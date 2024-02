Piloten werden Zeuge einer Massen-UFO-Sichtung über Kanada – seltsame Lichter über Bad Soden (Videos)

Am frühen 19. Januar meldeten mehrere Piloten „mehrere Lichter, manchmal in einer Dreiecksformation“ hoch über den kanadischen Prärien.

„Ich habe ein Firmenflugzeug über Thunder Bay betreut, er denkt, dass es möglicherweise Satelliten sein könnten“, sagte ein Fluglotse in Winnipeg den Piloten gegen 4:45 Uhr Ortszeit, laut einer von CTVNews.ca erhaltenen Audiodatei.

„Ich bin sicherlich kein Experte, aber sie bewegen sich hin und her, entfernen sich dann voneinander und bilden dann Dreiecke“, antwortete ein Air-Canada-Pilot von Seattle nach Winnipeg, als er über Saskatchewan flog.

„Das scheint nicht wirklich so, als ob sie sich in irgendeiner Umlaufbahn befänden. Aber ich meine, ich bin kein Experte.“

„Ja, es ist ziemlich bizarr“, fügte ein Pilot auf einem nahegelegenen Flug der Flair Airlines von Vancouver nach Toronto hinzu. „Es gibt ungefähr sechs von ihnen, die zufällig in Formation um 12 Uhr in großer Höhe fliegen.“

„Definitiv keine Satelliten“, warf ein Pilot auf einem Frachtflug der Morningstar Air Express von Calgary nach Toronto ein. „Es ist anders als alles, was ich in den 15 Jahren Nachtflug, die ich gemacht habe, jemals gesehen habe.“

Der 13-minütige Clip wurde aus 2,5 Stunden Rohaudio ausgewählt, das von zwei Feeds auf LiveATC.net heruntergeladen wurde, eine Website, die Flugsicherungsfunk streamt und archiviert. Die ursprünglichen Gespräche zwischen Piloten und Fluglotsen wurden der Länge nach bearbeitet und fanden von etwa 4:20 bis 6:00 Uhr CST statt.

„Es gibt keinen aktiven Luftraum, keinen militärischen Luftraum oder ähnliches, was uns bekannt ist“, sagte ein Fluglotse am 19. Januar. „Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das sein könnte.“

Mindestens vier Flugzeuge meldeten, an diesem Morgen Lichter gesehen zu haben, darunter Flair- und Morningstar-Jets sowie zwei Flüge von Air Canada. Sie schätzten, dass sich die Lichter weit über ihnen befanden, in einer Höhe von bis zu 100.000 Fuß (30.480 Meter), was außerhalb der Reichweite der meisten Kampfflugzeuge liegt. Auch zwei andere Besatzungen meldeten sich zu Wort und sagten, sie hätten kürzlich ähnliche Sichtungen über Kanada gehabt.

„Ich habe sie heute Abend nicht gesehen, aber wir sehen diese Lichter wahrscheinlich schon seit etwa 18 Monaten, nur zu Ihrer Information“, berichtete ein Pilot auf einem Cargojet-Flug von Hamilton, Ontario, nach Winnipeg.

„Wow, das ist interessant“, antwortete ein WestJet-Pilot, der von Winnipeg nach Toronto flog. „Ich habe es erlebt, bin aber immer nur Richtung Westen geflogen, im letzten Monat etwa drei oder vier davon.“

„Ich habe sie noch nie in östlicher Richtung gesehen, sondern nur in westlicher Richtung“, fügte der Cargojet-Pilot hinzu. „Und ja, das Gleiche gilt auch: überall Bewegung, manchmal bilden sie ein Dreieck, manchmal eine Raute und ein Quadrat. Sie sind hell und erscheinen einfach überall.“

Here is the original statement posted on Reddit by user u/Dekushrubs „I saw these lights randomly appearing and disappearing for most of the flight. We were over Canada flying west. There appeared to be a triangle formation that sometimes looked to be equilateral and other times isosceles. There was a moment where multiple lights seemed to form a symmetrical kite looking shape for a few seconds then faded into a larger triangle. We were up between 30000 to 36000 feet when we saw them. The lights would be very bright sometimes and then very dim at other times. They were not close to us, they seemed to be quite far away in the distant horizon and never seemed to get closer as we flew towards them. The local time was before midnight."

„Es wäre auf jeden Fall schön, Antworten darauf zu bekommen“, sagte ein anderer Pilot.

CTVNews.ca wurde erstmals auf die Sichtungen aufmerksam, als am 23. Januar ein Bericht erschien in einer Online-Datenbank zu Flugunfällen, die von Transport Canada, dem Bundestransportministerium, verwaltet wird.

Mysteriöse Lichter am Himmel Frankfurt Bad Soden 10.02.2024

Lichter am Nachthimmel über Bad Soden Nähe Frankfurt am 10.02.24 ca.20 Uhr.

Was ist das?

„Ich habe das gestern auch gesehen mit meine Frau zusammen! Das war gruselig..“

„Das Licht soll es aber auch in Holland gegeben haben“

„Hab sie auch gesehen, bei Limburg war ein einmaliges Erlebnis“