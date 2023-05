Vergessene Welt am Nordpol: Das Spiegelportal namens Rupes Nigra

Mutter-Spiegel-Portal namens Rupes Nigra (Mount Mery) – Intelligente Zähler (Smart Meter) machen Häuser intelligenter als alles andere. Von Gorgi Shepentulevski

In der Alten Welt und in Tartaria regierte wohlwollende High-Tech-Elektronik die Welt zum Wohle aller. In der heutigen Welt regiert gestohlene High-Tech-Elektronik aus der Alten Welt unter großer Geheimhaltung in wohlwollenden Anwendungen die Welt, um die Massen zu versklaven und zu kontrollieren.

Aber das können sie nur in diesem kleinen Teil des Landes auf 6 Kontinenten, auf denen wir leben, darüber hinaus ist den Herrschern dieser Welt der Zutritt verboten, und es ist eine „No-Go-Zone“ für sie!

Einer dieser Orte ist Hyperborea, das am Nordpol liegt und vier große Kontinente und einige kleinere umfasst.

Dort leben zwischen 5 und 8 m große Riesen, die Hyperborea vor unerwünschten Eindringlingen schützen. Dies ist der Grund, warum Flugzeuge dieses Gebiet nicht überfliegen.

Eines der größten Portale der Welt, weit über unsere Kontinente hinaus, befindet sich in der Mitte von Hyperborea (Nordpol), genannt Rupes Nigra (Schwarzes Loch).

Rupes Nigra bedeutet „Schwarzes Loch“, Rupes – Loch, Nigra – Schwarz!

Für die Erforscher des Nordpols, die ihm nahe kamen und es sahen, sah es aus wie ein Schwarzes Loch, und weil sie nicht genau wussten, was es war, nannten sie es „Rupes Nigra“.

Das Rupes-Nigra-Portal, oder manche nennen es Mount Mery, hat einen Durchmesser von mehr als 200 km und wurde von unseren Göttern, die uns genau vor 2023 Jahren erschaffen haben, geschaffen und dort platziert.

Eine der Hauptfunktionen dieses Portals besteht darin, das saubere Wasser des Oceanus-Flusses nach außen in Richtung der Ozeane zu schieben und es zur Wiederverwertung zurück in die Unterwelt zu ziehen.

Dies ist ein fortlaufender Prozess, der bereits seit 2023 Jahren besteht.

Zitat aus meinem Buch:

Berg Meru im Zentrum des Nordpols!

In der Mitte des Nordpols befindet sich eine unterirdische Öffnung mit einem Durchmesser von 200 km, in Wirklichkeit handelt es sich um eine elektromagnetische Maschine!

Dies wird auch in dem verlorenen Buch „Inventio Fortunata“ erklärt, in dem der Nordpol als magnetische Insel beschrieben wird, umgeben von einem riesigen Strudel und vier Kontinenten von Hyperborea.

Der Strudel ist eigentlich ein elektromagnetisches Portal aus rotierendem Wasser, dass das Wasser durch Raum und Zeit teleportiert, wo das Wasser durch ein anderes ähnliches Portal zum anderen Ende in der Unterwelt austritt.

Das Buch „Inventio Fortunata“ soll von einem Franziskanerpriester aus Oxford geschrieben worden sein, der die Nordatlantikregion bereiste und etwa ein halbes Dutzend Reisen unternahm, um im Auftrag des englischen Königs Eduard III. Geschäfte zu machen. In diesem Buch beschrieb er, was er auf seiner ersten Reise zu den Inseln jenseits des 54. Grads Nord fand und übergab es dem König.

Der Kontext des Buches wird geheim gehalten und nur wenige invertierte Informationen werden an die Öffentlichkeit weitergegeben.

Die Zivilisation der Alten Welt errichtete einige ihrer Gebäude in Form und Aussehen auf dem Berg Meru, weil sie wussten, dass es sich um den Berg des Lichts, den Berg der Anunnaki-Götter, handelte.

Der Berg Meru, manchmal auch Rupes Nigra genannt, ist eine 33 Meilen bzw. 53 km im Durchmesser breite, schwarze, magnetische, felsartige Struktur, weshalb alle Kompasse auf den Nordpol zeigen, da die Struktur des Gesteins auf Elektromagnetismus basiert.

Die unterirdische Öffnung am Nordpol, die einen Durchmesser von etwa 200 km hat, sieht aus wie ein wirbelnder Strudel, tatsächlich handelt es sich jedoch um eine elektromagnetische Portalmaschine.

In der Unterwelt gibt es ein weiteres Portal, und diese beiden Portale sind energetisch miteinander verbunden, wodurch Wasser, das in ein Portal eindringt, sofort durch das andere Portal teleportiert werden kann, ohne durch Raum und Zeit reisen zu müssen.

Die Ozeane und Meere der Welt sind in der Tat das Flussbett des riesigen Flusses Oceanus, einem Wasserstrom, der ständig um die flache Erde kreist.

Die Strömung dieses Ozeans ist bis zu 120 km breit und wird schmaler, wenn sie kleinere Meere und Buchten erreicht. Tatsache ist jedoch, dass jeder Meter aller Ozeane und Seen rund um die Welt diese Strömungen hat, die in beide Richtungen verlaufen – nach innen in Richtung Nordpol und nach außen in Richtung der Ozeane und Meere. Strömungen zirkulieren und rezyklieren das Wasser der Ozeane und Meere, um es sauber und lebendig zu halten. Ohne die Strömungen wären alle Ozeane und Meere stark verschmutzt und ohne Leben sein.

Der schmutzige Wasserstrom, der Ozeane und Meere umgewälzt hat, fließt durch die vier Ströme des Oceanus-Flusses, der die vier Kontinente Hyperborea trennt, und wandert zur unterirdischen Öffnung am Berg Meru, wo er in einem scheinbaren Strudel versinkt. Dieser Wirbel ist in Wirklichkeit ein elektromagnetisches Portal, das das Wasser an das andere Ende in der Unterwelt teleportiert, wo das Wasser aus einem anderen Portal in der Nähe der Reinigungsanlage zur Behandlung austritt und dann als sauberes Wasser wieder zurück teleportiert wird und frisches Trinkwasser führt, um wieder Ozeane und Meere zu umkreisen.

Der Fluss Oceanus wird durch diese elektromagnetische Portalmaschine namens Berg Meru erzeugt, die bidirektionalen elektrischen Strom erzeugt, wobei ein Strom das Wasser in Richtung Ozeane drückt und der andere Strom das Wasser wieder zurückzieht.

Der Berg Meru sieht aus wie ein Fünf-Zacken-Berg und wird in der Sanskrit-Sprache von den Einheimischen „Pali“ genannt.

Der fünfzackige Berg Meru, der sich in der Mitte des Umfangs der 200 km breiten Öffnung befindet, ist in der Tat ein negativ geladener elektrischer Hochspannungsmagnet, und der Umfang ist ein positiv geladener elektrischer Hochspannungsmagnet

Da magnetische Ströme in entgegengesetzte Richtungen rotieren, entsteht in der Mitte ein elektromagnetisches Tor, durch das das Wasser des Flusses Oceanus in beide Richtungen fließt, hinunter in die Unterwelt und hinauf zur Erdoberfläche.

Der elektrische Strom des Unterwasserumfangs einer 200 km breiten Öffnung ist die Zentrifugalkraft des Tors des Strudels und drückt die untere Schicht aus sauberem und frischem Wasser zur Zirkulation in Richtung der Ozeane.

Der Zirkumpolarstrom!

Und der elektrische Strom des fünfzackigen, negativ geladenen Elektromagneten in der Mitte, die Zentripetalkraft des Portals des Strudels, zieht die oberste Schicht schmutzigen Wassers aus den Ozeanen zurück zum Portal und erzeugt so den Zirkumpolarstrom, der durch jeden Meter jedes Ozeans, Meeres fliesst um jede Bucht zu Erneuern und Erfrischen.

Foto 1 zeigt das Riphean-Gebirge am anderen Rand von Hyperborea, das die vier Kontinente umgibt und sie vor eiskalten Winden aus dem Süden schützt.

Das elektromagnetische Portal namens Berg Meru befindet sich im Zentrum der vier Kontinente. Auf dieser Karte sind mehrere Nordpolkontinente dargestellt, die durch vier große Flüsse mit dem magnetischen Portal Berg Meru in der Mitte geteilt sind.

Auf den heutigen Karten sind diese Gebiete vollständig ausgelöscht. Google Earth ist beispielsweise dafür bekannt, große Landstriche nicht nur am Nordpol, sondern auch in der Antarktis, auf Grönland, auf Inseln und anderen Orten auszublenden und herauszuschneiden.

Foto 2 zeigt die zentralen Türme des Tempelkomplexes Angkor Wat in Kambodscha, dem größten religiösen Denkmal der Welt, das den Gipfel des Berg Meru darstellt; und rechts der Mahabodhi-Tempel, Bodh Gaya, Bhar, Indien, der den Gipfel des Berg Meru darstellt.

