Die Weissagungen der Hopi-Indianer

Dieser Vortrag wurde von Häuptling Dan Evehema, dem Ältesten der Hopi-Indianer, gehalten.

„Diese Geschichte ist eine sehr alte Geschichte, sehr alt. Meine Großväter haben mir diese Geschichte erzählt.“

Diejenigen, die zu den Wegen zurückkehren, die uns in den ursprünglichen Lehren gegeben wurden, und die natürliche Lebensweise leben, werden überleben und eine neue Welt aufbauen. Veränderungen werden beginnen.

Sie werden als Feuer beginnen, die in uns brennen und uns mit Wünschen und Konflikten verbrennen, es sei denn, wir erinnern uns an die ursprünglichen Lehren und kehren zu einer friedlichen Lebensweise zurück.

Es wird Zeichen geben, die der Reinigung vorausgehen. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Botschaften in jedem Lebewesen zu finden sind, sogar in unserem Körper, sogar in einem Tropfen unseres Blutes. Alle Lebensformen empfangen diese Signale.

Mit dem Erscheinen dieser Zeichen beginnt ein Zeitraum von sieben Jahren, der unsere letzte Gelegenheit sein wird, unsere Lebensweise zu ändern.

Alles, was wir erleben, ist eine Frage der Wahl. Während wir uns der Zeit der Reinigung nähern, werden Menschen auftauchen, die wie Geister durch die Städte wandeln, die Schluchten, die sie in ihren künstlichen Bergen bauen werden.

Für diejenigen, die diese Orte durchqueren, wird das Gehen sehr schwierig sein. Es wird bei jedem Schritt fast schmerzhaft sein, weil sie von ihrem Geist und der Erde getrennt werden.

Andere haben große geistige und körperliche Missbildungen. Es wird diejenigen geben, die im Fleisch wandeln und nicht Teil dieser Realität sind, da viele der Tore, die uns einst beschützten, geöffnet werden. Es wird große Geschlechterverwirrung zwischen Kindern und ihren Eltern und Großeltern geben.

Das Leben wird sehr verdreht sein und es wird in diesen Zeiten wenig soziale Ordnung geben. Viele werden darum betteln, dass die Berge auf sie fallen, nur um ihrem Leiden ein Ende zu setzen.

Nur einige werden von dem, was passieren wird, nicht berührt sein – diejenigen, die sich an die ursprünglichen Lehren erinnern und ihre Herzen und Seelen wieder verbunden haben – diejenigen, die sich daran erinnern, wer ihre Mutter und ihr Vater sind – die Heiden, die in die Berge und in den Wald gezogen sind, um dort zu leben.

Sogar diejenigen, die ihre Verbindung zum Geist nicht spüren, werden das Gesicht des Schöpfers am Himmel sehen. Unsichtbare Dinge werden sehr stark gespürt.

Es werden viele Dinge passieren, die keinen Sinn ergeben, da die Realität immer wieder in den Traumzustand übergeht und wieder herauskommt.

Zu dieser Zeit werden sich viele Tore zur Unterwelt öffnen. Längst vergessene Dinge werden zurückkehren und uns an unsere vergangenen Schöpfungen erinnern.

Alle Lebewesen werden an diesem Tag anwesend sein wollen, an dem die alte Zeit endet und wir in den ewigen Kreislauf der fünften Welt eintreten.

Wir werden viele Warnungen erhalten, die es uns ermöglichen, unsere Wege von unten und von oben zu ändern.

Dann, eines Morgens, Augenblicke später, wachen wir mit der roten Morgenröte auf. Der Himmel wird die Farbe von Blut haben.

Dann werden viele Dinge passieren, deren genaue Natur wir derzeit nicht genau kennen, weil ein Großteil der Realität nicht das sein wird, was sie ist.

Kein Lebewesen bleibt unberührt, weder hier noch im Himmel. Es wird gesagt, dass der Weg durch diese Zeit darin besteht, in unseren Herzen zu finden und uns wieder mit unserem spirituellen Selbst zu vereinen.

Um das Leben mit und auf der Erde und in Harmonie mit ihren Geschöpfen zu vereinfachen und zurückzukehren, in dem Bewusstsein, dass wir Verwalter und Bewahrer des Feuers des Geistes sind.