Am 10.07.2023 begann der Tag des Herrn mit dem Krieg in Israel und dem Countdown bis zum Fall Babylons (Video)

Am siebten Tag des Monats Oktober 2023 scheint jener prophetische Zeitraum begonnen zu haben, den die Heilige Schrift gemeinhin als „Endzeit“ oder „Zeit der Vorbereitung“ oder „Tag des Herrn“ bezeichnet – eine Reihe von Ereignissen, die zum Aufstieg und Fall Babylons führen. Dieser Tag begann mit einem Krieg in Palästina.

Am 7. Oktober gab das israelische Verteidigungsministerium offiziell bekannt, dass im Staat ein Krieg begonnen habe: Hamas-Kämpfer feuerten Tausende Raketen auf Israel ab, drangen in das Territorium des jüdischen Staates ein und eroberten eine Reihe militärischer und ziviler Infrastrukturen.

Hamas-Führer riefen alle Palästinenser und alle gläubigen Muslime dazu auf, an diesem „letzten großen Befreiungskrieg“ teilzunehmen. Bald werden in Erfüllung der Prophezeiungen, viele andere in den Konflikt hineingezogen.

Wir erreichen die Ziellinie, die „Ende der Zeit“ genannt wird. Das heißt, dies ist die Zeit der Qual des Bösen in der Welt – bevor Gott seinem Volk – dem „Volk der Heiligen“ – wie der Prophet Daniel es nennt, das Königreich gibt.

Dieser Vers gibt den genauen und genauesten Zeitpunkt des Beginns des „Endes der Zeiten“ an. Und heute sehen wir das.

Die Zeit des „Endes der Zeiten“ ist geprägt von Kriegen, Seuchen, Erdbeben und anderen unschönen Dingen, die wie Seuchen über die Welt hereinbrechen – vor allem über die Welt, die die Bibel „Babylon“ nennt.

Wenn eine solche Zeit beginnt, müssen Sie verstehen, dass Sie anders leben müssen. Ganz anders. Alle Pläne für Studium, Karriere, Rente und Ersparnisse enden.

Es wird eine andere, harte Überlebensrealität geben. Es gibt einen klaren Startschuss für den Beginn solcher Zeiten, in denen man plötzlich alle seine Lebenspläne ändern muss. Wir lesen Vers 40:

„Am Ende der Zeit wird der König des Südens mit ihm kämpfen, und der König des Nordens wird wie ein Sturm mit Streitwagen, Reitern und zahlreichen Schiffen auf ihn zustürmen und die Gebiete angreifen, sie überschwemmen und durchziehen.“

Das prophetische Konzept vom „Ende der Zeiten“

Der König des Südens ist, wie wir aus den vorherigen Versen gesehen haben, ist die Gemeinschaft in der muslimischen Welt, während der König des Nordens das letzte Tier aus dem Buch der Offenbarung (Offenbarung 13) ist.

Daniel 11:40 zeigt deutlich den politischen und militärischen Konflikt zwischen dem muslimischen Süden und dem einst „christlichen“ Norden.

Der Konflikt wird in der Folge zu einer provokativen (freiwilligen oder unfreiwilligen oder sogar erfundenen – aus dem Vers geht nicht hervor) Politik des Südkönigs und einer wütenden militärischen Reaktion des Nordkönigs führen, dem es (militärisch) gut geht vorbereitet und „wird die Gebiete angreifen, sie überschwemmen und durch sie ziehen.“

Angesichts der aktuellen politischen Ereignisse erscheint ein solches Szenario weder unrealistisch noch in weiter Ferne.

Die politische Terminologie spiegelt diese Realität wider, denn die Konfrontation findet nun zwischen Nord und Süd statt und nicht wie bis vor Kurzem zwischen West und Ost.

Diese Prophezeiung ist, wie alle vorherigen Prophezeiungen aus dem 11. Kapitel des Buches des Propheten Daniel, bereits unsere Realität.

Wir leben in einer Welt, die als Ergebnis der in Daniel beschriebenen Ereignisse und der Konflikte, die sich um sie herum bildeten, entstanden ist.

Und jetzt wird sich vor unseren Augen eine der letzten Szenen der Geschichte abspielen. Der König des Nordens wird tatsächlich bald in den Nahen Osten einmarschieren.

Und so werden diese beiden Könige aufeinandertreffen und der König des Nordens wird bis zu einem bestimmten Zeitpunkt extrem schnell und sehr erfolgreich sein.

Die Einzelheiten des bevorstehenden Krieges im Nahen Osten

Die Abhandlung „Das Buch der Hebräer“ erschien genau 430 Tage, nachdem das Sternbild Jungfrau mit einer Krone aus Sternen und Planeten um ihren Kopf „den Mars zur Welt brachte“ und genau 430 Tage bevor die aktive Phase der apokalyptischen Ereignisse begann und der erste „Reiter“ galoppierte offiziell (vom 19. bis 20. Januar 2020, als China die „Epidemie“ offiziell anerkannte).

Daher soll alles so sein, wie es vorhergesagt und geschrieben wurde. Es war keine „wilde Horde“, die Israel spontan angriff.

Israelis wurden als Geiseln genommen und geopfert und als Deckmantel genutzt, um den falschen Tempel und den „falschen Messias“ zu rechtfertigen, wie ein „Opfervieh“.

Gemäß dem „Ordo ab Chao“-System werden Satanisten und die Diener von Molech/Baal/Goldenem Kalb als Länder und Menschen spielen, die in Bestialität und im Dienst der satanischen Legion versunken sind – in einem Theater für das Profane.

Am siebten Oktober 2023 führte der König des Südens, die islamische Welt, den ersten Schlag – oder, wie die wörtliche Übersetzung von Daniel 11:40 sagt – „den Krieg provozierte“.

Diese gesamte Passage über den Konflikt zwischen dem König des Nordens und dem König des Südens (aus dem Daniel und die Propheten den Beginn des Tages des Herrn errechnen) ist nachdrücklich in Palästina angesiedelt – dafür werden zahlreiche geografische Identifikationsmerkmale angegeben, wie z. B. schönstes (gelobtes) Land.“

Dort, den Prophezeiungen zufolge, sollte rund um Jerusalem ein militärischer Konflikt ausbrechen, der zwar noch nicht Harmagedon ist, aber den Countdown bis zu den Tagen des Falls Babylons einläutet.

Doch bevor es fällt, muss Babylon in seiner ganzen Pracht wieder auferstehen. Dies wird für einige Zeit während des Kriegsausbruchs im Nahen Osten passieren. Eine glänzende Zeit, aber zum letzten Mal.

„Aber Gerüchte aus dem Osten und Norden werden ihn beunruhigen, und er wird in großer Wut ausziehen, um viele zu vernichten, und er wird seine königlichen Zelte zwischen dem Meer und dem Berg des herrlichen Heiligtums aufschlagen; aber er wird sein Ende finden, und niemand wird ihm helfen.“ Daniel 11:44, 45.

Der Krieg von Gog und Magog und ein erschreckendes Zeugnis über das Ende aller Tage

Vor sieben Jahren wurde im Internet rege über ein Video diskutiert, das in 33 Sprachen übersetzt wurde. In dem Video sprach ein israelischer Teenager, der einen klinischen Tod erlebte, ausführlich über den Krieg zwischen Gog und Magog, der ihm als Jenseitsvision gezeigt wurde.

Und alle waren damals sehr überrascht: Wie können sich alle Länder und Menschen, von den NATO-Staaten bis China, vereinen und nach Jerusalem marschieren?

Was vorgestern noch ein Rätsel war, wurde gestern irgendwie klar, als vor unseren Augen einige Dinge aus der Vision wahr wurden.

Die Haupthandlung der Vision, die der Junge erlebte, war die Ankunft einer Art internationaler Koalition in Israel.

Bisher gab es keine Stellungnahme zu einem solchen Bündnis, aber alles geht in die Richtung: Wir sehen bereits eine verhaltene Reaktion der Presse und träge Kommentare der großen Bosse. Es sieht so aus, als ob hierfür ein Befehl auf globaler Ebene gegeben wurde.

Aber was passiert als nächstes? Und dann wird ein Heulen in den Himmel der Welt steigen. Die Dinge könnten eine sehr unangenehme Wendung nehmen und zur Entwicklung von Atomwaffen führen.

Und dann werden die „Friedenstruppen“ oder wie auch immer sie heißen werden, auf der Bühne erscheinen.

Aus China werden, wenn man älteren Prophezeiungen glaubt, 200 Millionen Helden einströmen, woraufhin ein solcher Fleischwolf beginnen wird, wie es ihn seit der Gründung der Welt nicht mehr gegeben hat. In der Bibel wird es Armageddon genannt.

Nach dem Jom-Kippur-Krieg vor 50 Jahren dachten viele, dass so etwas nie wieder passieren würde.

Aber die Ereignisse vom Februar 2022 in der Ukraine haben gezeigt, dass die moderne Welt und einige Länder und Menschen überhaupt nicht das sind, was sie zu sein scheinen.

Und noch immer tut ein großer Teil der Welt so, als ob nichts geschehen würde.

Die Ukraine ist ein Präzedenzfall, dessen Folgen andauern und sich ausbreiten, und in der modernen globalen Welt ist es nur eine Frage von fünf Minuten, einen neuen Konflikt zu entfachen, viel Blut zu vergießen und letztendlich das Feuer des Dritten Weltkriegs anzufachen.

Wir wissen nicht, wie viele Menschen bis dahin noch auf dem Planeten leben werden, aber die letzte Stunde ist fast gekommen.

