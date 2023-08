Über das mutmaßliche Aussehen von Aliens ranken sich unzählige Theorien – Uri Geller will nun den Beweis erbringen, wie Außerirdische tatsächlich aussehen. Der Mentalist hat nicht jugendfreie Foto-Beweise für Aliens vorgelegt.

Als Mentalist und Zauberkünstler sorgt Uri Geller seit Jahrzehnten für Furore – bis heute unvergessen sind Auftritte des Mentalisten, bei denen er Besteck mit angeblich übersinnlichen Kräften verbog und seine telepathischen Fähigkeiten zur Schau stellte.

Inzwischen widmet sich Uri Geller verstärkt seiner Faszination für Ufos und Außerirdische und sorgt nun mit einem Dokument für Wirbel, das nicht nur die Existenz von Aliens belegen, sondern auch deren Aussehen im Detail verraten soll. Und dieses ist alles andere als jugendfrei!

Beweis für außerirdisches Leben? Uri Geller schockt mit Fotos von nackten Aliens

Entstanden sein soll die Aufnahme, so schilderte es Uri Geller dem britischen „Daily Star“ zufolge, im Jahr 2004 in einem verlassenen Gebäude im mexikanischen Nuevo Leon.

Ein namentlich nicht genannter Sicherheitsbeamter soll die Fotografie an jenem Ort angefertigt haben, an dem erst vor wenigen Wochen vermeintlich extraterrestrische Phänomene abgespielt haben sollen. Ende Juli 2023 machten Meldungen von einer angeblichen Ufo-Sicherung in dem mexikanischen Bundesstaat die Runde, nachdem am Nachthimmel unerklärliche Lichtphänomene beobachtet wurden.

Den Schilderungen von Uri Geller zufolge war Nuevo Leon bereits in der Vergangenheit ein beliebtes Ziel von Außerirdischen, denn die dem Mentalisten von dem US-amerikanischen Autoren Whitley Strieber zugespielten Fotos seien zweifelsohne echt. Strieber selbst behauptet übrigens, im Jahr 1985 von Außerirdischen entführt worden zu sein.

Mentalist Uri Geller postet Beweis für Alien-Existenz bei Twitter

Und damit nicht nur eine eingeschworene Ufo-begeisterte Elite sich an den angeblich authentischen Alien-Fotos ergötzen kann, teilte Uri Geller das spektakuläre Bilddokument kurzerhand auf seinem Twitter-Kanal. „Meine lieben Freunde, ich habe dieses Foto von meinem Freund Whitley Strieber erhalten“, schrieb Uri Geller begleitend.

„Whitley sagte, dass dieses Bild höchstwahrscheinlich echt ist. Ein solches Wesen will er selbst gesehen und sich in seiner Gegenwart aufgehalten haben“, so der Mentalist weiter.

Auf dem leicht verwaschenen Bildausschnitt, den Uri Geller seiner Fangemeinde präsentierte, sind zwar nur der Kopf und die obere Körperhälfte des angeblichen Aliens zu erkennen, doch die untere Hälfte soll den Beweis liefern, dass auf dem Bild ein waschechter Außerirdischer abgebildet sei.

Das nackte Weltraum-Wesen verfüge nämlich „über eine ins Auge stechende Vagina“, die Whitley Strieber bei seinem extraterrestrischen Erlebnis ebenfalls erspäht haben will. „Nicht viele Menschen haben das bislang ohne Bedeckung gesehen“, schildert Uri Geller bezugnehmend auf Äußerungen seines Bekannten weiter, „doch dies ist eine akkurate Wiedergabe dessen, wie ein weibliches Wesen dieser Spezies aussieht“.

My dear friends! I received this image from my friend Whitley Strieber ( Communion, The Hunger, Wolfen! And Alien Abduction ) Whitley said

That this image is probably real. It is also of one of the beings that he sees, and have seen and been with.

He thinks it is real because… pic.twitter.com/iWSfIpI1Bm

— Uri Geller (@theurigeller) August 23, 2023