Es ist kein Geheimnis, dass die Menschheit von einer sehr kleinen Handvoll Individuen, die beschlossen haben, dass sie die wichtigsten auf dem Planeten sein werden, unter Kontrolle gehalten und geschickt in die richtige Richtung gelenkt wird.

Diese Geheimbünde schufen über viele Jahrhunderte hinweg besondere Bedingungen für die Kontrolle der Menschheit durch Kultur, Wissenschaft und eine meisterhaft neu gestaltete Geschichte.

Wie wirken sich Geheimbünde auf das Leben der Menschheit aus? Was haben sie dieses Mal vor? Welche Zukunft liegt vor uns?

Die unauffällige Programmierung der Menschheit

Es ist schwer zu verstehen, aber alle Arten von Illuminaten übermittelten seit Beginn des 19. Jahrhunderts verschiedene unterschwellige Botschaften. Es stellt sich heraus, dass der neue Gesellschaftstyp, in dem wir heute leben, auf der Grundlage mehrerer erschienener Texte aus dem Nichts geformt wird.

Es gibt bestimmte Gruppen von Menschen, die bestimmte Werke schreiben, sie als Werke antiker Denker ausgeben und dadurch den notwendigen Einfluss auf die gesamte Gesellschaft ausüben, bestimmte Verhaltensmomente festlegen und die erforderlichen Einschränkungen auferlegen.

Wir werden mit Hilfe von Literatur, Filmen, Comics, Anime programmiert. Übrigens gibt es in Japan einen Anime-Kult, und dies ist das einzige Land, das sich darauf konzentriert, die Zukunft abzudecken.

In Japan gibt es viele maßgeschneiderte Themen, und die Kunden sind offenbar Geheimbünde.

„Himmlische Täuschung“ / „Heavenly Delusion“

Vor einigen Jahren erschien ein neuer Manga mit dem anspruchsvollen Titel „Heavenly Delusion“, und schon bald nach der Veröffentlichung wurde bekannt gegeben, dass dieses Werk es wert sei, an einem sehr prestigeträchtigen Wettbewerb für den besten Manga teilzunehmen und den ersten Preis zu erhalten.

Später wurde bekannt gegeben, dass dieser Manga in einen Anime umgewandelt werden würde. In diesem Frühjahr erschien dieser Anime und wurde sofort zum Hit der Saison. Es wird weltweit aktiv beworben und das in seine Werbung investierte Geld ist einfach unermesslich.

Die Arbeit beschreibt ein bestimmtes Labor eines großen transnationalen Konzerns und sieht ziemlich harmlos aus – eine Schule, in der Kinder lernen.

Doch nach einer Weile stellt sich heraus, dass es sich um Kinder mit besonderen übersinnlichen Fähigkeiten handelt. Sie haben einzigartige Eigenschaften und werden nach speziellen Methoden gezüchtet.

Darüber hinaus werden im Labor Supersoldaten geschaffen, das heißt, es handelt sich um ein Militärprogramm, in das viel Geld investiert wurde.

Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Herstellung von künstlichem Fleisch sowie mit einzigartigen Hydrokulturen, bei denen Pflanzen überall und unter allen Bedingungen wachsen können.

Tatsächlich wird ein Thema im Zusammenhang mit übersinnlicher Wahrnehmung und der Schaffung eines neuen Menschentyps vorangetrieben. Darüber hinaus wird es von einem privaten Unternehmen gegründet, um seine Konkurrenten zu bekämpfen.

Im weiteren Verlauf der Geschichte kommt es auf der Erde zu einer globalen Katastrophe, und die überlebenden Menschen leben unter ziemlich schwierigen Bedingungen.

Aber das sind nicht alle Katastrophen, später stellt sich heraus, dass Nibiru sich der Erde nähert.

Die Menschheit hat einen Rettungsplan entwickelt, doch die Supersoldaten eines Privatkonzerns mischen sich darin ein und tun alles, um eine Katastrophe herbeizuführen .

Der kosmische Einschlag ereignete sich am 11.11.2024 um 2:16 Uhr in den Schweizer Alpen.

Es sieht so aus, als würden wir uns auf einen Neustart der Zivilisation vorbereiten. Das Konzept ist, dass ein Meteorit niedergehen wird, alle gewöhnlichen Menschen sterben und nur die Auserwählten bleiben übrig. Das Produkt ist von sehr hoher Qualität und bewegt sich sehr beharrlich in Richtung Massen.

Niemand zweifelt daran, dass die Apokalypse bevorsteht, niemand kennt das genaue Datum, aber es gibt eindeutig etwas Neues im Sonnensystem und es befindet sich bereits in der Nähe der Erde.

