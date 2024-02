Eine alte Bibel erzählt die Geschichte der Nephilim und wie die gefallenen Engel korrupt wurden

Verderbte Engel, die Nephilim, enorme Lebensspannen, eine große Sintflut und altes und fortgeschrittenes Wissen sind einige der Themen, die im Buch Henoch diskutiert werden, einem alten Manuskript, das verschiedene Geschichten enthält, die von Henoch, einer bezeugten biblischen Figur und Großvater von Noah, der stand in direktem Kontakt mit dem Göttlichen Schöpfer.

Die äthiopische Bibel ist die älteste und vollständigste Bibel, die es gibt. Es besteht aus 88 Büchern und übertrifft damit die King-James-Version, die nur 66 hat.

Die fehlenden Texte sind aufgrund ihres herausfordernden Charakters nicht in der konventionellen Version der Bibel enthalten, obwohl ihre Autoren bezeugt und ihr Werk von den frühen Christen verehrt wurden.

Die folgenden sind die fehlenden Skripte: Das Buch Henoch, Esdras, Buruch, Makkabäer und verschiedene andere, die es nie in die aktuelle Version der Bibel geschafft haben.

Bevor die äthiopische Bibel ins Griechische und Arabische übersetzt wurde, wurde sie im ausgestorbenen äthiopischen Dialekt Ge’ez geschrieben, was sie als die älteste heilige Schrift der Welt bezeugt, 800 Jahre zuvor, bevor die King-James-Version aufgetaucht war.

Henoch war der Ururgroßvater von Noah, der siebten Generation von Menschen nach Adam. Wegen seiner Rechtmäßigkeit wurde er von Gott auserwählt, seinen Befehl zu erfüllen und seine Worte zu überbringen, insbesondere nachdem die Erde aufgrund der unverantwortlichen Taten einer höheren Engelsordnung mit auffallender menschlicher Erscheinung, auch als „Die Wächter“ bezeichnet, verderbt wurde.

Henoch war der Gesandte Gottes und derjenige, der seine kenntnisreichen Worte erhielt und sie im ganzen Land verbreitete. Am Ende wurde er von Gott in sein Reich aufgenommen und entging so seinem irdischen Untergang, der früher oder später auf ihn zukommen würde.

„Nachdem er Methusalah gezeugt hatte, wandelte Henoch 300 Jahre treu mit Gott und bekam weitere Söhne und Töchter. Insgesamt lebte Henoch 365 Jahre. Henoch wandelte treu mit Gott; dann war er nicht mehr da, denn Gott nahm ihn weg.

Durch den Glauben wurde Henoch aus diesem Leben genommen, damit er den Tod nicht erlebte: ‚Er konnte nicht gefunden werden, weil Gott ihn weggenommen hatte.‘ Denn bevor er genommen wurde, wurde er als jemand gelobt, der Gott gefiel.“ – Hebräer 11:5

Es ist kein Wunder, dass das Buch Henoch nicht in die moderne biblische Version aufgenommen wurde, da sein Inhalt von bösen Engeln spricht, die von sterblichen Frauen gefunden wurden und sich mit ihnen paarten, was die hybride Rasse der riesigen Humanoiden hervorbrachte, die im ganzen Weltraum bekannt sind, als die biblische Geschichte der Nephilim.

„Und es geschah, als sich die Menschenkinder vermehrt hatten, dass ihnen in jenen Tagen schöne und anmutige Töchter geboren wurden.

Und die Engel, die Kinder des Himmels, sahen und begehrten sie und sprachen zueinander: ‚Kommt, lasst uns Frauen aus den Menschenkindern aussuchen und uns Kinder zeugen.‘ Und Semjazâ, der ihr Führer war, sagte zu ihnen: ‚Ich fürchte, ihr werdet dieser Tat nicht zustimmen, und ich allein werde die Strafe für eine große Sünde bezahlen müssen.‘

„Und alle antworteten ihm und sagten: ‚Lasst uns alle einen Eid schwören und uns alle durch gegenseitige Verwünschungen verpflichten, diesen Plan nicht aufzugeben, sondern dies zu tun.‘ Dann schwören sie alle zusammen und binden sich durch gegenseitige Verwünschungen daran.“ – Buch Henoch, Kapitel 6.

Und so stürzten die Engel aus dem Himmel, um sich Frauen ihrer Wahl zu nehmen und sich dem Urteil des Schöpfers zu widersetzen. Sie zählten 200 und wurden von ihren Anführern angeführt, „und dies sind die Namen ihrer Anführer: Samîazâz, ihr Anführer, Arâkîba, Râmêêl, Kôkabîêl, Tâmîêl, Râmîêl, Dânêl, Êzêqêêl, Barâqîjâl, Asâêl, Armârôs, Anqâr , Samsâpêêl, Satarêl, Tûrêl, Jômjâêl, Sariêl. Dies sind ihre Anführer von Dutzenden.“

Als die Engel auf die Erde herabstiegen, begannen sie, sowohl sterblichen Männern als auch Frauen Gaben des Wissens anzubieten, und widersetzten sich so dem Willen des Schöpfers einer unveränderten Menschenrasse mit einem eigenen Willen. Im Gegenzug verlangten die Engel Respekt und Anbetung, aber sie waren sich des Chaos nicht bewusst, das sie angerichtet hatten.

„Und Azâzêl lehrte die Menschen, Schwerter und Messer und Schilde und Brustpanzer zu machen, und machte ihnen die Metalle der Erde und die Kunst, sie zu bearbeiten, und Armbänder und Schmuck und die Verwendung von Antimon bekannt und allerlei kostbare Steine ​​und alle färbenden Tinkturen. Und es entstand viel Gottlosigkeit, und sie begingen Hurerei, und sie wurden in die Irre geführt und wurden auf allen ihren Wegen verderbt.

Semjâzâ lehrte Verzauberungen und Wurzelschnitte, ‚Armârôs das Auflösen von Verzauberungen, Barâqîjâl (unterrichtete) Astrologie, Kôkabêl die Konstellationen, Êzêqêêl das Wissen der Wolken, Araqiêl die Zeichen der Erde, Shamsil die Zeichen der Sonne Lauf des Mondes. Und als die Menschen umkamen, weinten sie, und ihr Schreien stieg zum Himmel auf …“

Alle Lebewesen wurden auf die eine oder andere Weise durch die neue Ordnung der Dinge gefährdet. Die Engel erkannten nicht, dass die Menschen zu unreif und leichtgläubig waren, um so viel Wissen auf einmal beizubringen. Infolgedessen wurde die Erde vom Blut ihrer Geschöpfe gerötet und alle Lebewesen wurden dann anfällig für die göttliche Reinigung.

„Und alle anderen mit ihnen nahmen Frauen zu sich, und jeder wählte sich eine aus, und sie begannen, zu ihnen zu gehen und sich mit ihnen zu verunreinigen, und lehrten sie Zauber und das Schneiden von Wurzeln, und machte sie mit Pflanzen bekannt. Und sie wurden schwanger und gebären große Riesen, deren Höhe dreitausend Ellen betrug, die alle Errungenschaften der Menschen verzehrten.

Und als die Menschen sie nicht mehr aufrechterhalten konnten, wandten sich die Riesen gegen sie und verschlangen die Menschheit. Und sie fingen an, gegen Vögel und Tiere und Reptilien und Fische zu sündigen und einander das Fleisch zu verzehren und das Blut zu trinken. Dann hat die Erde die Gesetzlosen angeklagt.“

Die Vorstellung der Nephilim war die erste Tortur, der sich die Menschen stellen mussten, da es keine Möglichkeit gab, die Bedürfnisse dieser übergroßen Humanoiden zu überwinden. Das Eingreifen in die natürliche Ordnung der Dinge hatte den Schöpfer wütend gemacht, so dass ‚Die Wächter‘ und alles, was korrumpiert worden war, kurz davor waren, Vergeltung zu kosten.

„Und vernichte alle Geister der Verdammten und der Kinder der Wächter, weil sie der Menschheit Unrecht getan haben. Zerstöre alles Unrecht vom Angesicht der Erde und lasse jedes böse Werk ein Ende haben; und lass die Pflanze der Gerechtigkeit und Wahrheit erscheinen; und sie wird sich als Segen erweisen; die Werke der Gerechtigkeit und Wahrheit werden in Wahrheit und Freude für immer gepflanzt werden.“

„Und reinige die Erde von aller Bedrängnis und von aller Ungerechtigkeit und von aller Sünde und von aller Gottlosigkeit; und alle Unreinheit, die auf Erden angerichtet wird, vertilge von der Erde. Und alle Menschenkinder werden gerecht werden, und alle Nationen werden mich anbeten und preisen, und alle werden mich anbeten. Und die Erde wird von aller Befleckung und von aller Sünde und von aller Strafe und von aller Qual gereinigt werden, und ich werde sie nie wieder von Geschlecht zu Geschlecht und für immer darauf senden.“

Unnötig zu erwähnen, dass der globale Untergang die Form einer großen Flut annahm, und Noah wurde darüber durch die zugeschriebenen Worte seines Vorfahren Henoch informiert und durfte die menschliche Spezies verewigen sowie unzählige andere Wildtiere erhalten.

„Da sprach der Allerhöchste, der Heilige und Große redete und sandte Uriel zum Sohn des Lamech und sprach zu ihm: ‚Geh zu Noah und sage ihm in meinem Namen: Versteck dich! Und offenbare ihm das nahende Ende: dass die ganze Erde zerstört wird und eine Sintflut über die ganze Erde kommen wird und alles zerstören wird, was darauf ist. Und nun weise ihn an, dass er entkommen kann und sein Samen für alle Generationen der Welt erhalten bleibt.‘

Auch wenn manche es kaum glauben mögen, war die große Flut schon lange vor Noahs Geburt geplant, und es war sein Ururgroßvater, der das göttliche Wort verbreitet hatte. Die Katastrophe war unvermeidlich, da die Bewohner der Erde vor diesem Moment korrumpiert wurden und nicht mehr in Frieden leben konnten.

Das Buch Henoch erzählt viele kontroverse Geschichten aus einer Zeit, die dem, was wir heute erleben, ähnelt, jedoch mit einigen großen Unterschieden. Vor der großen Sintflut hatten die Menschen eine enorme Lebensdauer, was durch die sumerische Königsliste und die Zeitleiste des ägyptischen Pharaos bezeugt wird.

Obwohl Historiker diesen Zeitrahmen in der Menschheitsgeschichte immer noch als unbewiesen und fiktiv betrachten, gibt es zahlreiche Berichte über die Tage, als „Götter unter den Menschen wandelten“, als mythologische Kreaturen nicht nur eine Einbildung waren und 100 Lebensjahre nur die Beginn der eigenen Reise.

Heute scheint es, dass unsere ferne Geschichte entweder nicht an die Oberfläche kommen darf, weil sie die eingeführte Ordnung in Stücke verwandeln würde, oder weil dieser Zyklus der Menschheitsgeschichte aus einem wirklich faszinierenden Grund nie bekannt werden sollte.