Wurde hier ein legendäres Monster mit Sonar aufgezeichnet?

Die Sonarausrüstung an Bord eines Bootes auf dem Lake Champlain hat kürzlich ein ziemlich bemerkenswertes Objekt entdeckt, von dem einige glauben, dass es sich um das legendäre Monster Champ handeln könnte.

Das faszinierende Bild wurde am vergangenen Sonntag von einem gecharterten Schiff unter Kapitän Scott Thurber aufgenommen.

Als er das fantastische Foto auf Facebook teilte, staunte er darüber, dass „wir das Vergnügen hatten, dieses Bild heute Nachmittag auf unserer Garmin Eco Map UHD erscheinen zu sehen, während wir Seeforellen fischten“, die sich, wie er angab, „am unteren Bildschirmrand befanden, während dieses Champy-Bild unterwegs war.“ über.“

Wie auf dem Bild zu sehen ist, scheint das Echolot ein Lebewesen mit einem großen Körper, Flossen, einem langen Hals und möglicherweise einem Schwanz zu zeigen.

Thurber erzählte der unermüdlichen Champ-Forscherin Katy Elizabeth weitere Details über die „sehr bizarre“ Sonaraufnahme und sinnierte: „Ich kann nicht erklären, was es eigentlich ist“ und bemerkte: „Ich weiß, dass es nicht die normale Form von Köderbällen ist, auf denen ich…“ täglich sehen.“

Er bemerkte weiter, dass es „ungefähr 100 Meter vor meinem Bug einen großen Köderfischschwarm“ gab, und vermutete, dass die Kreatur möglicherweise in diese Richtung „auf einen Snack“ unterwegs war.

Der seltsame Fall ist nicht das erste Mal, dass Champ möglicherweise auf einem Sonar gesichtet wurde, da Elizabeth selbst zuvor verlockende Aufnahmen gemacht hatwährend ihrer zahlreichen Expeditionen auf dem Lake Champlain auf der Suche nach dem mysteriösen „Monster“.

Champ ist die Bezeichnung eines angeblich im US-amerikanisch-kanadischen See Lake Champlain lebenden Seeungeheuers bzw. Kryptiden.

„Champ“ wird meistens als ein circa sechs Meter langer Plesiosaurier oder als eine Art Seeschlange beschrieben.

Bisher wurden schätzungsweise 300 Sichtungen gemeldet. In einigen Fällen stellte sich „Champ“ als ein großer Wels heraus.

Einige angebliche Sichtungen:

1987 sichtete Christine Auer Hebert nachts am Yachthafen ihrer Familie, nördlich von Burlington, an Land angeblich eine grüne Kreatur, wie sie langsam aus dem Wald in den Schein einer Straßenlaterne kam. Ihre beiden Hunde bellten und sie sah nach. Die Kreatur sah sich um und verschwand in der Dunkelheit.

Eine Woche später sah sie – und diesmal auch ihre Mutter – angeblich eine weitere Kreatur, diesmal eine kleinere, braune, wie sie ebenfalls langsam über die Straße schritt. Sie beschrieb den Kopf als den eines Dinosauriers, ähnlich dem eines Plesiosauriers.

1997 sichtete Fährenkapitän B.J. Bombard nach eigener Angabe das Wesen, als er von Burlington nach Port Kent fuhr, befand sich etwas auf Kollisionskurs. Er stellte die Fähre quer, um es besser sehen zu können, und stellte fest, dass es sich wie ein U-Boot knapp unter der Wasseroberfläche bewegte und etwa 2 Meter lang war.

Seiner Meinung nach war es weder ein Baumstamm, noch bestand es aus verschiedenen Einzelobjekten. Es besaß auch keine Rückenflosse oder Ähnliches.

Im Juli 2002 ortete die Bioakustikerin Elizabeth von Muggenthaler ein Klicklaut-Echosignal im See, das dem der Killerwale zumindest stark ähnelt, und zeichnete es auf Tonband auf. Es war der einzige Fall, dass man ein solches biologisches Echosignal in einem Süßwassersee fand. Auch die Echtheit und Aussagekraft dieser Aufnahme wird allerdings von Forschern bezweifelt.