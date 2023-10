Einmal quer über den Atlantik: Rauchwolke aus Kanada erreicht Europa (Video)

Satellitenbilder zeigen einen seltenen Anblick. Rauchwolken, die durch Waldbrände in Kanada entstanden sind, haben sich quer über den Atlantik auf den Weg nach Europa gemacht.

Auf den Bildern ist zu sehen, wie der Rauch aus dem über 5700 Kilometer entfernten Kanada über den Atlantik Richtung Irland zieht.

Derzeit toben fast 900 Waldbrände in Kanada, die Hälfte davon sei noch nicht unter Kontrolle gebracht worden (Stand: 27. September). Das teilte die kanadische Waldbrandbehörde mit.

Die Rauchwolken, die durch die Brände im Westen und in der Mitte Kanadas entstanden, wurden vom Jetstream erfasst und dann Richtung Atlantik verfrachtet.

Dort zapften zwei Tiefdruckgebiete die Staubpartikel an. Neben Orkan Agnes, der in Irland und England gewütet hat, saugt ein weiteres Tief die Rauchwolke an und verfrachtet sie nach Westeuropa.

Da die Staubkonzentration nicht sehr hoch ist, wird die Rauchwolke in Europa kaum zu erkennen sein.

Video: