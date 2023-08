Neue Alien-Erde und Mensch-Affe-Hybrid: Diese Vorhersagen des Zeitreisenden sollen noch 2023 wahr werden

Was ein angeblicher Zeitreisender aktuell bei TikTok prophezeit, gleicht einem verstörenden Horrorfilm: So soll in diesem Jahr nicht nur ein Mischwesen aus Mensch und Affe geboren werden, auch die Entdeckung eines Alien-Planeten steht unmittelbar bevor.

Die meisten Menschen wissen beim allmorgendlichen Aufwachen in der Regel nicht, was der neue Tag bringen wird – anders sieht es bei Mitmenschen wie Eno Alaric aus, die von sich behaupten, Zeitreisende zu sein und bereits Abstecher in die Zukunft gemacht zu haben.

Mehr noch: Eno Alaric hat auch die sozialen Medien für sich entdeckt und beispielsweise bei TikTok bereits knapp 550.000 Follower um sich geschart.

War die Fangemeinde auf dem Account namens „@radianttimetraveler“ zu sehen und zu hören bekommen, sind nämlich teils haarsträubende, teils beunruhigende Blicke in die Zukunft, die der mysteriöse Zeitreisende mit eigenen Augen gesehen haben will und nun der Allgemeinheit als Vorhersage präsentiert.

Angeblicher Zeitreisender mit verstörenden Zukunftsprognosen bei TikTok

Wer sich also für den Rest des Jahres 2023 sowohl für das bevorstehende Jahr 2024 nicht überraschen lassen möchte, sondern jetzt schon in Erfahrung bringen will, was die kommenden Monate so in petto haben, der ist bei den kurzen Clips von Eno Alaric bestens aufgehoben.

Allerdings finden sich unter den Zukunftseinblicken der Person, die bis ins Jahr 2671 gereist und wieder in unsere Gegenwart zurückgekommen sein will, auch Begebenheiten, die eher aus einem Science-Fiction-Film denn aus der Realität zu stammen scheinen. Beispiel gefällig?

Kurz vor dem Jahreswechsel soll der Prognose des Zeitreisenden zufolge ein Durchbruch auf dem Gebiet der Gentechnik und -forschung zu verzeichnen sein. Hier legt sich Eno Alaric sogar auf einen Tag fest:

Am 22. November 2023 soll die neue Ära eingeleitet und öffentlich bekannt gemacht werden, zukünftig sei es dann keine Hürde mehr, sich seinen Nachwuchs im Reagenzglas nach eigenen Wünschen anzupassen und nicht nur das Aussehen von Söhnen und Töchtern zu bestimmen, sondern auch genetische Mutationen oder andere Erbkrankheiten lange vor der Geburt auszuschalten.

Hybridwesen aus Mensch und Schimpanse soll 2023 geboren werden

Nur ein paar Tage später, so die düstere Prognose des selbsternannten Zeitreisenden, breche dann bereits das nächste Zeitalter in der Genetik an: Am 29. November soll der erste gemeinsame Nachwuchs eines Menschen und eines Schimpansen zur Welt kommen. Das Hybridwesen werde, so die Prognose, „Schimpansen-Haare haben, aber es wird sprechen und alles tun können, was Menschen können“.

Irre Zukunftsprognose: Reisen noch in diesem Jahr Menschen zu einem neuen Alien-Planeten?

Damit sollen die Meilensteine für 2023 jedoch noch nicht erschöpft sein, denn Eno Alaric zufolge werde schon am 9. Dezember 2023 „ein neuer Planet wie aus dem Nichts im Sonnensystem auftauchen“ und zwischen Erde und Mars erscheinen. Selbst die Herkunft des Gestirns will der TikTok-Zeitreisende bereits kennen: Der Planet sei „in diese lebensfreundliche Zone von intelligenten Aliens“ gebracht worden, deren Aufgabe es sei, „die Menschheit zu retten“.

Nicht nur Sauerstoff und Wasser werde auf dem plötzlich aufgetauchten Planeten zu finden sein, sondern auch Wälder, Tiere und komplette Ökosysteme. Bis die ersten Menschen den neuen Planeten besuchen, sollen übrigens der TikTok-Prognose zufolge nur wenige Tage vergehen:

Schon am 25. Dezember soll eine Raumfahrt-Mission von Elon Musks SpaceX-Unternehmen zwölf Menschen entsenden, die den auf den Namen „Vesta“ getauften Planeten erkunden und für die menschliche Besiedelung vorbereiten sollen.

Diese medizinische Sensation will der TikTok-Zeitreisende korrekt vorhergesagt haben

Die Glaubwürdigkeit seiner Aussagen untermauerte Eno Alaric übrigens mit einem anderen Video, in dem er seine These, dass die Wissenschaft ein Wundermittel gegen Krebs gefunden habe, bestätigt sah. Tatsächlich machten unlängst Einzelheiten zu einem neuen Medikament namens AOH1996 die Runde, das in klinischen Studien Erfolge gegen 70 Krebsarten zeigte.

Der nächste Schritt zeichne sich der Zukunftsprognose zufolge bereits ab, denn am 12. August werde ein Forschender eine neue Substanz in einem Eichhörnchen-Gehirn finden, die der Krebstherapie eine neue Richtung weise.

„Das sollte euch allen der hundertprozentige Beweis sein, dass ich ein echter Zeitreisender bin“, so der TikTok-Creator im Brustton der Überzeugung, „denn das ist exakt das, was ich vorhergesagt habe“.