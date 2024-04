Das Sistrum: Ein ägyptisches Artefakt zum Öffnen von Portalen und zur Wetterkontrolle

Das Sistrum war eines der heiligsten Musikinstrumente im alten Ägypten und man glaubte, dass es mächtige magische Eigenschaften besitzt. Es wurde bei der Verehrung der Göttin Hathor verwendet, einem mythologischen Charakter der Freude, Festlichkeit, Fruchtbarkeit, Erotik und Tanz.

Es wurde auch eingesetzt, um die Flut des Nils abzuwenden und Seth, den Gott der Wüste, Stürme, Unwetter und Gewalt, zu verscheuchen. Isis wurde in ihrer Rolle als Mutter und Schöpferin oft mit einem Krug dargestellt, der in der einen Hand die Überschwemmung des Nils und in der anderen Hand das Sistrum symbolisierte.

Es wurde entwickelt, um den Klang der Brise zu erzeugen, die durch Papyrusrohre schlägt und weht, aber der symbolische Wert des Sistrum übertraf seine Bedeutung als Musikinstrument bei weitem.

Der altgriechische Historiker Plutarch spricht in seinem Aufsatz „Über Isis und Osiris“ von der mächtigen Rolle des Sistrum:

„Das Sistrum macht deutlich, dass alles, was existiert, geschüttelt oder herumgeklappert werden muss und nicht aufhört, sich zu bewegen, sondern gleichsam aufgeweckt und aufgeregt zu werden, wenn es schläfrig und träge wird.

Sie sagen, dass sie Typhon durch die Sistrums abwehren und abstoßen, und weisen damit darauf hin, dass, wenn Zerstörung die Natur einschnürt und hemmt, die Generation sie durch Bewegung freisetzt und erweckt.“ (Plutarch, Moralia, Buch 5, „Über Isis und Osiris“, Abschnitt 63)

Das Sistrum besteht aus einem Griff und einem Rahmen aus Messing, Bronze, Holz oder Ton. Beim Schütteln erzeugten die kleinen Ringe oder Schlaufen aus dünnem Metall an den beweglichen Querstangen ein Geräusch, das von einem leisen Rasseln bis zu einem lauten Klirren reichte.

Seine Grundform ähnelte dem Ankh, dem ägyptischen Symbol des Lebens, und trug die Bedeutung dieser Hieroglyphe. Archäologische Aufzeichnungen haben zwei verschiedene Arten von Sistrum offenbart.

Die älteste Sistrum-Variante ist naosförmig (die innere Kammer eines Tempels, in der eine Kultfigur untergebracht ist). Der Kopf der Hathor wurde oft auf dem Griff abgebildet und die Hörner einer Kuh wurden häufig in das Design integriert (Hathor wird häufig als Kuhgöttin dargestellt).

Diese Sistrum, bekannt als der ‚Naos sistrum‘ oder ‚Sesheshet‘ (ein onomatopoeic Wort), geht zurück auf mindestens das Alte Reich (3. Jahrtausend vor Christus). In der altägyptischen Kunst wurde das Sesheshet Sistrum so dargestellt, dass es oft von einer hochrangigen Frau getragen wurde.

Die Göttin Isis spielt das Naos Sistrum (Sesheshet ) von Hathor, aus dem „Großen Tempel“ von Sethi I. in Abydos.

Während der griechisch-römischen Zeit wurde eine zweite Art von Sistrum populär. Dieses Sistrum, bekannt als Sekhem oder Sekham, hatte einen einfachen, reifenartigen Rahmen, der normalerweise aus Metall bestand. Das Sekhem ähnelte einem geschlossenen Hufeisen mit einem langen Griff und losen Metallquerstangen über dem Hathor-Kopf.

Eine Priesterin mit dem Sekhem-Sistrum

Während das Sistrum im alten Ägypten bei der musikalischen Verehrung mehrerer ägyptischer Gottheiten, darunter Amon, Bastet und Isis, verwendet wurde, wurde es insbesondere mit der Verehrung der großen Göttinnen Hathor in Verbindung gebracht. Das Sistrum wurde in Ritualen und Zeremonien verwendet, einschließlich Tänzen, Anbetungen und Feiern, die Hathor ehrten.

Es scheint auch erotische oder Fruchtbarkeitskonnotationen getragen zu haben, was wahrscheinlich von Hathors mythologischen Qualitäten herrührt. Aufgrund seiner Verbindung mit Hathor wurde das Sistrum auch zu einem Symbol ihres Sohnes Ihy, der oft als archetypischer Sistrum-Spieler dargestellt wurde.

Künstlerische Darstellung einer ägyptischen Göttin mit einem Sistrum

Das Sistrum wurde in Ägypten noch lange nach der Herrschaft der Pharaonen verwendet. Roms Eroberung Ägyptens im Jahr 30 v. Chr. nach dem Tod von Kleopatra und Marcus Antonius trug dazu bei, den Kult der Göttin im gesamten Mittelmeerraum und in der restlichen römischen Welt zu verbreiten. Die Hathor-Köpfe wurden als Isis und Nephthys interpretiert, die jeweils Leben und Tod darstellten. Die Verehrung der Göttin Isis wurde in der griechisch-römischen Zeit äußerst populär und während dieser Zeit wurde das Sistrum untrennbar mit Isis verbunden. In jeder größeren Stadt wurden Isis-Tempel errichtet, vielleicht der größte und reich verzierteste in Rom, in der Nähe des Pantheons. Der Tempel und die umliegenden Säulengänge waren mit schönen Wandmalereien geschmückt, von denen einige Priester oder Diener der Isis zeigen, die ein Sistrum halten.

In der griechischen Kultur sollten nicht alle Sistrums gespielt werden. Vielmehr übernahmen sie eine rein symbolische Funktion, in der sie bei Opfern, Festen und Begräbnissen verwendet wurden. Tonversionen von Sistrums können auch als Kinderspielzeug verwendet worden sein.





Marmorstatue von Isis: In ihrer linken Hand hält sie einen kleinen Krug an ihrer Seite und in ihrer rechten ein Sistrum.

Fazit:

Man glaubte, dass seine magischen Eigenschaften viel größer sind als bisher angenommen. Mit Sistrum konnten sie das Wetter verändern, gefährliche Gottheiten beruhigen und Portale schaffen. War es Alien-Technologie?

Gelehrte der ägyptischen Mythologie und Theoretiker versichern, dass das altägyptische Sistrum den Göttern die Möglichkeit geben konnte, von einem Ort zum anderen ein- und auszureisen.

Dies ist vermutlich der Grund, warum das Instrument über „falschen Türen“ von Tempeln zu finden ist. Daher wird angenommen, dass das Instrument möglicherweise zum Öffnen von Portalen verwendet wurde. Es könnte sich also um eine unbekannte alte fortschrittliche Technologie handeln.

Heute werden Sistras noch in den Riten der koptischen und äthiopischen Kirchen verwendet.