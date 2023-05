Mann, der viermal starb, teilt schockierende Details über sein Leben nach dem Tod

Im Jahr 2020 stand Mathieu, ein Einwohner von Prince Albert, Kanada, vor großen Herausforderungen. Während er im Alleingang seine 10-jährige Tochter großzog und die Verantwortung für die Pflege seiner kranken Mutter übernahm, erlebte er eine schwierige Zeit in seinem Leben.

„Sie hat nicht gezeigt, wie krank sie war, und als sie starb, war das ein großer Schock für mich. Sie war meine Welt, und als diese Stabilität verschwand, bin ich völlig außer Kontrolle geraten“, sagt Mathieu.

Mathieu beschrieb, dass er unter solch überwältigendem Stress stand, dass er sich nur noch verschwommen an die Zeit zwischen dem Tod seiner Mutter und dem Tag, an dem er im Krankenhaus landete, erinnert.

Da bei ihm schon früher Diabetes diagnostiziert worden war, hatte er Schwierigkeiten, seine Medikamenteneinnahme inmitten des zunehmenden Stresses einzuhalten, was zu Vergesslichkeit führte.

Irgendwann hatte ich einfach kein Insulin mehr. Dann erzählten sie mir, dass meine Tochter den Notruf 911 angerufen habe, und sie brachten mich schnell ins Krankenhaus.

Am 10. Oktober 2020 wurde Mathieu aufgrund seines kritischen Gesundheitszustands in ein Krankenhaus in Prince Albert eingeliefert. Zu diesem Zeitpunkt war seine Bauchspeicheldrüse praktisch nicht mehr funktionsfähig, begleitet von Nierenversagen.

Außerdem hörte sein Herz auf zu schlagen und musste wiederbelebt werden.

Am folgenden Tag erlitt Mathieu einen weiteren Herzstillstand, der eine weitere Wiederbelebung erforderlich machte. Infolgedessen wurde beschlossen, ihn per Hubschrauber in das St. Paul’s Hospital in Saskatoon zu bringen.

Bemerkenswert ist, dass Mathieus Herz während des Helikopterfluges zum dritten Mal nicht mehr funktionierte, was eine sofortige Wiederbelebung im Flugzeug auslöste.

Bei der Ankunft in Saskatoon fiel Mathieu ins Koma, das drei Wochen lang anhielt. Während dieser Zeit versuchten die Ärzte, seinen Bruder davon zu überzeugen, im Falle eines erneuten Herzstillstands eine Anordnung zu unterzeichnen, ihn nicht wiederzubeleben.

Sie waren der festen Überzeugung, dass Mathieus Überlebenschancen gering seien. Trotz ihrer Bitten weigerte sich Mathieus Bruder standhaft, die Verzichtserklärung zu unterzeichnen.

Und dann erwachte Mathieu aus dem Koma.

Ich erinnere mich, dass ich das Gesicht meines Arztes gesehen habe und er hatte die schönsten blauen Augen. Es war das Erste, was ich sah, als ich aus dem Koma erwachte. In diesem Moment kann ich sagen, dass ich diesen Mann mehr liebte als meinen Bruder, weil ich wusste, dass ich in großen Schwierigkeiten steckte und wusste, dass dieser Mann da war, um mir zu helfen.

Nach seiner Tortur teilte das medizinische Personal Mathieu mit, dass sein Erwachen nichts weniger als ein Wunder sei.

Sein Weg zur Genesung verlief jedoch alles andere als reibungslos.

„Mir steckte ein großer Schlauch im Hals, ich konnte nicht essen, ich konnte nicht alleine auf die Toilette gehen, ich konnte mich kaum bewegen. Die Ärzte sagten mir, dass sie mich öffnen und das Innere manuell reinigen müssten. Mein Arzt beschrieb es als „die Eimer mit dem Grünzeug loswerden“.

Gerade als sich herausstellte, dass Mathieu sich allmählich und vielversprechend erholte, erlitt er einen vierten Herzstillstand.

„Als es zum vierten Mal passierte, war alles anders. Diesmal erinnerte ich mich daran, was nach dem Tod geschah, und da erfuhr ich, dass alles, was darüber gesagt wurde, wahr war. Ich verlor das Bewusstsein und als ich aufwachte, befand ich mich auf einem sehr großen weißen Feld, wo ich in der Luft schwebte, und um mich herum waren dunkle Gestalten. Als ich bis zum Ende schaute, gab es einen Tunnel, zu dem alle (anderen Toten?) schwammen. Ich dachte „Natürlich, warum nicht“ und schwamm auch dort. Die ganze Szene war ruhig und sehr friedlich. Plötzlich sagte mir jemand, ich weiß nicht, wer ich solle mich umdrehen. Als ich zurückblickte, sah ich Hände, die auf mich zukamen. Das brachte mich dazu, damit aufzuhören. Ich schaute auf meine Hände und sagte „Ich bin noch nicht fertig“ und griff nach meinen Händen. In dem Moment, als ich meine Hände packte, wachte ich auf der Intensivstation auf.“

Seit er am Rande des Todes war , erholt sich Mathieu langsam, doch zweieinhalb Jahre später leidet er immer noch unter Spätfolgen.

Er lebt nur noch mit einem Drittel seiner Bauchspeicheldrüse, sein Gedächtnis ist nicht mehr dasselbe und er hat manchmal Probleme mit dem Gleichgewicht, die so schwerwiegend sind, dass er gegen Wände stößt.

Selbst jetzt hat er Schwierigkeiten beim Gehen, bei der Hausarbeit oder beim Verdauen von Nahrung.

Während seiner Tortur verlor Mathieu auch viel Gewicht.

Ich war schon immer ein großer Kerl. Irgendwann habe ich fast 136 Kilo zugenommen. Als ich im Krankenhaus ankam, wog ich etwa 127 Kilo. Während meines Krankenhausaufenthaltes habe ich 62 Kilo abgenommen. Es war der quälendste Abnehmplan, den ich je ausprobiert habe, und ich kann ihn niemandem empfehlen.

Zuvor war Mathieu als Hilfsarbeiter beschäftigt und arbeitete auch als Hausmeister in einem Krankenhaus. Da er sich seiner künftigen Arbeitsaussichten nicht sicher ist, ist er derzeit ausschließlich auf eine dürftige Sozialhilfe angewiesen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Mathieu verrät, dass es sein größtes Anliegen sei, an der Seite seiner Tochter zu bleiben und sie bis zu ihrem 18. Lebensjahr zu unterstützen und zu betreuen.

Er hofft inständig, diese Verantwortung bewältigen zu können, ohne dass sich sein Gesundheitszustand verschlechtert.