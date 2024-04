Als die alte Erde von einem neuen parasitären Supercomputer übernommen wurde

Netzfund:

Früher war es eine andere Welt. Der gesamte Raum vom Land bis zum Ozean wimmelte von riesigem Leben. Das beweisen die riesigen Baumstümpfe, die über die ganze Erde verstreut sind.

Moderne Wälder mit einer Höhe von 30 Metern sind im Vergleich zu den Märchenwäldern unserer riesigen Vorfahren nur erbärmliche Dickichte. Es gab praktisch keine Felder auf der Erde; Alles war mit Vegetation bedeckt, die Dutzende und Hunderte von Kilometern hoch war.

Es herrschte auch eine andere Atmosphäre, ein anderer Druck, eine andere Zusammensetzung der Luft. Es war eine andere Welt, die sich der moderne Mensch nicht einmal vorstellen kann. Es war eine ideale Welt.

In dieser idealen Welt starben weder Insekten, Vögel, Tiere, Fische und natürlich Menschen, noch wurden sie geboren.

Inkarnationen erfolgten durch die Verdichtung von Energie bis zur Manifestation des physischen Körpers und in solchen Proportionen, wie es der Geist wünschte.

Es gab kein Unterbewusstsein, nur reines Bewusstsein und vollen Zugang zu 100 % des Gehirns, nicht in Hemisphären unterteilt.

In jedem Moment erschufen die Wesen durch die Kraft der Gedanken realistisch und augenblicklich das, was sie wollten.

Das Vergnügen und die Euphorie dieser kreativen Kraft sind weder mit irgendeiner Droge noch mit dem besten Orgasmus eines modernen Bioroboters zu vergleichen.

Es war eine völlig andere Lebensform, so perfekt wie das Universum selbst. So lebten unsere Vorfahren, die wahren Schöpfer – bis die Wesen mit dem Spiegel im Inneren – die Parasiten – kamen.

Die Sonne wurde abgeschaltet und die Erde von einem neuen parasitären Supercomputer gesteuert, der sich von der Sonne stark unterschied: Er stellte die Erde auf Zyklen ein.

Winter und Sommer, Tag und Nacht erschienen. Pflanzen, Tiere und Menschen wurden geboren und starben im Alter.

Die ideale Welt brach zusammen und Lügen begannen, die gesamte Biosphäre der Erde zu durchdringen. Das war die Erschaffung der Welt, so beschreibt auch das bekannte Matrix-Handbuch – die Bibel – diesen Zeitraum.

Die Unsterblichkeit hat die Erde verlassen – die Menschheit der frühen Erde wurde durch eine besondere Lebensform ersetzt: sterbliche Menschen.

Auf der Erde begann eine auf Kohlenstoff basierende Lebensform zu existieren – außer als die Erde vom Licht der Sonne bedeckt war – damals hatte die gesamte Biosphäre der Erde eine Siliziumbasis – alles war wirklich riesig.

Nachdem der direkte Zugang zur Sonne gesperrt war, verfielen alle lebenden Objekte unter dem Einfluss der neu geschaffenen Photonenemitter Sonne und Mond in einen schwebenden Zustand. Kohlenstoffkörper zerfallen, Siliziumkörper hingegen versteinern.

Die Überreste der Vorfahren, die vor der Versteinerung geflohen waren, wussten zumindest einen kleinen Rat: Sie setzten spezielle Helme und Rüstungen auf, die ihre Silikonkörper vor der tödlichen Strahlung der Mondgeneratoren schützten.

Aber die überwiegende Mehrheit der Erdbewohner (Hunderte Milliarden) starben damals – sie versteinerten genau wie 100 % aller Tiere und Pflanzen.

Damals wurde der neuen Generation auch „ein Virus injiziert“, was zu einer DNA-Mutation führte, bei der nur noch zwei Helices im Molekül verblieben. Das Ergebnis war und ist, dass das Virus im Alter von 13-15 Jahren das Hormonsystem neu startet und durch langsames Altern einen Modus der Selbstzerstörung einleitet.

Einige junge Seelen können diesen Fehler im Programm nicht überleben und ihre Transformation endet in Selbstzerstörung oder sogar Selbstmord.

Später wurde das Gehirn der neuen Generation in zwei Hemisphären gespalten und neue, stumme Organe in unseren Körper gestopft. Unser Geist wurde in Bewusstsein und Unterbewusstsein unterteilt, sodass uns 97 % der Prozesse unseres eigenen Körpers nicht zur Verfügung stehen.

Das Letzte, was uns die Parasiten genommen haben, war unser Gedächtnis. Bei der Inkarnation im Körper eines Babys kann sich niemand an etwas erinnern. Dies ist das Ergebnis der Aktivität eines Supercomputers namens Fata – einer künstlichen selbstlernenden Intelligenz, die den Ablauf der Lebensszenarien aller Lebewesen auf der Erde steuert (Matrix-Supercomputer).

Mit anderen Worten: Die Fata lähmt den freien Willen und setzt die höllischen Szenarien der sogenannten Götter (aller bekannten Religionen), d. h. des Schicksals, gewaltsam durch.

Es gibt auch den sogenannten Schleier. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk (zu dem auch das Internet gehört), das nicht nur alle Szenarien miteinander verbindet, sondern auch unsere Seelen so einfängt, dass es ihnen nach dem Tod schwerfällt, aus diesem Gefängnis zu entkommen.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass nichts rückgängig gemacht werden kann, dass es unmöglich ist, sich zu befreien, dass die menschliche Seele diesem System gehorchen muss.

Niemand kann dir jemals deinen freien Willen oder deine Seele nehmen, niemand kann sie jemals zerstören, und das ist deine verborgene Macht.