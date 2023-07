Überwachungskamera filmt seltsames Licht-Objekt, das über der mexikanischen Stadt durch den Himmel rast (Video)

Eine Überwachungskamera, die eine Stadt in Mexiko überblickt, hat Aufnahmen eines seltsam leuchtenden Objekts gemacht, das durch den Nachthimmel streift.

Das rätselhafte Video wurde Berichten zufolge am 25. Juni in der Gemeinde Tepoztlán gedreht und ging anschließend in den sozialen Medien viral, nachdem es von einem überraschten Bewohner online geteilt wurde.

Im Filmmaterial (siehe unten) rast ein Objekt unregelmäßig durch den Himmel und hinterlässt eine seltsam aussehende Spur.

Während man die Kuriosität zunächst nur als Insekt abtun könnte, entpuppt sich die Anomalie gegen Ende des Filmmaterials scheinbar als ziemlich großer leuchtender Zylinder.

Als Reaktion auf das im Internet kursierende Filmmaterial wunderte sich eine Person, dass sie tatsächlich eine Woche vor der Aufnahme des UFOs etwas Ähnliches am Himmel sah.

„Niemand wird mir glauben, aber ich habe genau das in der Nacht des 18. Juni gesehen“, wunderte sich der Zeuge Berichten zufolge, „es flog etwa 5 Meter über meinem Haus in Colonia Del Carmen vorbei, es kam von den Feldern von Xolatlaco und ging hinein.“

In Richtung Amatlán flog es mit großer Geschwindigkeit vorbei und blieb einige Sekunden in meinem Blickfeld. Ich wüsste nicht, wie ich es erklären soll, denn so ist es mit diesem blinkenden Licht passiert.“

Bezüglich dessen, was das Objekt gewesen sein könnte, vermuten einige, dass es übernatürlicher Natur sei, da die Kamera in der Nähe der prominenten archäologischen Stätte namens Tepozteco-Pyramide stationiert ist und die Gemeinde Tepoztlán aus diesem Grund als eine der „magischen Städte“ Mexikos bezeichnet wurde – eine gewisse Mystik umgibt die Gegend.

Skeptischere Beobachter werden natürlich prosaischere Möglichkeiten für die leuchtende Anomalie vorschlagen, etwa eine Drohne oder einen cleveren Schwindel.

Video: