Die Menschheit ist in eine Seelenraubfalle verwickelt: Wohin gehen wir wenn wir sterben?

Also, wohin gehen wir, wenn wir sterben…?

Ich denke, das ist die Frage, auf die wir alle eine Antwort haben wollen, und das sollten wir auch tun.

Denn wenn wir die Weite und Komplexität dieses Matrix-Konstrukts und seine Funktionsweise innerlich verstehen, kann es nur dazu dienen, uns selbst abzuschirmen und zu schützen, wenn wir diesen Punkt unweigerlich erreichen.

Das, worüber ich in diesem Blog spreche, basiert auf jahrelanger Forschung, Sie können es nehmen oder es lassen. Ich versuche nicht, den Menschen dies aufzuzwingen, indem ich nur das herausbringe, was zutiefst als Wahrheit empfunden wird.

Tatsache ist, dass die Menschheit in eine Seelenraubfalle verwickelt ist …

Es wurde uns durch uralte Indoktrination einfach als „Reinkarnation“ verkauft, eine Methode, mit der man zurückkommen und jedes noch ausstehende Karma auf diesem Planeten „auflösen“ kann.

Das ist eine Lüge, wir wurden getäuscht und ausgetrickst und das schon seit vielen, vielen Jahren.

Was passiert, ist, dass wir vom falschen weißen Licht und von Betrügern, die als wohlwollende Wesen agieren, angelockt und getäuscht werden , die im Grunde nur dazu da sind, sich wieder einzumischen und eine weitere Dosis auf den verrückten Planeten zu nehmen …

Lassen Sie mich das näher erklären.

Die ganze Nahtod-Erfahrung ist nichts weiter als eine KI-Simulation …

Wenn du stirbst, wirst du einen Tunnel sehen, der mit weißem Licht gefüllt ist .

Möglicherweise fühlst du dich sofort zu ihm hingezogen, da du aufgrund dessen, was du in deinem physischen Leben gelesen oder gehört hast, vertraut bist.

Wir müssen uns daran erinnern, Unwissenheit stirbt nicht, wenn wir sterben …

Deshalb ist es so wichtig,

Suchen Sie nach Wissen in Ihrem physischen Leben, führen Sie Ihre eigenen Nachforschungen durch und lassen Sie sich nicht in die vielen Fallen und Täuschungen hineinziehen, die von den Matrix-Agenten in dieser Dimension, denen in der Regierung, den Mainstream-Medien usw. aufgestellt werden.

Das weiße Licht ist also die erste Täuschung. Sobald Sie das weiße Licht betreten, werden Sie auf falsche Wesen des weißen Lichts stoßen.

Diese Wesen können sich als alles ausgeben, was Sie in Ihrem physischen Leben bewundert haben, vielleicht als eine Art Gottheit, Jesus , Buddha oder sogar als ein nahes Familienmitglied .

Diese Wesen kennen uns genau und kennen unsere blinden Flecken und wissen, wie wir unsere Emotionen ansprechen können.

Von dort aus werden Sie zu einem Lebensrückblick geführt, bei dem:

Ihnen werden vielleicht bestimmte Zeiten in Ihrem Leben gezeigt, in denen Sie möglicherweise jemanden verletzt oder einen Fehler gemacht haben.

Sie werden Ihre Schuldgefühle und Gefühle erneut ausnutzen und uns auch dazu verleiten, freiwillig auf die Erde zurückzukehren, indem sie versprechen, dass wir zurückkommen können um „unser Karma aufzulösen“ …

In Wirklichkeit geschieht alles nur so, dass wir zurück nach unten geschickt werden, um unsere Energie erneut für interdimensionale Wesen, Wesenheiten und parasitäre Regierungsbehörden abzuschöpfen .

Wir sind die Nahrung, von der sie sich ernähren müssen , und daher brauchen uns wieder unten am Futterplatz …

Die meisten Menschen melden sich recht leicht freiwillig, obwohl die meisten eigentlich nicht zurückkommen wollen.

Dies ist auf Unwissenheit oder Angst zurückzuführen , nicht in einer Art „Himmel“ zu landen. Sie lösen ihr „ Karma “ nicht auf …

Manche Menschenseelen sind so müde, dass sie sich in eine Art Ruhezone begeben, bevor ihre Erinnerungen gelöscht und in einen anderen menschlichen Körper zurückgeschickt werden.

Und so beginnt der Zyklus von neuem.

Wie können wir also dieser Seelenfalle entkommen und wohin gehen wir?

Nun, zuallererst ist Bewusstsein der Schlüssel. Allein das Wissen, dass dieses Einklemmkonstrukt existiert, ist an und für sich ermächtigend.

Es wurden einige Theorien darüber aufgestellt, was man tun und wohin man gehen soll.

Der ermordete Max Spiers sprach oft davon, in den Raum deines Herzens zu gehen.

Es ist meine innere Überzeugung, dass es eine Art Gitter um diese Erde gibt. Dies ist jetzt nicht der Ort, darüber zu diskutieren, ob die Erde flach oder rund ist .

Lassen wir das für eine Sekunde beiseite, obwohl ich der NASA auf keinen Fall glauben kann die Fotos, die sie veröffentlicht haben!

Dieses Gitter, oder vielleicht sogar das, was in vielen Filmen als Kuppel dargestellt wird, hält dieses Matrix-Konstrukt zusammen, sodass Menschen es nicht verlassen und hier gefangen bleiben können.

Was jedoch in den letzten Jahrzehnten passiert ist, ist, dass, je bewusster die Menschen werden und „aufwachen “ , Löcher in diesem Raster entstehen.

Alles, was wir in Bezug auf unser eigenes Sonnensystem sehen, ist eine holographische Projektion INNERHALB dieses Gitters.

Das heißt nicht, dass diese Planeten nicht existieren, sie befinden sich nur innerhalb dieses Matrixgitters …

Außerhalb des Rasters liegt die WIRKLICHE Freiheit und Weite des Raums, ein Ort, an dem wir augenblicklich allein durch Gedanken reisen können, anders als hier, wo wir an die Konstrukte dieses künstlichen Konstrukts gebunden sind.

Wie ich in meinem Blog spreche, gibt es einen Ausweg und dieser beinhaltet:

einen starken Willen haben , wenn Sie Ihren physischen Körper verlassen …

Offensichtlich ist es keine gute Idee, zum falschen weißen Licht zu gehen, und es ist auch nicht klug, anzuhalten und mit irgendeinem Wesen zu sprechen, egal wie „freundlich“ es sich auch zeigen mag.

Die Idee besteht darin, mithilfe von Gedanken (da Sie Ihren physischen Körper nicht mehr haben) auf das Gitter und insbesondere auf eines dieser Löcher zuzugehen, über die ich zuvor gesprochen habe.

Mit zunehmendem Bewusstsein des Planeten schätze ich, dass es immer mehr dieser Löcher im Gitter geben wird.

Umgehen Sie alles andere und navigieren Sie sich durch. Tun Sie dies ohne Angst, da wir ständig durch unsere Gedanken erschaffen.

Beim Navigieren gilt das Gleiche: Verwenden Sie Urteilsvermögen, wenn Sie Entscheidungen treffen und mit Lebewesen interagieren.

Die Chancen stehen gut, dass es in diesem Bereich viel mehr wohlwollende Bewusstseinsformen geben wird als innerhalb des Gitters, aber es ist immer noch eine gute Praxis, dies zu erkennen .

Von dort aus können Sie frei erkunden, wie Ihr Bewusstsein es möchte …

