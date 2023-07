Ist die „Cheops-Pyramide“ 237.000 Jahre alt?

Viele von Ihnen haben wahrscheinlich die Version gelesen, dass in den Größen und Proportionen der Cheops-Pyramide bestimmte Parameter der Erde und geheimes Wissen antiker Zivilisationen „verschlüsselt“ sind.

Vor zwei oder drei Jahrhunderten (darunter zum Beispiel Isaac Newton) versuchten viele Wissenschaftler des 19. und 20. Jahrhunderts noch, all diese Geheimnisse zu entschlüsseln.

Insbesondere haben viele versucht, die Länge usw. zu bestimmen. „Heilige Elle“ („Pyramiden-Elle“) – Längenmaß der Architekten und Erbauer der Pyramide, die angeblich auch der Schlüssel zu vielen ihrer Geheimnisse war.

So findet man im Internet Veröffentlichungen moderner Popularisierer, die insbesondere behaupten, dass die Zahl, die sich aus der Division der Länge der Basis der Cheops-Pyramide durch die Länge dieser „Pyramiden-Elle“ ergibt, sehr nahe an der durchschnittlichen Dauer liegt des modernen tropischen Jahres.

Eine interessante Möglichkeit, das Zeitalter der Pyramide zu datieren

Der Kern dieser Methode ist wie folgt: Wenn die Architekten der Pyramide die Dauer ihres Jahres tatsächlich in ihren Proportionen verschlüsselten, dann kann unter Berücksichtigung der Verlangsamung der Erdrotation das Alter der Pyramide berechnet werden.

Wenn beispielsweise die Länge des Jahres zum Zeitpunkt des Baus der Pyramide 0,01 Tage kürzer war als in unserer Zeit, können Sie anhand der Verzögerungsrate der Erdrotation (1,8 Millisekunden pro 100 Jahre) berechnen, wann es war.

Aber beeilen Sie sich nicht mit den Berechnungen! Es gibt „Fallstricke“ (die in dieser Theorie übrigens nicht berücksichtigt wurden).

Die Erde verlangsamt nicht nur ihre Rotation, sondern vergrößert sich auch

„Im Laufe der Zeit nehmen der Radius, die Oberfläche und die Masse des Globus zu. Und je größer die Erde wird, desto schneller wächst sie.

Empirisch wurde verschiedenen Quellen zufolge ein exponentielles Gesetz der Vergrößerung des Erdradius mit der Zeit festgestellt. Derzeit ist die Wachstumsrate der Erde am höchsten und der Erdradius vergrößert sich um mindestens 2 Zentimeter pro Jahr.“ VF Blinov – Die wachsende Erde: von Planeten zu Sternen

Es ist auch möglich, dass der Erdradius vor Zehntausenden oder Hunderttausenden von Jahren schneller zunahm als in unserer Zeit (und sich in den Jahren planetarischer Katastrophen (wie vor etwa 10.800 Jahren v. Chr.) noch schneller ändern konnte).

Rätsel des „Pyramidenbogens“: Isaac Newton und Khesi-Ra

Dies bedeutet jedoch, dass der mysteriöse „Pyramidenbogen“ während des Baus der Pyramide, wenn er ein Zehnmillionstel des Erdradius ausmachte (wie viele seiner Forscher glaubten), nicht vom aktuellen Radius stammte, sondern von diesem waren es viele Jahrtausende (oder sogar zehntausende Jahre) – während des Baus der Pyramide.

Einige Wissenschaftler haben dies bereits im 19. Jahrhundert verstanden. So schrieb der bekannte Historiker und Pädagoge James Bonwick (1811-1906) 1877 in seinem Buch:

„Isaac Newton schrieb ein lateinisches Werk mit dem Titel „Der heilige Ellenbogen der Juden und die Ellenbogen einiger Völker“, in dem nach den Maßen der größten ägyptischen Pyramide, die von Herrn John Greaves geschaffen wurde, der antike Ellenbogen von Memphis errichtet wird, wo er insbesondere feststellte, dass im alten Ägypten vor der Ellenbogenlänge von 0,5 m offenbar eine andere, längere Länge vorausging, die etwa 63,5 cm betragen könnte.“

Und dann schreibt James Bonwick über das Buch des amerikanischen Wissenschaftspädagogen John Taylor „The Great Pyramid: Who Was It Built And For What Purpose?“ (veröffentlicht 1856), insbesondere:

„… Herr Taylor verwirrt uns mit seiner Behauptung, dass die Länge des (Pyramiden) Bogens vor der Sintflut 24,9 Zoll (63,25 cm) betrug und nach dieser Katastrophe begann, 25 Zoll (63,5 cm) zu betragen.

Laut Herrn Taylor wurden die Ellenbogen hinübergeschickt … Herr Taylor vermutet, dass die Flut solch verheerende Auswirkungen auf die Welt hatte – obwohl Geologen nicht zumindest einen greifbaren Beweis dafür finden konnten, dass es überhaupt zu einer Flut gekommen ist –, dass der Durchmesser der Erde im Vergleich zum vorsintflutlichen Zeitalter um fast 59,55 km kleiner geworden.“

Gibt es altägyptische Darstellungen von Menschen mit diesem geheimnisvollen „Pyramidenbogen“?

Neben dem Oberpriester von Heliopolis, dem legendären Imhotep, wird mit dem Bau (bzw. der Reparatur) der Pyramiden unter Cheops ein weiterer Name in Verbindung gebracht, der vielleicht weniger bekannt, aber nicht weniger großartig ist.

Khesi-Ra, „der Chef der Ärzte, der Priester des Horus, der Chefarchitekt des Pharaos, der Oberste Führer der Zehn des Südens“.

Einige betrachten Khesi-Ra als den wichtigsten „Designer“ der Großen Pyramiden (oder, wie wir hinzufügen, den Chefingenieur für Reparatur und Restaurierung). Khesi-Ra kannte die Geheimnisse der Proportionen, des Goldenen Schnitts, nach denen die Pyramiden gebaut wurden.

Die Bilder auf den Tafeln von Khesi-Ra (siehe Abbildung unten) stellen ein ganzes Spektrum dar, einen entwickelten Kanon goldener Schnitte – verschiedene Maßnahmen, die beim Bau (oder der Restaurierung) der Pyramiden angewendet wurden. Diese Maßnahmen waren nicht nur mit den Goldenen Schnitten verbunden, sie verschlüsselten auch viele Kenntnisse der Priester Ober- und Unterägyptens.

Doch wie lang war der „Pyramidenbogen“ beim Bau der Pyramiden? Also ein Teufelskreis? Um die Länge des Jahres der Bauzeit, kodiert in der Länge der Pyramidenbasis, zu berechnen, müssen Sie die Länge der „Pyramiden-Elle“ kennen, aber diese Dina selbst kann davon abhängen, wann die Pyramide errichtet wurde!

Packen wir den Stier bei den Hörnern!

Und gehen wir davon aus, dass der „Pyramidenbogen“ als Längenmaß mindestens eine ganze Zahl (höchstwahrscheinlich in die „tragende“) Basis der Pyramide passen musste.

Darüber hinaus unterschied sich seine Länge höchstwahrscheinlich nicht wesentlich von der, die von vielen Ägyptologen seit dem 19. Jahrhundert (und bis heute) akzeptiert wurde (im Buch von James Bonwick sind außer Taylor mehrere weitere Namen aufgeführt).

Generell war das Längenmaß „Elle“ in diesem Jahrhundert in Europa noch nicht in Vergessenheit geraten: So werden beispielsweise im Physiklehrbuch von 1831 (siehe Wikipedia-Artikel „Ellenbogen“) die Längen der „Elle“ in mehr als in zehn Städten Westeuropas erwähnt, und die meisten dieser „Ellen“ haben eine Länge von 59 bis 69 cm.

Wir suchen also nach einem etwa 63 cm langen „Pyramidenbogen“, der ganzzahlig oft in eine der vier Seiten der Pyramidenbasis passt. Laut Wikipedia (Artikel „Cheops-Pyramide“) ist ihre Länge wie folgt: Norden – 230,253 m; Süden – 230.454 m; Westen – 230.357 m; Osten – 230.394 m.

Beachten Sie auch hier, dass die Länge der Seitenrippe (anfänglich): 230,33 m (nach Berechnungen) beträgt, laut Wikipedia-Artikel „Cheopspyramide“.

Es ist logisch, die Nordseite als Stütze zu nehmen, und wir werden leicht feststellen, dass der 0,63083 m lange „Pyramidenbogen“ entlang der Länge der Nordbasis passt … genau 365 Mal! Ein guter Anfang, um dieses Rätsel zu meistern!

Die nächstwichtigste Seite der Pyramide ist die östliche. Schon allein deshalb, weil dort Sonne und Sirius aufgehen (was die Nilflut ankündigt). Dann beträgt die durchschnittliche Länge eines Jahres während des Baus der Pyramide = 230,394 \ 0,63083 = 365,2235943.

Wie lang ist das tropische Jahr in unserem Jahrhundert? In Wikipedia (im Artikel „Tropisches Jahr“) können wir folgende Daten (für 2000) sehen:

Zwischen zwei März-Tagundnachtgleichen: 365,242374 Tage

Zwischen zwei Juni-Sonnenwende: 365,241626 Tage

Zwischen zwei September-Tagundnachtgleiche% 365,242018 Tage

Zwischen zwei Sonnenwenden im Dezember: 365,242740 Tage

Wie Sie wissen, begann das neue Jahr im alten Ägypten im Sommer (mit der Überschwemmung des Nils). Daher müssen wir die Zahl in der zweiten Zeile (zwischen den beiden Juni-Sonnenwende) nehmen, also 365,241626 Tage.

Die Verlangsamung im Vergleich zur aktuellen Durchschnittsdauer beträgt 365,241626 minus 365,2235943 = 0,018031 Tage, also fast genau 1558 Sekunden. Bedenken Sie nun, dass die Verlangsamung der Erdrotation alle 100 Jahre 1,8 Millisekunden pro Tag beträgt.

Das bedeutet, dass sich die Dauer des tropischen Jahres alle 100 Jahre um 0,0018 x 365,23 = 0,6574 Sekunden verlängert. Folglich vergehen 1558 Sekunden über 2369,94 Jahrhunderte = 236.994 Jahre … Nun, rundum gezählt, vor 237.000 Jahren!

Schlussfolgerungen und Diskussion des Ergebnisses

Die Cheops-Pyramide wurde also vor 237.000 Jahren errichtet?

Beachten Sie jedoch, dass die Genauigkeit der vorgeschlagenen Methode stark von der Genauigkeit der Bestimmung der Anfangslängen der Pyramidenbasen abhängt: Bei einer durchschnittlichen Basislänge von etwa 230,36 Metern verändert ein Fehler von 0,5 cm das Ergebnis um etwa 100.000 Jahre.

In den meisten Quellen werden die Größen der Pyramiden mit einer Genauigkeit von einem Zentimeter angegeben (im Wikipedia-Artikel „Cheopspyramide“ – bis zu einem Millimeter).

Wenn wir davon ausgehen, dass die Anfangslängen mit einer Genauigkeit von mm festgelegt werden, dann würde der Fehler unserer Berechnungen etwa plus/minus 20.000 Jahre betragen, wir sollten uns jedoch eher auf einen Fehler von 0,5 cm konzentrieren.

Mit einer Genauigkeit der Bestimmung der anfänglichen Basislängen von 0,5 cm ist es also korrekter zu sagen, dass die Pyramide vor 137.000 bis 337.000 Jahren errichtet wurde.

Und dies unter der Voraussetzung, dass die Verlangsamung der Erdrotation über all diese Hunderttausende Jahre hinweg etwa 1,8 ms/Tag pro 100 Jahre betrug!

Dies ist jedoch ein interessantes Ergebnis. Diese Periode in der Erdgeschichte (vor 137.000 – 337.000 Jahren) ist die Entstehung der Cro-Magnons (und der mitochondrialen Eva) in Südafrika und dann (vor etwa 100.000 Jahren) ihr Auszug durch das heutige Gebiet Ägypten bis Eurasien.

Generell besteht kein Zweifel daran, dass die Cro-Magnons spätestens zur von uns ermittelten Obergrenze der Zeit des Pyramidenbaus von Südafrika aus das Gebiet des heutigen Ägypten erreichten.

Wenn wir unsere Annahme berücksichtigen, dass die Cro-Magnons tatsächlich die ersten Sumerer waren, die von ihren Herren (Anunnaki) geschaffen wurden, um bei ihrer Arbeit (Bergbau in Südafrika) zu helfen – wenn wir dies auch berücksichtigen, können wir Folgendes vorschlagen und Version über den Zweck der Erschaffung dieser Pyramiden und dass es die Anunnaki waren, die sie damals gebaut haben.

Aber was können die westlichen und südlichen Sockel der Pyramide zeigen? Ich nehme an, dass eine ähnliche Berechnung wie die im Artikel durchgeführte Berechnung auf der westlichen Basis den Zeitpunkt der Ankunft von Außerirdischen auf der Erde (ungefähr 420.000 v. Chr.) und auf der südlichen Basis (die längste, 230.454 m) zeigen wird.

Die Berechnung wird in Zukunft eine bestimmte Grenze zeigen, die die Schöpfer der Pyramide für wichtig für die Erde (für die Menschheit oder für ihren Aufenthalt hier) hielten.

Im Laufe ihres Bestehens wurde die Pyramide wahrscheinlich mehrmals (und vielleicht auch öfter) überholt und restauriert; das letzte Mal im dritten Jahrtausend v. Chr., während der Herrschaft des Pharaos Cheops.