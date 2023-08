Argentinischer Reporter enthüllt bemerkenswert klare Fotos eines rautenförmigen UFOs (Video)

Eine Reihe verlockender Fotos, die im Internet kursieren, zeigen angeblich ein bemerkenswert klares, rautenförmiges UFO, das am Himmel über einer Ebene in Argentinien schwebt.

Die atemberaubenden Bilder (im Video unten zu sehen) wurden letzte Woche von der argentinischen Journalistin Calaverita Mateos in den sozialen Medien gepostet .

Als sie die Fotos weitergab, behauptete sie, sie seien in der Stadt El Escorial aufgenommen und anschließend „mir von einem Bewohner der Hochebene zugesandt worden, der darum bittet, seine Identität zu schützen“.

Als er gefragt wurde, ob er die Bilder in ihrem „Originalformat“ zur Analyse bereitstellen könne, gab Mateos an, dass „ich mein Bestes geben werde, aber ich bin nicht dazu befugt“ und erklärte weiter, dass der Zeuge ein „Außendienstmitarbeiter“ sei, der „nichts damit zu tun haben will, sich so sehr zu entblößen.“

Obwohl die Person hinter der Kamera und die Umstände der Sichtung weiterhin ein Rätsel sind, haben die Fotos aufgrund ihrer bemerkenswerten Klarheit verständlicherweise in UFO-Kreisen für großes Aufsehen gesorgt.

Zu diesem Zweck zeigt das erste Bild etwas, das wie ein metallisch aussehendes rautenförmiges Objekt am Himmel aussieht, während das zweite Foto vermutlich dasselbe Objekt zeigt, das seitwärts gedreht ist und als einzelne dunkle Form erscheint.

Das dritte Bild scheint zu zeigen, wie das UFO den Tatort verlässt, und auf dem letzten Foto ist das Objekt nur noch verschwommen am Horizont zu sehen, während es davonfliegt.

🛸 La mejor foto ovni de Chubut 🛸

¿Ovnis en la #meseta? 3° parte Fotos tomadas en El Escorial que me envía un poblador de la meseta, que pide resguardar su identidad. * medios que tomen estas fotos x favor citar como fuente: Calaverita Mateos #ovnis #UAP #chubut #patagonia pic.twitter.com/nzWheeA6S4 — Calaverita Mateos (@Mauro_Mateos) August 11, 2023

Wie man sich vorstellen kann, waren die Reaktionen auf die Bilder unterschiedlich.

Einige UFO-Enthusiasten argumentierten, dass die Fotos einen fantastischen Blick auf ein Objekt außerhalb dieser Welt vermittelten, während andere Beobachter vermuteten, dass es sich bei der Kuriosität um ein geheimes Militärfahrzeug handeln könnte.

Skeptiker hingegen sind der Meinung, dass die Bilder einfach zu schön sind, um wahr zu sein, und gehen daher davon aus, dass das „UFO“ wahrscheinlich eine clevere Erfindung ist.

Was halten Sie vor diesem Hintergrund von den sehr seltsamen Fotos von Argentinien?

Video: