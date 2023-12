Ist die Sphinx von Belutschistan wirklich nur eine natürliche Felsformation?

In Pakistan wurde 2004 der Makran Coastal Highway eröffnet, der Karatschi mit der Hafenstadt Gwadar verbindet.

Die neue Straße ermöglichte Touristen endlich einen leichteren Zugang zum Hingol-Nationalpark, der 240 km (150 Meilen) von Karachi entfernt liegt und die Heimat der riesigen anomalen Felsformation ist, die als „Belutschistan-Sphinx“ bekannt ist.

Dieser bizarre Felsvorsprung ist nicht der einzige im Park, der einem von Menschenhand geschaffenen Bauwerk ähnelt, da in der Nähe eine weitere ungewöhnliche Statue namens „Prinzessin der Hoffnung“ (siehe Bild unten) hochragt.

Natürlich werden beide Merkmale weiterhin als nichts anderes als natürliche Formationen „von Wind und Regen geformt“ erklärt , aber könnte da noch mehr dahinterstecken?

Von einer alten Zivilisation hinterlassen?

Wie ich in meinem neuesten Buch „The Myth Of Man“ ausführlich beschreibe , gibt es zahlreiche Beweise dafür, dass es in der Antike, vor der aufgezeichneten Geschichte, Zivilisationen gegeben hat, die sowohl aus dem Blickfeld als auch aus dem menschlichen Gedächtnis verschwunden sind.

Fortschrittliche Technologie scheint bereits Tausende von Jahren vor der offiziellen Behauptung der Erfindung im Einsatz gewesen zu sein, und selbst die Große Sphinx von Ägypten wird heutzutage genauer untersucht, da die durch Regen verursachten Verwitterungsmuster entlang des Sphinx-Geheges auf ein weitaus früheres Datum für seinen Bau hinzuweisen scheinen.

Die Sphinx von Belutschistan in Pakistan könnte sich als eine noch frühere Version als ihr ägyptisches Gegenstück erweisen, wenn ihre gesamte Umgebung mit der skulpturalen Form in Zusammenhang gebracht wird, die stolz über allem thront.

Der indische Autor und Forscher Bibhu Dev Misra betont: „Die Stätte sieht aus wie ein gigantischer, in den Fels gehauener architektonischer Komplex.“

Er beschrieb die Sphinx selbst wie folgt:

Ein flüchtiger Blick auf die beeindruckende Skulptur zeigt, dass die Sphinx einen klar definierten Kiefer und deutlich erkennbare Gesichtszüge wie Augen, Nase und Mund hat, die scheinbar in perfekten Proportionen zueinander stehen.

Aber wer hat es wann gemacht?

Genau wie die Sphinx von Gizeh scheint die pakistanische Formation einen Kopfschmuck zu enthalten, der dem Nemes-Kopfschmuck der alten Pharaonen ähnelt, mit seinen gestreiften Abzeichen auf einem Stoff, der die Krone und den Hinterkopf seines Trägers bedeckt .

Auch bei der Belutschistan-Sphinx sind die in der Nähe der Ohren herunterhängenden Klappen deutlich zu erkennen, während die horizontale Rille, die an das pharaonische Stirnband erinnert, die Stirn ziert.

Auch die Beine und Pfoten des Fabeltiers sind deutlich erkennbar. Dev Misra schreibt:

Man kann die Umrisse der liegenden Vorderbeine der Sphinx gut erkennen, die in sehr deutlich ausgeprägten Pfoten enden. Es ist schwer vorstellbar, wie die Natur eine Statue erschaffen konnte, die einem bekannten Fabeltier so erstaunlich genau ähnelt.

Bemerkenswert ist, dass die Sphinx auf etwas ruht, das wie eine Tempelplattform aussieht, deren Design scheinbar noch faszinierendere Aspekte in sich trägt.

Wie das Bild unten zeigt, gibt es in der Felsmasse, die unter der Sphinx-Formation liegt, ungewöhnliche Nischen und säulenartige Formationen.

Die symmetrischen Merkmale, die auf dem gesamten Gelände zu sehen sind, erinnern sicherlich an menschliche Aktivitäten und scheinen den vorherrschenden Hypothesen „von der Natur gemacht“ zu widersprechen, die weiterhin in der Öffentlichkeit zu hören sind.

Gleichmäßige und symmetrische Formationen wie Stufen deuten darauf hin, dass sich die Stätte als viel mehr als nur eine vorübergehende Ähnlichkeit mit einem Tempel erweisen könnte.

„Die Stufen scheinen gleichmäßig verteilt und von einheitlicher Höhe zu sein. „Die gesamte Stätte vermittelt den Eindruck eines großen, in den Fels gehauenen architektonischen Komplexes, der von den Elementen erodiert und von Sedimentschichten bedeckt wurde, wodurch die komplizierteren Details der Skulpturen verdeckt werden“, schrieb Dev Misra .

Mit mehr Nachforschungen und Analysen könnte sich dieser abgelegene Ort in Pakistan als ein weiteres Beispiel einer vergessenen Zivilisation erweisen, die lange vor dem alten Ägypten oder sogar vor Göbekli Tepe in der Türkei blühte. Nur die Zeit kann es verraten.

