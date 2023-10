Infiltration unseres Planeten durch humanoide Außerirdische und Hybriden

„Independence Day“ und „Der Krieg der Welten“ sind einige der Filme, die mit der Invasion humanoider Außerirdischer in Verbindung gebracht werden.

In diesen Filmen diskutieren wir über Angriffe, die den gesamten Planeten betreffen, über zerstörte Städte und den Tod von Millionen Menschen. Es ist jedoch möglich, dass die Invasion bereits begonnen hat.

Man mag sich fragen, wie das möglich sein könnte, aber im Laufe der Jahre haben Ufologen und Forscher mehrfach Personen interviewt, die ihre gefährlichen Begegnungen mit humanoiden Außerirdischen offengelegt haben.

Dieselben Personen kamen jedoch zu dem Schluss, dass es eine große Anzahl von Außerirdischen gibt, die unsere Gegner sind, die uns zumindest ein wenig ähneln, und dass sie langsam aber sicher ihren Weg durch unsere Städte bahnen.

Was also, wenn unter uns außerirdische Wesen leben, die den Menschen so ähnlich sind, dass sie nur schwer zu unterscheiden sind, wenn man sie nicht sorgfältig untersucht ?

Im Mittelpunkt dieses Szenarios stehen einige der abscheulichsten Kreaturen, die unbedingt unsere Erde in ihre eigene, persönliche Welt verwandeln wollen.

Diese humanoiden Außerirdischen sind den Menschen nicht völlig ähnlich, aber in einem Ausmaß, dass es schwierig sein könnte, zwischen Menschen und Außerirdischen zu unterscheiden.

Schwarzäugige Kinder

Die schwarzäugigen Kinder gehören zu den gruseligsten modernen humanoiden Außerirdischen. Sie können von Menschen auf den ersten Blick unterschieden werden oder wenn Sie jemand sind, der ständig telefoniert.

Wenn man jedoch genau hinschaut, sieht es so aus, als ob ihre Haut aus Plastik bestehe , und sogar einige von ihnen verbergen ihre kahl werdende Erscheinung durch das Tragen von Perücken und Kapuzenpullovern .

Die Schwarzäugigen Kinder werden aus einem bestimmten Grund so genannt; Ihre Augen ähneln denen auf dem Cover von Whitley Striebers klassischem Buch „ Communion “ aus dem Jahr 1987.

Darüber hinaus versuchen diese gruseligen Kinder immer wieder, in die Häuser der Menschen einzubrechen. Augenzeugenberichten zufolge wurden sie auch auf der ganzen Welt gesichtet.

Männer in Schwarz

Ähnlich wie die Black Eyed Children sind die Men in Black und die Women in Black unheimliche Charaktere, die eine leichte Ähnlichkeit mit Menschen haben.

Trotzdem können sie ihren Weg in unsere Dörfer, Städte und sogar in unsere Einkaufszentren finden. Sie sind fast überall. Vielen zufolge sind sie nur hypothetisch. Dies ist jedoch nicht wahr, da mehrere Vorfälle ihre Anwesenheit bestätigen.

Anfang 1987 ereignete sich in einer Buchhandlung in Manhattan ein seltsamer Vorfall . Über den Vorfall kann man in Whitley Striebers 1988 erschienenem Buch „ Transformation “ und in Ed Conroys „Report on Communion“ (1989) nachlesen , beides großartige Werke.

In diesem Fall sah der Zeuge eine Frau, die verkleidet, verschleiert und getarnt war und eine nachhaltige Wirkung auf die Person hinterließ. Die Frau wurde von einem Mann begleitet.

Ende Januar 1987 ging ein Mann namens Bruce Lee, der als leitender Redakteur bei einem New Yorker Verlag namens William Morrow & Co. arbeitete , mit seiner Frau in einen Buchladen auf der Upper East Side von Manhattan . Draußen war es kalt, dunkel und eisig.

Es war Womrath’s, das früher in der Lexington Avenue lag , jetzt aber geschlossen ist. An diesem schicksalhaften Samstagnachmittag war das nicht das einzige Seltsame, was passierte.

Sowohl die fremde Frau als auch der Mann waren kaum 1,50 Meter groß oder sogar noch kleiner. Riesige schwarze Sonnenbrillen und Schals bedeckten ihre Gesichter, während Hüte fest unter ihrem Kinn steckten.

Sie schienen das Buch in schnellem Tempo zu lesen, mit der Absicht, Striebers Fehler zu Lees Gunsten laut zu korrigieren.

Da Lee für den Verlag arbeitete, der gerade „Communion“ herausgebracht hatte, ging er natürlich auf die beiden zu und fragte sie, was mit dem Buch nicht stimmte. Als die Frau plötzlich aufsah, bemerkte Lee durch die Sonnenbrille der Frau, dass ihre Augen nicht groß, sondern riesig waren .

Nach eigenen Angaben empfand Lee von der Frau eine „verrückte Hunde“-Atmosphäre, die ihm die Nackenhaare aufstellte.

„Meine Mutter und ich waren an Heiligabend ins Einkaufszentrum gegangen, um ein paar Last-Minute-Geschenke in Form von Weihnachtsgeschenken zu kaufen. Wir wussten tatsächlich, was wir wollten, also parkten wir vor JC Penney’s auf der Seite, wo diese Waren waren.

Wir gingen hinein und bemerkten sofort, dass am späten Nachmittag nur wenige Käufer da waren. Wir suchten unsere Geschenke aus und stellten uns hinter zwei anderen Leuten an der Kasse an. Wir konnten leicht die Ausgangstür und die Sonne auf dem Parkplatz sehen, in die wir blickten.

Die Glastüren öffneten sich und zwei sehr große, dünne Frauen traten ein. Sie hatten langes, fast hüftlanges blondes Haar, das oben in der Mitte gescheitelt war und eine dünne Textur hatte.

Ihre Haut war ebenfalls blass und ich bemerkte kein Make-up, aber jeder hatte riesige, durchdringende blaue Augen. Ihr Gang war seltsam, als wären sie zu groß (ungefähr 1,80 m), um reibungslos zu gehen.

Sie schoben einen dieser Kinderwagen im Regenschirmstil ohne ausgefallene Anbauteile – nur das hängemattenartige Bett, die Räder und die Griffe. Mir fiel auf, dass sie keine Geldbörsen oder Accessoires wie eine Wickeltasche zum Tragen von Windeln oder Flaschen usw. hatten.

Die Frauen bewegten sich scheinbar langsam und lenkten meine Aufmerksamkeit auf den Kinderwagen. Im unteren Teil befand sich eine Babydecke und auf dem Kopf eines Babys, nicht größer als eine kleine Grapefruit, mit pastöser Haut, ohne erkennbare Nase, einem Strich für einen Mund und riesigen dunklen Augen, die den größten Teil des Kopfes einnahmen.

Ich fragte mich, ob das Baby deformiert war, wusste aber, dass dies irgendwie nicht der Fall war. Das Baby schien wachsam zu sein und starrte zu mir auf.

Meine Mutter stieß mich mit dem Arm an, um meine Aufmerksamkeit zu erregen, und sagte: „Was ist mit dem Baby los?“

Ich hatte das Gefühl, dass ich es der Person vor mir sagen musste, weil wir mit ihr darüber gesprochen hatten, dass sie mit dem Einkaufen zu langsam sei. Als ich ihr auf die Schulter klopfte, war ich schockiert, als ich sah, dass nicht nur sie, sondern auch die Dame vor ihr und die Kassiererin wie erstarrt waren. Alles um uns herum schien sich in extremer Zeitlupe zu bewegen.“

Vorfälle wie dieser sind nicht sehr selten. Ob es den Menschen gefällt oder nicht, immer mehr böse und gefährliche Wesen, die uns ähneln, aber nicht wir sind, sind auf dem Vormarsch.

Der Grad der Infiltration ist derzeit nicht so hoch, wie er sein könnte. Das hindert sie aber nicht daran, enorme Präsenz zu erreichen.

Der „Konflikt“ könnte jederzeit beginnen, wenn bekannt wird, was humanoide Außerirdische wirklich sind und wie sie aussehen.

Der Mensch sollte sehr vorsichtig sein und sich seiner Umgebung bewusst sein.