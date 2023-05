Posaune von Israfil: Welchen Klang wird die Menschheit im letzten Moment vor dem Jüngsten Gericht hören?

Laut islamischen Texten weiß niemand genau, wann das Ende der Welt kommen wird. Der Koran listet jedoch einige Vorboten der Katastrophe auf. Nach bestimmten Ereignissen wird alles Leben auf der Erde zerstört, und zwar durch einen einzigen Ton.

Gemäß dem Islam hat der Allmächtige Informationen über einige Ereignisse, die auf der Erde geschehen sollten, nicht nur an gewöhnliche Menschen, sondern sogar an die Propheten weitergegeben. Ein solches Ereignis ist das sogenannte Ende der Welt.

Das genaue Datum seines Auftretens ist in keiner Quelle angegeben. Wann das Ende der Welt eintreten wird, weiß nur Gott:

„Wahrlich, nur Allah kennt die Stunde“ (Heiliger Koran, 31:34).

Die Tatsache, dass das Ende tatsächlich eines Tages kommen wird, lässt bei Muslimen jedoch keine Zweifel aufkommen, und diese Zuversicht spiegelt sich auch im Koran wider: „Die Stunde wird sicherlich kommen“. Heiliger Koran, 15:85

Wie Muhittin Akgül jedoch im „ Koran in Fragen und Antworten “ schreibt, beschreibt der Koran die Ereignisse, die dem Ende der Welt vorausgehen werden: Die Stunde wird schlagen, wenn die Entwicklung der Menschheit ihren Höhepunkt erreicht, wenn ein Mensch viele Prozesse kontrollieren wird und beginnen, sich für allmächtig zu halten, wenn es Regen bringen und das Land in der Wüste bestellen wird, wenn es lernen wird, zuvor unheilbare Krankheiten zu heilen, wenn die Herzen und Augen der Toten in die Lebenden verpflanzt werden, wenn interplanetare Reisen stattfinden werden, wenn mit mächtigen Bomben Berge dem Erdboden gleichgemacht werden.

Unter den Zeichen werden auch das Kommen des Dajjal (Antichrist) und Jesus Christus genannt.

Posaune von Israfil

Auch das Herannahen der letzten Stunde wird den Menschen dank des Erzengels Israfil bewusst.

Es ist Israfil, der Hüter der Doomsday-Trompete (Soor), wie Ali Demirli in seinem Buch „Islam: Seine Begriffe, Symbole und Attribute“ schreibt.

Wie der Prophet sagte, ist Soor ein Horn des Lichts, und die Löcher darin entsprechen der Anzahl der Menschen, die jemals auf der Erde gelebt haben.

Auf Allahs Befehl muss Israfil in Soor sofort die Trompete blasen, also trägt der Erzengel die Trompete immer bei sich.

Anscheinend wird der Klang der Posaune der letzte Ton sein, den die Menschen hören werden, beim ersten Klang von Israfils Posaune wird die Welt zerstört.