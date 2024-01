Angebliches antikes Raumschiff in Indien ausgegraben

In den weiten des Internets haben wir diese Meldung gefunden:

Während sie einen Brunnen in einem Dorf in Indien ( villt. mit deutschem Geld 😉) in einer Tiefe von 7 Metern gruben, trafen sie etwas auf etwas ähnliches wie Metall, das eine Million Funken erzeugte.

Als Experten aus Pradesh kamen, gruben sie dieses unbekannte Wunder aus und kein Wort darüber in den Mainstream-Medien.

Wirklich?

Die Bilder tragen alle einen Stempel und sehen wie KI-generierter Einheitsmüll aus.

Auf Instagram finden Sie schließlich den besagten Kanal, randvoll mit generierten Phantasiebildern:

Dort steht:

Standort: എന്റെ കുഞ്ഞമ്മേടെ മോൾടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് (Der Name des Tals des Tals des Tals)

Inmitten der Echos der Zeit begab sich ein Team mutiger Archäologen auf eine Reise, die die Geschichte neu schreiben sollte. Unter den Erdschichten förderten sie eine Sammlung rätselhafter Artefakte zutage, die Geheimnisse der Vergangenheit verrieten.

🛸 Als sich der Staub legte, tauchten diese mysteriösen UFO-ähnlichen Objekte auf und lösten die wildesten Theorien aus. Könnten sie Überreste einer verlorenen antiken Zivilisation sein, die mit unvorstellbarer Technologie durch den Himmel schwebt?

🌟 Stellen Sie sich eine Zeit vor, in der unsere Vorfahren zu den Sternen blickten und nach dem Kosmos griffen. Diese ausgegrabenen Relikte sind der Schlüssel zum Aufschließen eines Kapitels der Geschichte, von dem wir dachten, dass es nur in Träumen existiert.

Machen Sie sich bereit für ein Abenteuer, das Sie alles in Frage stellen wird, was Sie zu wissen glaubten.

Lassen Sie sich nicht täuschen!