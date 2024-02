Heftig! „Fehler in der Matrix“? Menschen sind erschrocken als sich der Himmel über einer Stadt „ausschaltet“ (Video)

Es ist etwas mehr als einen Monat her, seit Bürger einer Kleinstadt in Pennsylvania von einem schrecklichen Vorfall heimgesucht wurden, der einige fürchten ließ, dass das Ende der Welt nahe sei.

Am 27. Dezember standen die Bewohner von Allenstown auf der Straße vor ihren Häusern, als der sonst so blaue Himmel über ihnen wild zu blinken begann. Sie können es hier sehen:

In Aufnahmen mehrerer Zeugen ist zu sehen, wie sich der Himmel innerhalb von Sekunden von strahlendem Blau zu Lila, Weiß, Grau, Orange, Rot und Anthrazit verändert.

Ein Mann, bekannt unter dem TikTok- Namen @djcrx11, war mittendrin und postete auf der Plattform eine Aufnahme, in der er seinen Clip mit einer Szene aus dem am besten bewerteten Netflix -Thriller „Leave The World Behind“ verglich.

„Schau bis zum Ende“, warnte er seine Social-Media- Follower und schwenkte über den Himmel, um zu zeigen, wie dieser in vielen verschiedenen Farben blinkt, bevor der gesamte Himmel über ihm schwarz wird.

Während das inzwischen viral gewordene Online-Filmmaterial einige Zuschauer umgehauen hat, nutzten andere die Gelegenheit, einen Witz darüber zu reißen, dass sich der Himmel scheinbar „abschalte“.

„Jemand hat an der Helligkeitseinstellung herumgespielt“, spottete einer.

Ein anderer neckte: „Nicht, dass sie den Himmel abschalten“, bevor ein Dritter scherzte, dass die Stromrechnung der Erde „überfällig“ sei.

Ein vierter schrieb: „Als ich das zum ersten Mal sah, dachte ich, es wäre Krieg der Welten.“

Viele vermuteten jedoch, dass etwas Seltsames im Gange sei – ein „Fehler in der Matrix“.

„Wir haben einen Fehler im System, Jungs.“ jemand hat geschrieben.

„GLITCH IN DER MATRIX.“ rief ein anderer aus.

Was hat es also verursacht?

Nun, keine Angst, Weltuntergangsangst; Wie sich herausstellte, gab es eine recht einfache Erklärung für das, was genau passierte.

Nach Angaben von Beamten war die Farbveränderung des Himmels auf einen Brand in einem nahegelegenen Umspannwerk zurückzuführen, der schnell gelöscht wurde.

Die Stadt Allenstown schrieb auf Facebook : „Heute Abend ist ein PPL-Transformator in der 13th Street und der Washington Street kaputt gegangen, was zu mehreren Stromausfällen in der Stadt geführt hat, darunter auch bei Straßenlaternen und Ampeln in der Innenstadt und im West End.“

„Unsere Verkehrsabteilung tut ihr Bestes, um so viele temporäre Stoppschilder wie möglich aufzustellen.

„Wenn Sie an einer Kreuzung ankommen und eine Ampel nicht funktioniert, sollte sie wie ein Vier-Wege-Stoppschild behandelt werden.

„Bitte seien Sie heute Abend vorsichtig, wenn Sie durch die Stadt fahren.“

Laut PPL waren durch den Stromausfall Tausende Menschen ohne Strom, der gegen 18.16 Uhr wiederhergestellt wurde.

Glauben Sie die Geschichte mit dem Stromausfall?