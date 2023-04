Ein Unterwasser-UFO von einem ROV vor der Küste von Japan, in einer Tiefe von 421 Metern gefilmt (Video)

Während einer ROV-Expedition der Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology (JAMSTEC) im Jahr 2002 vor Sanriku passierte etwas Unerwartetes in dem Moment, als das ROV einen Tintenfisch filmte.

Das Filmmaterial zeigt so etwas wie ein sich schnell bewegendes, leuchtendes, untertassenförmiges Objekt, das im Hintergrund in einer Tiefe von 421 Metern vorbeizieht.

Da sie das Objekt nicht identifizieren konnten, fragten sich die verwirrten Expeditionsmitglieder, ob das ROV (ferngesteuertes Fahrzeug) ein Tiefseetier oder eher ein UFO/USO (Unidentified Submerged Object) gefangen hatte.

Es ist nicht das erste Mal, dass USOs wie diese in den Gewässern der Erde gesehen wurden.

Diese UFOs/USOs, die in und aus den Ozeanen fliegen, unbekannte Raumschiffe, die sich mit enormer Geschwindigkeit unter Wasser fortbewegen können, aber bis jetzt bleibt es ein Rätsel, was genau diese Objekte sind und woher sie kommen.

Video: