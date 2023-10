Menschen kamen aus verschiedenen Teilen des Universums auf die Erde

Wenn wir über die Ursprünge der Menschheit nachdenken, gehen wir normalerweise davon aus, dass wir uns von Affen entwickelt haben und auf der Erde entstanden sind.

Wissenschaftler stellen sich jedoch zunehmend die Frage: Was wäre, wenn wir nicht von der Erde wären?

Dr. Ellis Silver, Autor von Humans Are Not From Earth: A Scientific Assessment of the Evidence, schlägt eine neue Hypothese vor, die auf 17 Argumenten basiert und besagt, dass die Menschheit irgendwo im Universum entstanden und zur Erde ausgewandert ist.

Die Einzigartigkeit des Menschen

Einer der interessanten Aspekte, die Dr. Silver hervorhebt, ist die Einzigartigkeit des Menschen.

Er vermutet, dass wir irgendwo im Weltraum erschaffen wurden, wahrscheinlich auf einem Planeten mit geringer Schwerkraft. Dies würde unsere schlechte Anpassung an irdische Bedingungen erklären, wie zum Beispiel schädliches Sonnenlicht und hohe Raten chronischer Krankheiten.

Menschliche Gene aus außerirdischen Zivilisationen

Untersuchungen von Dr. Francis Crick und einem Team von Exowissenschaftlern haben gezeigt, dass die menschliche DNA Gene von mehr als 20 außerirdischen Zivilisationen enthält.

Dies unterstützt die Idee, dass wir nicht nur nicht von der Erde stammen, sondern auch eine Verbindung zu anderen Welten haben.

Chronische Krankheit und geringe Schwerkraft

Andere in Dr. Silvers Buch dargelegte Fakten deuten darauf hin, dass die chronischen Krankheiten, die die Menschheit plagen, ein Hinweis auf unsere Entwicklung auf einem Planeten mit geringer Schwerkraft sein könnten.

Dies würde das Auftreten von Problemen wie schmerzenden Wirbelsäulen erklären. Der Wissenschaftler stellt außerdem fest, dass der Mensch über zusätzliche 223 Gene verfügt, die den Erdarten nicht innewohnen.

Die Zeitleiste der Menschheit

Dr. Silver schlägt auch eine alternative Zeitlinie der Menschheit vor. Er argumentiert, dass sich unsere inneren Uhren so entwickelt haben, dass sie einen 25-Stunden-Tag ermöglichen, während der Tag auf der Erde nur 24 Stunden dauert.

Dies erklärt unsere Neigung zu chronischen Krankheiten und Störungen.

Kreuzung mit einheimischen Arten

Wenn wir mit Raumschiffen auf der Erde ankamen, kreuzten sich die frühen Menschen möglicherweise mit anderen einheimischen Arten, wodurch „moderne Menschen“ entstanden.

Diese von Dr. Silva vorgeschlagene Theorie hilft, die Vielfalt genetischer Merkmale und Anomalien der Menschheit zu erklären.

Expertenmeinung

Prof. Sam Chang, bekannt für seine Forschungen auf dem Gebiet der Genomik, unterstützt die Idee des Ursprungs der Menschheit von einem anderen Ort im Universum.

Er hat Informationen über seine eigenen Erkenntnisse aus dem Human Genome Project veröffentlicht, die das Vorhandensein von Genen bestätigen, die bei Arten auf der Erde nicht vorkommen.

Die Ergebnisse

Die Vorstellung, dass die Menschheit irgendwo im Universum entstanden und zur Erde ausgewandert ist, könnte wahr sein. Dr. Silver liefert 17 Argumente für diese Hypothese, die auf wissenschaftlicher Forschung und Beobachtung basieren.

Er glaubt, dass die Menschheit einzigartige Eigenschaften hat, die nicht einfach durch die Evolution auf der Erde erklärt werden können. Vielleicht sind wir wirklich nicht von der Erde, sondern haben eine Verbindung zu anderen Welten.