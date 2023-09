Medienbericht: Überwachungskamera filmt eine gespenstische Gestalt in einem Hinterhof (Video)

Ein Sicherheitssystem in Wales hat Aufnahmen einer unheimlichen Anomalie im Hinterhof einer Frau gemacht und einige vermuten, dass der seltsame „Besucher“ ein Geist gewesen sein könnte.

Berichten zufolge ereignete sich die verwirrende Szene bereits Anfang des Jahres, kam jedoch erst in der vergangenen Woche ans Licht.

Der Fall begann, als Hausbesitzerin Julie Byrne vermutete, dass sich auf ihrem Grundstück eine Art Nagetier aufhielt, was sie dazu veranlasste, gelegentlich ihr Sicherheitssystem zu überprüfen, in der Hoffnung, das Tier in Aktion zu entdecken.

Doch als sie sich eines Morgens das Filmmaterial ansah, war sie erstaunt, eine gespenstische Gestalt in ihrem Hinterhof herumlungern zu sehen.

„Es war auf dem Filmmaterial nicht als Bewegung oder Aktivität zu erkennen“, erinnerte sie sich später, „es war ein Schock.“

Obwohl Byrne darauf beharrte, nicht an Geister zu glauben, räumte die Hausbesitzerin ein, dass sie sich den gruseligen Eindringling in ihrem Garten nicht erklären könne. Zu diesem Zweck stellte sie fest, dass die Figur anscheinend durch einen Zaun auf ihrem Grundstück geht, was eine Person mit einem Licht oder einer Spiegelung scheinbar ausschließen würde.

Byrne wies auch die Möglichkeit zurück, dass es sich bei der Anomalie um eine Spinne oder ein ähnliches Insekt handeln könnte, das durch einen Trick aus Licht und Schatten übernatürlich wirkte, da ihr solche Käfer bereits zuvor auf den Aufnahmen aufgefallen waren, und wunderte sich: „Ich habe so etwas noch etwas gesehen.“

Obwohl sie immer noch eine glühende Skeptikerin ist, wenn es um Geister geht, verriet Byrne, dass das Filmmaterial sie dazu veranlasst habe, noch einmal über das Konzept nachzudenken: „Ich glaube, ich glaube jetzt mehr an Geister.“

Was die Identität der wahrgenommenen Erscheinung angeht, hatte die Hausbesitzerin keinen bestimmten Verdächtigen im Sinn, obwohl sie ihre Bewegungen mit einem alten Mann verglich, der gebückt im Hinterhof „herumwerkelt“.

Obwohl das Filmmaterial möglicherweise Byrnes Meinung über Geister ändert, werden Skeptiker zweifellos argumentieren, dass der „Geist“ lediglich ein Kamerafehler oder das Ergebnis von etwas ähnlich Prosaischem ist.

Video: