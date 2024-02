Menschen stehen kurz davor, „außerirdische Ruinen“ zu finden, sagt Pilot, der „92 Tage auf dem Mutterschiff verbracht hat“

Alex Collier, ein ehemaliger Hubschrauberpilot der US-Armee, behauptet, 92 Tage auf einem außerirdischen Mutterschiff verbracht zu haben und sagt, dass Menschen alte außerirdische Ruinen im Universum finden werden.

(Titelbild: Beamten der US-Armee gegenüber behauptete er, er habe zwei „blaue Außerirdische“ getroffen, die „mir erzählten, dass es da draußen 135 Milliarden Menschen gibt“)

Ein ehemaliger Hubschrauberpilot der US-Armee, der behauptet, 92 Tage auf einem außerirdischen Mutterschiff verbracht zu haben, geht davon aus, dass Menschen bald „alte außerirdische Ruinen“ im Universum finden werden.

Alex Collier, der als Hubschrauberpilot in der Armee diente, sagt, er habe „in den 1980er Jahren mit zwei Außerirdischen gesprochen“.

Er besteht darauf, dass seine Begegnung mit den als Andromedianer bekannten Außerirdischen, die Vissaeus und Moroanay hießen, so außergewöhnlich war, dass er auf ihr Raumschiff gebracht wurde. Dort musste er einen speziellen Gürtel tragen, damit die Außerirdischen drei Monate lang mit ihm kommunizieren konnten.

Alex behauptet, dass dieses unglaubliche Erlebnis passiert sei, als er in einem Maisfeld Verstecken spielte und einschlief, um dann im Raumschiff aufzuwachen.

Während eines Vortrags in Japan im Jahr 2007 teilte er mit, was ihm das außerirdische Paar darüber erzählt hatte, was die Menschen eines Tages im Universum entdecken könnten. Er sagte: „Unsere Wissenschaft sagt uns, dass es 100 Milliarden Galaxien gibt, aber wir betrachten nur eine Dimension.“

„Den Andromedianern zufolge gibt es 100 Billionen Galaxien und in jeder Galaxie gibt es Leben. Wir sind weit davon entfernt, allein zu sein. Das Universum ist riesig … wir fangen gerade erst an, durch den Weltraum zu reisen, und wir werden überall Ruinen finden.“

Er fügte hinzu: „Ich habe die Andromedianer einmal gefragt, wie technologisch fortgeschritten wir seien, und sie sagten, dass die US-Armee technologisch 400 Jahre weiter fortgeschritten sei, als wir denken.“

Alex Collier sagte auch, er glaube, der Mensch sei die einzige Spezies, die Geld verwende.

Er zitierte einen Außerirdischen namens Vissaeus: „Von diesem Moment an bezeichnete Vissaeus Geld nur noch als Papier mit Bildern darauf.“

Heutzutage hält Alex nicht nur weltweit Vorträge, sondern hat sich auch zu einer Art Krypto-Experte entwickelt, die er in seine Chats über das Leben von Außerirdischen einbezieht.