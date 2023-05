Krönung von König Charles III.: Mysteriöse UFO-Sichtung bei Flugshow! Dieses Foto gibt Rätsel auf (Video)

Huch, was rauschte denn da vorbei? Nach der Krönung von König Charles III. entdeckte ein Brite ein seltsames Objekt auf einem seiner Fotos von der Flugshow in London. Jetzt will er wissen: Wer oder was steckt hinter dem UFO?

Mysteriöser Entdeckung nach der Krönung von Charles III. am vergangenene Wochenende: Während die „Red Arrows“ der Royal Air Force zur Feier des Tages über London ihre Flugshow zum Besten gaben, war auch ein verdächtiges Objekt am Himmel zu sehen.

Fotograf Simon Balson (59) schilderte jetzt britischen Medien, was er auf einem seiner Bilder sah.

Balson hatte am Samstag Fotos von der Show aus dem 13. Stock seines Wohnhauses geschossen.

„Das Wetter war schlecht, so dass keine Vögel in der Luft waren, und ich konnte die Flugzeuge nicht wirklich sehen, so dass ich mir die Fotos erst später ansah“, zitieren ihn unter anderem der „Mirror“ oder der „Daily Express“.

Am Sonntag entdeckte er dann schließlich auf einem Foto etwas extrem Seltsames. Über den „Red Arrows“ schwebte ein nicht identifizierbares, rötliches Flugobjekt.

Fotograf Simon Balson rätselt über seltsames Objekt bei Flugshow der „Red Arrows“

Simon Balson war total überrascht. „Ich habe das Bild vergrößert, um zu sehen, was es ist. Es sieht aus wie eine schwebende Eichel oder so etwas. Alles, was ich erkennen konnte, war, dass es ein wenig rot war, aber ich habe keine Ahnung, was es sein könnte.

Es gab in letzter Zeit viele seltsame Ufo-Sichtungen, deshalb dachte ich, dass andere Leute vielleicht erraten könnten, was es war.“

Die Royal Family hat von dem „Zwischenfall“ wohl nichts bekommen. Dass Charles während der Zeremonie von Außerirdischen besucht wurde, ist eher unwahrscheinlich.

Vielleicht handelte es sich bei dem nicht identifzierten Flugobjekt auch einfach um einen Vogel? Aufklärung wäre wünschenswert.

Video: