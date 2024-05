Von der Polizei gecheckt: Überwachungskamera fängt Zeitreisenden im Hinterhof ein? (Videos)

Ein Hausbesitzer aus Florida glaubt, dass eine Überwachungskamera, die sein Airbnb-Mietobjekt überwacht, Aufnahmen einer mysteriösen Person gemacht hat, die seinen Hinterhofschuppen für eine Zeitreise nutzt.

Berichten zufolge kam die ziemlich fantastische Geschichte am Montag ans Licht, als Alex Schaal auf TikTok von dem unheimlichen Vorfall erzählte.

Er erklärte, dass die Verrücktheit begann, als das Sicherheitssystem ihn auf einen Eindringling auf dem Grundstück aufmerksam machte, das fünf Stunden von seinem Wohnort entfernt liegt.

Als Schaal die Liveübertragung überprüfte, sah er einen Mann durch den Hinterhof wandern und vermutete zunächst, dass der Fremde vorhatte, „mein Haus auszurauben“.

Die Situation nahm jedoch schnell eine merkwürdige Wendung, die letztendlich dazu führte, dass sich der Hausbesitzer den Kopf zerbrach.

Kurz nachdem er sich in den Hinterhof gewagt hat, betritt der seltsame Eindringling einen Schuppen auf dem Grundstück und kommt scheinbar nie wieder heraus.

Als Schaal versucht, über das Sicherheitssystem mit dem Mann zu sprechen, erhält er keine Antwort und ruft die Polizei.

Anschließend treffen Polizisten vor Ort ein, um die Situation zu untersuchen, stellen jedoch fest, dass sich niemand im Schuppen befindet, sodass Schaal sich fragt, was aus dem Fremden geworden ist.

Der Vorfall wurde am nächsten Tag noch verwirrender, als das Sicherheitssystem einen weiteren mysteriösen Mann aufspürte, der aus dem Hinterhofschuppen auftauchte.

In diesem Beispiel (siehe unten) scheint es sich bei der Person um eine betagte Version des ursprünglichen Eindringlings aus Schaals erstem Video zu handeln, was ihn zu der Vermutung veranlasst, dass das Sicherheitssystem einen Zeitreisenden in Aktion erwischt hat.

Es scheint das der „Zeitreisende“ als jüngere Person in den Schuppen ging und später die gleiche Person merklich gealtert den Schuppen verlässt.

Die Geschichte des Hausbesitzers und seine beiden Videos gingen seitdem viral und viele Zuschauer stimmten seiner Einschätzung zu.

Allerdings sind nicht alle davon überzeugt, dass die Geschichte auf Augenhöhe ist, da skeptischere Beobachter vermuten, dass es sich bei der Geschichte lediglich um einen gut gemachten Schwindel von Schaals Seite handelt. Was halten Sie von diesem seltsamen Fall?

Video 1:

Video 2: