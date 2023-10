Die Schöpfung der Welt in den Legenden der indigenen Völker

Netzfund:

DIE SCHÖPFUNG DER WELT IN DEN LEGENDEN DER HURON-, MOHAWK- UND ANISHINAABE-STÄMME AUFKOMMT

Es war einmal, dass unsere irdische Welt nur von Wasser bedeckt war. Die Menschen lebten in der Welt über dem Himmel. Dieser Himmel war eine seltsame Welt.

Es gab keine Sonne, keinen Mond und keine Sterne. Es brauchte sie nicht, denn es wurde von dem Großen Baum beleuchtet, der in der Nähe der Heimat von Hoo-wa’neh, dem Häuptling der Oberwelt, stand.

An diesem Baum wuchsen große gelbe Blüten. Er war dick damit bedeckt. Aus diesen gelben Blumen kam das Licht dieses Landes, in dem es keine Nacht gab.

Dieser Baum des Lichts war heilig. Niemand außer den Priestern durfte es jemals berühren.

Eines Tages, als Hoo-wa’neh auf der Jagd war, nahm seine Frau einige gelbe Blumen und aß sie.

Sie wusste sofort, dass sie einen großen Fehler gemacht hatte. Hoo-wa’neh wusste, dass jemand den Baum des Lichts berührt hatte, weil die Dämmerung über die Oberwelt hereingebrochen war. Als er hörte, was die Frau getan hatte, war er sehr traurig. Er versuchte, den Baum des Lichts zu heilen und ihn wieder zum Leuchten zu bringen.

Viele Tage lang lag er mit dem Gesicht nach unten vor ihm, aber der Baum konnte nicht heilen. Die Frau wurde krank. Die Priester sagten, dass das, was sie zur Heilung brauchte, unter den Wurzeln des Baumes des Lichts zu finden sei.

Also brachten sie sie krank und legten sie auf eine Matte am Fuße eines Baumes. Dann fingen sie an, in den Wurzeln zu graben, um herauszufinden, was sie heilen würde.

Die Priester hatten erst kurze Zeit gegraben, als der Baum des Lichts und das umliegende Gelände plötzlich einzustürzen begannen.

Der Baum machte ein Loch in den Himmel und brach durch die Oberwelt. Der Baum und die Frau fielen durch den Himmel. Der Spalt schloss sich und schloss sie von der wunderschönen Welt über dem Himmel aus.

Die beiden Schwäne, die im Großen Wasser schwammen, das die Unterwelt bedeckte, hatten noch nie ein so strahlendes Licht gesehen. Sie schauten auf und sahen eine Frau, als stünde sie in einem Spalt im zerbrochenen Himmel.

Sie war größer als der höchste Baum. Ihre Hände waren ausgestreckt. Mittags schien es so hell wie die Sonne.

Ein Schwan sagte: „Was sollen wir mit dieser Frau machen?“ „Wir müssen sie auf dem Rücken tragen“, sagte der andere. Sie trugen sie über das Große Wasser. Schließlich sagte der erste Schwan: „Was sollen wir mit dieser Frau machen? Wir können es nicht ewig tragen.“

Der andere Schwan sagte: „Wir müssen einen Rat aller schwimmenden Tiere, aller Wasserstämme einberufen.“ Und das taten sie. Dies war der erste Große Rat.

Die Große Schildkröte war der Anführer. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Keiner von ihnen wusste … Im ganzen Großen Wasser gab es keinen Ort, an dem eine Frau leben konnte. Der Baum des Lichts fiel ins Meer.

Er lag dort auf dem Grund des Meeres Großes Wasser und die zerbrochene Erde um es herum leuchteten wie die Sonne. Nachdem der Große Rat gesprochen hatte, sagte die Große Schildkröte:

„Wenn du ein wenig von der leuchtenden Erde bekommen kannst, die an der Wurzel des Baumes des Lichts liegt, kannst du das vielleicht. Lege es mir auf den Rücken. Dort wird es in die Erdenwelt hineinwachsen, und die Frau kann darin leben.“

Eines nach dem anderen tauchten die Tiere in die große Tiefe, um Erdstücke an die Oberfläche zu bringen. Es gelang ihnen nicht und einige von ihnen ertranken.

Dann sagte Toad, sie würde es versuchen. Sie war lange weg. Als sie auftauchte, war sie tot und schwamm auf dem Wasser. Aber ihr Mund war voller glühender Erde. Die kleine Landschildkröte verteilte diese Erde vorsichtig an den Rändern des Panzers der großen Landschildkröte.

Dort wuchs das Land sofort zur Großen Insel heran. Die Frau stieg vom Rücken der Schwäne auf dem Rücken der Großen Schildkröte zur Insel hinab.

Die Große Schildkröte steht immer noch auf dem Grund des Großen Wassers mit der Großen Insel auf dem Rücken. Und es ist die Erde, auf der wir heute leben, unsere Erde.

Jedes Mal, wenn sich die Große Landschildkröte dehnt oder abschürft, löst sie ein Erdbeben aus.