Bringen Außerirdische Babys auf die Erde, um die Evolution der Menschheit zu unterstützen? (Video)

Im September 1953 wurde Jerry Wills, als er noch ein Kleinkind war, nach Benachrichtigung der Behörden unter sehr ungewöhnlichen Umständen auf einer verlassenen Farm im ländlichen Kentucky in der Nähe von Fort Knox gefunden.

Er litt unter Erfrierungen und wurde zu einem Stützpunkt der US-Armee gebracht, wo er sich erholte und von einem Armeeoffizier und seiner unfruchtbaren Frau adoptiert wurde.

Wills wuchs zusammen mit ihren beiden Adoptivtöchtern als Sohn des Paares auf. In seiner Jugend zeigte Wills ungewöhnliche übersinnliche Fähigkeiten wie das Sehen in den Körper von Menschen, das Heilen von Krankheiten und Verletzungen, telepathische Kommunikation und sogar das Sehen in die Zukunft.

Als Teenager hatte Wills Kontakterfahrungen mit menschlich aussehenden Außerirdischen aus dem Sternensystem Tau Ceti.

Schließlich erfuhr er von den Tau Cetianern und einem unbekannten „alten Mann“, dass er aufgrund einer Vereinbarung zwischen Präsident Eisenhower und besuchenden Außerirdischen als Kleinkind auf die Erde gebracht wurde.

Die Tau-Cetianer glaubten, dass historische Bemühungen, die menschliche Evolution direkt zu unterstützen, fehlerhaft waren, und so wurde beschlossen, der Menschheit indirekt zu helfen, indem man außerirdische Babys abgab, um sie als gewöhnliche Menschen aufzuziehen, deren intrinsische Gaben der Entwicklung der Menschheit helfen würden.

Wills‘ unglaubliche Aussage wird durch ein durchgesickertes Dokument der Defense Intelligence Agency aus dem Jahr 1989 gestützt, das den berühmten aztekischen UFO-Absturz von 1949 beschreibt, bei dem ein menschlich aussehender Außerirdischer zusammen mit drei Kleinkindern überlebte.

Es begannen diplomatische Verhandlungen mit der Truman-Regierung und hochrangigen Militärbeamten wie General Eisenhower, und die Säuglinge wurden als Geschenk für die USA zurückgelassen.

Mit der Wahl Eisenhowers im Jahr 1952 wurden weitere Vereinbarungen getroffen, die das von Wills beschriebene Szenario ermöglichten.

Nach seinem High-School-Abschluss absolvierte Wills eine Ausbildung zum Elektrotechniker bei mehreren Unternehmen und promovierte dort.

Er war Wissenschaftler auf hohem Niveau und erfand für diese Zeit fortschrittliche Heil- und technische Geräte. Am ungewöhnlichsten war, dass er über ein voll ausgestattetes Labor verfügte, um fortschrittliche Geräte zu bauen, die für seine Arbeitgeber wertvoll waren, die ihm jedoch keine Anerkennung für seine Leistungen zollten.

Anschließend verließ Wills den Unternehmenssektor, reiste ausgiebig auf der Suche nach antiken Städten und arbeitete als psychischer Heiler.

Seine bemerkenswerten psychischen Heilfähigkeiten wurden von einem Fox News-Partner in Arizona anerkannt, der über einen Zeitraum von elf Jahren zwei Geschichten pro Jahr über die vielen Personen veröffentlichte, die Wills geheilt hatte.

