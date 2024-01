Das Geheimnis riesiger menschlicher Knochen, die in Frankreich gefunden wurden

Im Jahr 1889 veröffentlichte die Londoner Zeitung Pall Mall Gazette einen aufsehenerregenden Artikel über die Entdeckung riesiger menschlicher Knochen im benachbarten Frankreich.

(Titelbild: Symbolbild generierte mit KI)

„Ein Bauer aus dem Dorf Cutesson hat gerade in Vimoutiers im Departement Orne eine merkwürdige Entdeckung gemacht. Er grub gerade auf seinem Feld, als der Boden plötzlich nachgab und er in ein drei Meter tiefes Loch fiel.

Der Bauer war zufällig auf eine unterirdische Kammer gestoßen, deren Existenz vorher nicht vermutet worden war. Bei der Untersuchung wurden in einem angrenzenden, kreisförmig angelegten Gewölbe mehrere teilweise versteinerte menschliche Knochen gefunden.

Die Knochen sind außergewöhnlich groß und scheinen einer Rasse von gigantischer Statur und großer Körperbreite zu gehören.

Tatsächlich sind die Personen, die den Fall vor Ort untersucht haben, der Meinung, dass die Leichen zu einem sehr fernen Zeitpunkt an dieser Grabstätte beigesetzt worden sein müssen.

Weitere Untersuchungen wurden vorübergehend unterbrochen, weil sich andere Grundstücke absenkten. Es scheint keineswegs unwahrscheinlich, dass aus diesem Unfall einige hochinteressante Entdeckungen resultieren werden.“

Laut Paul Brown von Singular Discoveries hieß es am Ende des Zeitungsartikels, dass die Ausgrabungen an der Stätte schließlich aufgrund von Bodensenkungen vorübergehend eingestellt wurden.

Die Geschichte verbreitete sich sofort und wurde in anderen britischen Zeitungen veröffentlicht. Darüber wurde in Frankreich selbst geschrieben; Natürlich war die französische Presse weltweit einfach nicht so gelesen wie die britische.

Insbesondere in französischen Zeitungen wurden diese Funde als „ossements humains d’une taille étonnante“ („menschliche Knochen von erstaunlich großer Größe“) bezeichnet und sie wiesen auch auf einige Details hin, die in britischen Zeitungen nicht geschrieben wurden. Beispielsweise war die unterirdische Kammer, in der sich die Skelette befanden, so groß, dass zwei Bauernpferde in dieses Loch fielen.

Es wurde auch ein 18 Meter (60 Fuß) langer Tunnel beschrieben, der von einer unterirdischen Kammer zu einem anderen, noch größeren unterirdischen Raum führte.

Einer der Artikel über diese Entdeckung, geschrieben in der französischen Zeitung La Petit Presse, endete mit der folgenden Botschaft: „Wir freuen uns, Archäologen und Antiquaren eine neue Gelegenheit zu bieten, ihre Erkenntnisse zu zeigen und ihr Fachwissen zu erweitern. Der Saal steht Wissenschaftlern offen!“

Doch dann herrschte ohrenbetäubende Stille. Keine einzige Zeitung, weder eine französische noch eine britische noch eine andere, schrieb eine einzige Zeile über diese sensationelle Entdeckung. Die Forscher durchstöberten alle möglichen Zeitungsarchive dieser Zeit und später, aber nirgendwo sonst wurde ein Hinweis auf riesige menschliche Knochen aus Vimoutier gefunden.

Es wurden jedoch Artikel über ähnliche Funde riesiger menschlicher Knochen veröffentlicht, allerdings an anderen Orten in Frankreich.

Nach Angaben des London Globe entdeckte ein Monsieur Lapouge im Juni 1890 auf einem prähistorischen Friedhof in Castelnau bei Montpellier im Süden Frankreichs Fragmente menschlicher Knochen von „abnormer Größe“.

Lapouge berechnete, dass die Knochen einem 3,3 Meter großen Mann gehörten – also einem echten Riesen. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass seit der Antike das gesamte Castelnau-Tal von den Dorfbewohnern als Ort bezeichnet wurde, an dem sich die „Höhle der Riesen“ befindet.

Lapouge veröffentlichte einen Artikel und Fotos seiner Erkenntnisse in der französischen Zeitschrift La Nature. Von da an fand die Geschichte der „Riesen von Castelnau“ Eingang in viele Zeitungen und Zeitschriften auf der ganzen Welt, darunter die New York Times und Popular Science News.

Und traditionell war dies auch die letzte Erwähnung dieser seltsamen Funde in der Presse. Dann hat sie niemand mehr geschrieben oder erwähnt.

Im Jahr 1894 berichteten Zeitungen, dass Arbeiter bei Ausgrabungen an einem Stausee in Montpellier „eine Reihe menschlicher Schädel von gigantischen Ausmaßen“ mit einem Umfang von 28, 31 und 32 Zoll gefunden hatten. Der durchschnittliche Schädelumfang eines erwachsenen Mannes beträgt 22,5 Zoll.

„Diese Relikte wurden an die Pariser Akademie geschickt, und ein Wissenschaftler sagte, dass sie einer Rasse von Menschen mit einer Größe von 3 bis 4,5 Metern gehörten“, schrieben die Zeitungen.

Dieser Ort schien in der Nähe der Stelle zu liegen, an der Monsieur Lapouge grub. Auf jeden Fall handelt es sich hierbei um die gleiche Gegend von Montpellier.

Vielleicht hängen beide Knochen mit der Höhle der Riesen zusammen, über die sich die Bewohner des Castelnau-Tals Legenden gebildet haben?

Wie der Leser leicht erraten kann, gibt es derzeit auch keine Informationen über diese Schädel. Sind sie in der Pariser Akademie gelandet und unwissentlich irgendwo in den Lagerräumen versteckt worden?

Oder werden sie absichtlich für immer vor den Augen aller Außenstehenden verborgen?

