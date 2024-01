Medienbericht: Überwachungskamera filmt Kobold in Argentinien? (Video)

Ein seltsames Stück Sicherheitsmaterial aus Argentinien zeigt eine kleine, schattenhafte Gestalt, die am Straßenrand entlang sprintet, und einige glauben, dass der unheimliche Läufer ein Kobold war.

Einem lokalen Medienbericht zufolge ereignete sich die seltsame Szene am Heiligabend in der Stadt José de San Martín und wurde von einer Kamera festgehalten, die mit dem Haus eines Polizisten in der Gemeinde verbunden war.

Das rätselhafte Filmmaterial beginnt mit einem wütend bellenden Hund, der am Eingangstor eines Hauses steht.

Sekunden später rennt eine scheinbar gebeugte Gestalt mit solch enormer Geschwindigkeit die Straße entlang, dass sie im Video verschwommen erscheint, bis sie schließlich aus dem Blickfeld der Kamera verschwindet.

Nachdem das Video online gestellt wurde, ging es in den sozialen Medien in Argentinien schnell viral, und es wurden verschiedene Theorien darüber aufgestellt, was die Überwachungskamera aufgenommen hat.

Einige spekulierten, dass es sich bei der Figur um einen Kobold aus lateinamerikanischen Überlieferungen handeln könnte, der als „Duende“ bekannt ist.

Allerdings waren nicht alle von dieser Erklärung überzeugt, da skeptischere Beobachter argumentierten, dass es sich bei der „Kreatur“ einfach um eine Person handele, die aufgrund der Entfernung, der Beleuchtung und der Geschwindigkeit, mit der sie lief, ungewöhnlich aussah.

Und natürlich lehnen einige das Video als computergenerierten Schwindel ab.

Wie beurteilen Sie das seltsame Filmmaterial?

Video: