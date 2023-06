Antarktis: Die Eiserne Republik – die Reise hinter die Eiswand

The Iron Republic wurde erstmals 1902 als monatliche Serie im Florida Magazine veröffentlicht und erzählt eine außergewöhnliche Geschichte von Herrn E. W. Barringtons Seereise Ende des 19. Jahrhunderts in die Antarktis, wo er einen Durchgang durch die massive Eiswand und eine technologisch und sozial hochentwickelte Zivilisation fand.

„Ob als Fakt oder als Fiktion, es ist eine seltene Geschichte und stellt ein Gesellschafts- und Regierungsideal dar, das den durchschnittlichen Leser dazu bringen wird, sich danach zu sehnen, ein Bürger der neu entdeckten Eisernen Republik zu sein.“

Beispiele aus dem Buch:

Dezember 1895 „Der Anker am Bug wurde schnell freigegeben, aber es gab keinen Boden, also wäre Ankern nutzlos.

Die Strömung hat uns jetzt erwischt und es blieb nichts anderes übrig als direkt ins Loch zu gehen oder auf den Eishang zerbrochen zu werden.

Die Strömung zog uns zwischen Eismauern und als wir durch diese Eismauern fuhren, sank mein Herz und ich spürte den Nervenkitzel, den Kolumbus erlebt haben musste, als seine lange Suche nach Antillen zu seiner Erwartung stieg. “

Wir segelten die nächsten 7 Monate von der Eismauer nach Süden und entdeckten an einem frühen Morgen eine wunderschön beleuchtete Stadt.

Die Stadt war beleuchtet, Pferdelose Waggons wurden hierher verlegt und anders als die lauten Städte Amerikas 1895 war diese Stadt absolut ruhig.

Wir sind am Hafen angekommen, wo eine Menge auf uns wartete.

„Ich sagte, als wir an der neugierigen Menge vorbeigingen, die sich am Pier versammelt hatten, „Wären Sie so freundlich, mir zu sagen, welches Land das ist und welcher Teil der Welt das ist?“, er antwortete, „es ist die Eisernen Republik, und der Kontinent, auf dem Sie stehen, liegt ungefähr so weit vom gefrorenen Ozean entfernt wie Ihr eigener Kontinent Amerika.

„Wir nennen es auch die Ureinwohner Republik, weil du und wir dieselbe menschliche Rasse sind, viele von uns sind vor 200 Jahren hier angekommen…“

Rezension auf Amazon:

„Ich war von diesem Buch begeistert. Es gibt so viel Geschichte, die uns allen verborgen bleibt. Die Beschreibung stimmte mit Admiral Birds eigenem Bericht über Land und Völker jenseits der Antarktis überein.

Es war auch eine Verkehrsgeschichte über die Liebe, die die Geschichte etwas traurig und enttäuschend machte. Diese Geschichte ist sowohl für alle gedacht, die wissen, dass die Erde flach ist, als auch für alle, die wissen müssen, welch große Täuschung wir erleben.“