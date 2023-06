Nazi-U-Boot vor Argentinien: Wrackteile entdeckt! Floh Adolf Hitler in diesem Boot aus Deutschland?

Wirbel um ein vermeintliches Nazi-U-Boot vor der Küste von Argentinien. Der Leiter einer Forschungsgruppe vermutet, dass Adolf Hitler und andere Nazi-Größen mit dem Boot aus Deutschland geflohen sein könnten.

Es ist ein Verschwörungsmythos, der offenbar nicht aus der Welt zu schaffen ist. Könnten Adolf Hitler und andere Nazi-Größen am Ende des Zweiten Weltkriegs ihren Selbstmord nur vorgetäuscht und sich stattdessen nach Südamerika abgesetzt haben? Von der Wissenschaft wird das immer wieder zurückgewiesen.

Doch die irren Theorien sind immer noch zu hören. Jetzt ist laut Bericht der britischen „Daily Mail“ in Argentinien ein heftiger politischer Streit um das Wrack eines mutmaßlichen deutschen U-Boots entbrannt, mit dem die Naziführer am Ende des Zweiten Weltkriegs geflohen sein könnten.

U-Boot entdeckt: Floh Adolf Hitler unerkannt nach Argentinien?

Das 80 Meter lange Wrack wurde im Oktober vergangenen Jahres vor der Küste von Quequen, einem Hafen in Zentral-Argentinien, entdeckt.

Abel Basti, Leiter der Forschungsgruppe Missing Link, die das U-Boot entdeckt hat, vermutet dem Bericht zufolge, „dass es möglicherweise mit Sprengstoff versenkt wurde, nachdem es prominenten Nazis – darunter vielleicht Adolf Hitler selbst – zur Flucht nach Argentinien verholfen hatte“.

Untersuchung von Nazi-U-Boot wird „verzögert“: Birgt es Hitler-Geheimnisse?

Jetzt gibt es Wirbel um ein vertrauliches 24-seitiges Dokument, das die Oppositionsführer an den argentinischen Präsidenten Alberto Fernandez geschickt hatten und in dem dieser beschuldigt wird, die offizielle Untersuchung des U-Bootes zu „verzögern“.

Die Opposition behauptet, dass die Partei des Präsidenten die Politik des ehemaligen Staatsoberhauptes Juan Peron fortsetzt und dadurch versuchen würde, eine potenzielle Blamage zu vertuschen. Könnte das Boot wirklich Hitler-Geheimnisse an Bord haben?

„Wenn das herauskommt, und wenn es sich um ein Nazi-U-Boot handelt, wie jeder, auch der Präsident, vermutet, dann wird das eine Geschichte von weltweiter Tragweite sein“, sagte eine Quelle laut „Daily Mail“.

Peron war von 1946 bis 1955 und von 1973 bis 1974 Präsident. Er gilt als Nazi-Sympathisant, der Hunderte von Nazis und Kollaborateuren in Argentinien willkommen hieß, die so den Nürnberger Prozessen entgehen konnten. Argentinien bestreitet, deutschen U-Booten damals erlaubt zu haben, bekannte Kriegsverbrecher an der argentinischen Küste auszuschiffen.

Brachte das U-Boot wirklich Nazi-Größen nach Argentinien?

Abel Basti beauftragte laut „Daily Mail“ zwei unabhängige Experten mit der Untersuchung des Wracks, die beide zu dem Schluss kamen, dass es sich offenbar um ein U-Boot handelt. „Die Vermutung ist, dass es im Winter 1945 heimlich angekommen ist.

Meine Hypothese ist, dass Hitler nach Argentinien geflohen ist. Dies wäre das U-Boot, das Hitler am Ende des Krieges evakuiert hat.“, erklärt Basti laut „Daily Mail“.

Steven Woodbridge, Geschichtsprofessor an der Kingston University, bezeichnete die Entdeckung als „faszinierend und historisch bedeutsam“, fügte aber hinzu: „Die Behauptungen über Hitlers Flucht sind völliger Unsinn.

Aber es gibt Beweise dafür, dass wichtige Nazi-Verbrecher ihren Weg nach Südamerika gefunden haben.“ Ein Sprecher der deutschen Botschaft sagte dem Blatt zufolge: „Wir haben keine Beweise dafür gefunden, dass das Wrack ein deutsches U-Boot-Wrack ist.“