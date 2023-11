Legende des Navajo-Stamms (Navaho)

Netzfund:

Wenn Sie alte Legenden und Mythologien der amerikanischen Ureinwohner lesen, werden Sie immer eine ähnliche Vorstellung von der Form und dem Ursprung der Erde finden.

„Diese Welt ist eine Welt, in der die Erde eine Region ist, die in einem Ozean schwebt, der von einem gewölbten Himmel bedeckt ist. Der gewölbte Himmel liegt über der Erde und dem Ozean wie ein Deckel mit Kanten am Horizont.“

Die Schöpfungsgeschichte der Navajo folgt der Entwicklung des Lebens in den vier vorherigen Welten, bis die Menschen die fünfte und aktuelle Welt erreichen.

Der Mythologie des Navajo-Stammes zufolge wurde der Mensch von einer viel fortgeschritteneren Zivilisation geschaffen.

Die Flutkatastrophe traf jedoch die Vierte Welt und die Menschen mussten in die Fünfte Welt aufbrechen.

Als die Flut zunahm, mussten Lebewesen ein „Treppensystem“ zum Himmel hinaufsteigen. Die Menschen mussten eine Öffnung im festen Bogen des Himmels finden, einen Übergangspunkt zur Fünften Welt. Schließlich wurde ein Portal geschaffen und die Wesen konnten in die neue Welt gelangen.

Als die Menschen sicher in der Fünften Welt ankamen, saßen sie dicht gedrängt auf einer Insel inmitten eines großen Sees. Um den See herum gab es Land, aber sie konnten nicht dorthin gelangen.

Dann warf der „Gott“ mit dem blauen Körper, der vier heilige Steine ​​aus der Vierten Welt mitgebracht hatte, diese Steine ​​nach allen vier Seiten.

Auf diese Weise floss das Wasser des Sees durch Löcher in den Steinen ab, bis ein schlammiger Weg entstand, der die Insel mit dem Festland verband.

Also unternahmen die Götter eine Art Terraforming-Prozess (wörtlich der Prozess der „Formung der Erde“), um die fünfte Welt für Menschen bewohnbar zu machen.

Die Straße war schlammig, aber der Wind half, sie zu trocknen. Auf diese Weise konnten die Menschen das Festland erreichen.

Danach modellierten die Menschen zusammen mit dem „blauen Körper“ und dem „schwarzen Körper“ die Berge mithilfe der Erde, die sie aus den Heiligen Bergen der Vierten Welt gewonnen hatten.

Durch die Verwendung von Materialien aus der vierten Welt wurde die fünfte Welt vorbereitet und modifiziert, um den Lebensbedürfnissen von Menschen und anderen Lebewesen gerecht zu werden.