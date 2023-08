Mysteriöse Todesfälle ereignen sich in einem ghanaischen Dorf nach der Schändung eines Friedhofs

Einwohner von Emena in der Gemeinde Oforikrom in der Ashanti-Region sind in Angst und Panik, nachdem innerhalb eines Monats nach der Friedhofsschändung vier mysteriöse Todesfälle verzeichnet wurden, berichtet modernghana.com .

Sie vermuten, dass es nach der Zerstörung des städtischen Altersfriedhofs und einiger heiliger Stätten durch eine Privatperson zu mysteriösen Todesfällen in der Gemeinde gekommen sei.

Die Bewohner sagen, es sei zwar selbstverständlich zu sehen, wie jemand lebt und stirbt, doch die jüngsten Todesfälle in der Gemeinde übertreffen ihre Vorstellungskraft, da es für sie schwierig ist, zu verstehen, wie es zu den vier im letzten Monat registrierten Todesfällen kam.

Einige Anwohner sagten in einem Interview mit diesem Reporter am Montag, dem 7. August 2023, dass der mysteriöse Aspekt der gesamten Situation darin bestehe, dass es sich bei den meisten der registrierten Todesfälle um junge, energiegeladene Jugendliche handele, die keine Anzeichen einer Krankheit zeigten.

„Erst kürzlich haben wir gesehen, wie ein privater Bauunternehmer den Friedhof der Gemeinde und einen heiligen Ort, der seit über vierhundert Jahren besteht, zerstört hat;

Dies ist ein Ort, an dem unsere Häuptlinge jährliche Rituale zum Wohle der Stadt durchführen, der jedoch inzwischen zerstört wurde.

„Wir, die Jugendlichen in der Gemeinde, glauben fest daran, dass die Zerstörung dieser beiden Stätten unsere Vorfahren verärgert und zu diesen Todesfällen geführt hat“, sagte ein Anwohner, Kofi Boateng.

Am 6. Juli 2023 zerstörte ein privater Bauunternehmer einen Teil des Emena-Friedhofs, als er versuchte, einen Weg zu ihrem Haus zu schaffen.

Der Bauunternehmer marschierte mit Lastwagen zum Standort und behauptete, er habe einen Gerichtsbeschluss für Arbeiten auf dem Grundstück erhalten.

Als Folge dieser Entwicklung wurden einige Leichen exhumiert, was bei den Bewohnern Alarm auslöste.

Die Polizei vor Ort ermittelt in der Angelegenheit.

Genau einen Monat nach dem Vorfall müssen die Häuptlinge der Region noch immer Rituale an der Stätte durchführen, um die Götter zu besänftigen.

Jugendliche in der Gegend vermuten, dass die Nichteinhaltung der Rituale durch die Häuptlinge die Todesursache in der Gemeinde ist.

Sie haben den Häuptling daher aufgefordert, schnell zu handeln, um weitere Todesfälle zu verhindern.

Nach dem Vorfall fällt es den Bewohnern schwer, ihre Verstorbenen zu beerdigen, und sie sind gezwungen, ihre toten Verwandten in der Leichenhalle aufzubewahren.

Unterdessen sagte Kenneth Owusu Bediako, Abgeordneter der Versammlung der Region, dass es in der Gemeinde keine Beerdigung geben dürfe, bis die Ältesten die Rituale durchgeführt hätten.

Er fügte hinzu, dass die Angelegenheit an den Manhyia-Palast weitergeleitet wurde, um eine gütliche Lösung zu finden.