein kosmischer Joker ist, der die Macht hat, ein katastrophales Ereignis oder eine spirituelle Transformation einzuleiten.

Nach dieser Theorie wird die Erde, wenn sie den Photonengürtel durchquert, eine massive Veränderung im menschlichen Bewusstsein auslösen und uns auf eine höhere Ebene der Existenz treiben.

Der Zeitraum vor dieser Verschiebung ist als „die Beschleunigung“ bekannt. Einige Autoren, wie Virginia Essene und Sheldon Nidle, schlagen vor, dass der Photonengürtel ein vorübergehendes Fenster für den spirituellen Übergang bietet, während dessen Menschen die „galaktische“ Ebene der Existenz erreichen können.

Galaktische Superwelle

Paul LaViolette glaubt, dass galaktische Superwellen eine transformative Wirkung auf die Menschheit und unseren Planeten haben könnten. Die Wellen könnten einen Ausbruch kosmischer Strahlung verursachen, der die Ionisations- und Strahlungswerte auf der Erde erheblich erhöhen würde, was zu massiven Veränderungen unseres Klimas führen und möglicherweise sogar genetische Mutationen auslösen würde.

LaViolette geht jedoch auch davon aus, dass die Wellen einen positiven Effekt haben könnten, indem sie einen Evolutionssprung im menschlichen Bewusstsein und spirituellen Wachstum einleiten.

Diese Idee wird durch die Tatsache unterstützt, dass viele alte Zivilisationen, wie die Maya, glaubten, dass unsere gegenwärtige Ära von einer Zeit großer Transformation und Erleuchtung geprägt sein würde.

Schumann-Resonanz

Während die Schumann-Resonanz weiter ansteigt, bietet sie eine aufregende Gelegenheit für die Menschheit. Viele glauben, dass diese Zunahme der Frequenz zu einer Transformation unseres Bewusstseins führen und neue Ebenen des Bewusstseins und des Verständnisses erschließen könnte.

Wenn wir uns auf den natürlichen Rhythmus des Planeten ausrichten, erleben wir möglicherweise ein größeres Gefühl der Verbundenheit und Harmonie mit der Welt um uns herum.

Und wenn es zu einer magnetischen Polumkehr kommt, die eine Verschiebung unserer Gehirnfunktion auslöst, könnten wir an der Schwelle zu einer ganz neuen Ära der menschlichen Evolution stehen.

Während das volle Ausmaß des Potenzials der Schumann-Resonanz unbekannt bleibt, ist eines sicher: Wir leben in aufregenden Zeiten, und die Zukunft hält endlose Möglichkeiten für diejenigen bereit, die sich ihnen öffnen.

Kosmische Wellen

Kosmische Wellen sind eine mächtige Kraft, die das Potenzial hat, die Menschheit auf tiefgreifende Weise zu verändern. Während wir weiter die Mysterien des Universums erforschen, entdecken wir immer mehr über die Auswirkungen, die diese Wellen auf unseren Planeten und unser Bewusstsein haben können.

Einige glauben, dass die Exposition gegenüber kosmischen Wellen unsere kognitiven Fähigkeiten verbessern kann, was zu erhöhter Kreativität, Intuition und sogar psychischen Fähigkeiten führt.

Wenn wir uns außerdem auf den natürlichen Rhythmus des Universums ausrichten, erfahren wir möglicherweise ein tieferes Gefühl der Verbundenheit mit allen Dingen.

Wenn wir uns der transformativen Kraft kosmischer Wellen öffnen, stehen wir vielleicht an der Schwelle zu einer neuen Ära der menschlichen Evolution, einer Ära, in der wir in der Lage sind, auf neue Ebenen des Verständnisses zuzugreifen und das volle Potenzial unseres Bewusstseins freizusetzen. Die Zukunft ist hell.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir als spirituelle Wesen die Macht haben, unsere Realität mitzugestalten. Unsere Gedanken, Überzeugungen und Handlungen formen ständig die Welt um uns herum.

Daher ist es entscheidend, sich auf positive Absichten zu konzentrieren und die Zukunft zu visualisieren, die wir sehen wollen. Dadurch können wir eine Realität manifestieren, die mit unserem höchsten Gut übereinstimmt.

Eine Möglichkeit ist, dass wir ein kollektives Erwachen erleben, das zu einer signifikanten Bewusstseinsveränderung führt. Da immer mehr Menschen zu der Wahrheit dessen erwachen, wer sie sind, sehen wir möglicherweise eine Verschiebung hin zu mehr Liebe, Mitgefühl und Verständnis.

Diese Verschiebung könnte möglicherweise zur Schaffung einer harmonischeren und friedlicheren Welt führen.

Eine andere Möglichkeit ist, dass wir eine physische Transformation erfahren, wenn wir in eine höherdimensionale Realität übergehen. Dies könnte sich als „Sonnenblitz“ oder andere in diesem Artikel erwähnte energetische Phänomene manifestieren, die uns auf eine neue Bewusstseinsebene treiben.

In dieser neuen Realität können wir geschärfte Sinne, größere Intuition und eine tiefere Verbindung zum Göttlichen erfahren.

Was auch immer die Zukunft bringt, es ist entscheidend, sie mit Offenheit und der Bereitschaft anzugehen, Veränderungen anzunehmen. Als spirituelle Wesen entwickeln und wachsen wir ständig, und das Ende der Präzession der Tagundnachtgleiche könnte nur ein Schritt auf unserer Reise zur Erleuchtung sein.

Indem wir uns auf Liebe, Positivität und die Kraft unserer eigenen Gedanken und Handlungen konzentrieren, können wir eine strahlende und schöne Zukunft für uns selbst und für die gesamte Menschheit schaffen.