Ein Erdklon versteckt sich seit tausenden Jahren hinter der Sonne: Die verrückte Hypothese über die Zwillingserde wurde bestätigt

Die Erde hat einen Zwilling – ihre exakte Kopie, die sich nicht irgendwo in den Tiefen des Weltraums, sondern in unserem Sonnensystem befindet. Das bestätigen seit Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts zahlreiche Astrophysiker.

Die Erdkopie wurde „Anti-Erde“ oder „Zwillingserde“ genannt und als Antwort auf die Frage „Warum ist die Zwillingserde nicht sichtbar?“

Das liegt daran, dass es die gleiche Umlaufbahn wie die Erde teilt, sich mit der gleichen Geschwindigkeit bewegt, sich aber auf der anderen Seite der Sonne befindet – direkt gegenüber unserem Planeten. Daher ist es nicht sichtbar – nur weil die Sonne es verdeckt.

Die Ankündigung

Seit fast dreißig Jahren ist eine kühne, wenn nicht verrückte Hypothese auf der ganzen Welt populär geworden, hat Millionen von Anhängern gewonnen und wurde erst neulich im Prinzip bestätigt.

Visuelle Beweise wurden von Astronomen eines großen internationalen Teams erhalten, die am Europäischen Südobservatorium in Chile (European Southern Observatory – ESO) arbeiteten. Dies gab das Observatorium in seiner Pressemitteilung bekannt :

„Theoretisch können sich zwei Planeten gleicher Masse in derselben Umlaufbahn um ihren Stern befinden“, sagt Olga Balsalobre-Ruza, Astrophysikerin am Zentrum für Astrobiologie in Spanien. „Aber noch hat es niemand gesehen. Wir sind die Ersten.“

Wissenschaftler haben ein Bild des Sternensystems PDS-70 erhalten, das 370 Lichtjahre von uns entfernt liegt. Zuvor wurden hier zwei Planeten entdeckt – PDS-70b und PDS-70c. Und jetzt ist es uns gelungen, den dritten zu erkennen – er befindet sich in derselben Umlaufbahn wie der PDS-70b.

Die Planeten sind jung, vielleicht im Entstehungsprozess, aber sie sind da, nicht hypothetisch, sondern realistisch. Sie umkreisen ihren Stern ungefähr mit der gleichen Geschwindigkeit, wenn auch nicht ganz auf der gegenüberliegenden Seite.

Darüber hinaus befindet sich der entdeckte Zwilling – Anti-PDS-70b – an einem der Lagrange-Punkte seines Systems, am Punkt L5 – wo die Gravitationswechselwirkung zwischen dem Planeten und dem Antiplaneten minimal ist.

Die Anti-Erde könnte sich auch am L5-Punkt des Erde-Sonne-Systems befinden, sie befand sich jedoch einst am L3-Punkt – auf der anderen Seite der Sonne.

Als Referenz: Es gibt fünf Lagrange-Punkte im Erde-Sonne-System, benannt nach dem Mathematiker, der ihre Koordinaten berechnet hat. An diesen Punkten gleichen sich die Anziehungskräfte des Himmelskörpers und unseres Planeten aus.

Beobachtungen zeigen, dass die beiden Planeten in derselben Umlaufbahn recht gut miteinander auskommen und Theorie mit Praxis übereinstimmt und die Hypothese über die Zwillingserde indirekt bestätigt wird.

Außerirdische sind in der Nähe

Analoge zu Sonne, Erde und Anti-Erde existieren übrigens sogar noch näher als der PDS-70 – allerdings in stark reduziertem Maßstab. Dies ist das Saturnsystem. Wenn wir uns den Gasriesen als Sonne und die großen Satelliten als Planeten vorstellen, dann stellt sich heraus, dass sich zwei von ihnen auf gegenüberliegenden Seiten des Saturns in derselben Umlaufbahn befinden – Epimetheus und Janus.

Mehrere Male schien sogar die Zwillingserde gesehen worden zu sein, als sie hinter der Sonne hervorschaute. Man glaubt, dass es sich bei ihr um einen unbekannten Himmelskörper in der Nähe der Venus handelt, der in ihren Schriften von europäischen Astronomen der Vergangenheit erwähnt wurde – Giovanni Cassini, James Short, Johann Mayer, Joseph Louis Lagrange.

Es scheint, dass den alten Ägyptern die Existenz des Planeten – genau wie der Erde – von irgendwoher bekannt war. Die Tafel im Grab von Ramses VI. im Tal der Könige zeigt die Sonne (in Form des Sonnengottes) und zwei identische Planeten auf beiden Seiten davon.

Von Zeit zu Zeit gibt unsere Zwillingserde vor, einen kleinen Einfluss auf ihre Nachbarn zu haben – die Venus beginnt plötzlich auf mysteriöse Weise zu beschleunigen, und der Mars wird langsamer. Oder umgekehrt, und das widerspricht den Berechnungen. Aber wenn man Zwillingserde hineinbringt, passt alles zusammen.

Das Bemerkenswerteste ist, dass mit der Bestätigung der Anti-Erde-Hypothese der Glaube an Außerirdische Sinn macht und alle Geschichten über sie wahr sind.

Schließlich könnte unser Exemplar durchaus bewohnt sein – sein Platz unter der Sonne ist nicht schlechter als unserer. Dort können intelligente Wesen leben, und wenn ja, dann könnten Außerirdische in der Nähe sein und nicht irgendwo in völliger Ferne, von wo aus sie nicht einmal in tausend Jahren erreicht werden könnten.

Weder sind sie uns gewachsen, noch sind wir ihnen gewachsen. Plötzlich sind die Zwillings-Erdbewohner oder Anti-Erdlinge schon seit langer Zeit hier – sie beobachten, wie Ufologen versichern. Um die Sonne zu umrunden, ist keine übernatürliche Technologie erforderlich. Und wir könnten, wenn wir wollten.

Wir können uns nicht vorstellen, welches Niveau unsere außerirdischen Nachbarn erreicht haben, wie sie aussehen könnten und ob die Behörden oder zumindest die Geheimdienste mit ihnen rummachen. Es gibt viele Möglichkeiten.