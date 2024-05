Stadt ist verblüfft, als sie nach oben blickt und neun Lichtsäulen am Nachthimmel sieht

Nachdem die Bewohner einer japanischen Stadt neun unheimliche Lichtsäulen am Nachthimmel entdeckt hatten, fragten sie sich, ob sie sich an der Spitze einer außerirdischen Invasion befanden.

Für jeden unerklärlichen Lichtblitz am Himmel, jede fehlgeleitete Leuchtlaterne und jeden außer Kontrolle geratenen Ballon wurde irgendwann einmal die Existenz eines Außerirdischen vermutet.

Über die Massenhysterie um Außerirdische hinaus gibt es laut Angaben der US-Regierung keine glaubwürdigen Vorkommnisse von UFOs – die kürzlich in UAPs (Unidentified Anomalous Phenomenon) umbenannt wurden.

Allerdings fragen sich die Bewohner der Präfektur Tottori im Süden Japans möglicherweise, ob dies wirklich stimmt, nachdem am 11. Mai neun mysteriöse Lichtsäulen aufgenommen wurden, die am Himmel schwebten.

Wie jeder, der mit solch einem seltsamen Phänomen am Himmel konfrontiert wird, machten die Anwohner schnell Fotos von den Säulen und luden sie in den sozialen Medien hoch , um eine Erklärung zu finden.

Die Lichter wurden ursprünglich auf X vom Benutzer Maashii geteilt, der schrieb: „Heute gegen 22:00 Uhr entdeckte ich einen Lichtstreifen über dem Hafen von Mikaya in der Stadt Daisen, Tottori.“

„Als ich in den Nachthimmel vor meinem Haus blickte, sah ich mehrere Lichtstreifen am Himmel“, sagte er außerdem der japanischen Nachrichtenseite Hint-Pot.

Die Lichter schienen im Norden der Stadt über dem Japanischen Meer zu schweben. Der Tweet wurde über 12,1 Millionen Mal angesehen und erregte die Aufmerksamkeit von X-Benutzern auf der ganzen Welt .

Wenig überraschend führten die seltsamen Lichter zu Spekulationen, dass es sich „vielleicht um eine Entführung durch Außerirdische“ handelte oder dass es sich um „ein großes UFO“ handelte.

Mittlerweile haben einige auch eigene Bilder der Lichter geteilt.

Allerdings gibt es für die Lichter tatsächlich eine völlig plausible Erklärung – und es handelt sich nicht um kleine grüne Männchen in Raumschiffen.

Tatsächlich befinden sich die Strahlen am Himmel über einem Meeresabschnitt, der bei Fischerbooten beliebt ist. Das bedeutet, dass die Lichter in Wirklichkeit Spiegelungen der Boote im Hafen an dieser Stelle sind.

Dies ist auch nicht das erste Mal, dass die Lichter gesichtet wurden. Marcy, eine Mitbewohnerin von Daisen, erzählte Hint-Pot, dass sie die schwebenden Lichter seit ihrem Umzug in die Stadt vor neun Jahren bereits einige Male gesehen habe.

Das Phänomen ist als „Isaribi Kochu“ oder „Fische anziehende Lichtsäulen“ bekannt.

Laut Japan Today aus dem Jahr 2015 leuchten die Lichter allerdings nicht oft, manchmal nur einmal im Jahr .

Um nachtaktive Fische zu ihren Booten zu locken, verwenden Fischer Lichter, um sie anzulocken.

Der Veröffentlichung zufolge können sich jedoch bei ausreichend niedrigen Nachttemperaturen in der Luft über Schiffen Eiskristalle bilden. Unter den richtigen Bedingungen sind diese hell genug, um sich im Himmel zu spiegeln und vom Ufer aus gesehen zu werden.

Also keine Außerirdischen, aber trotzdem ziemlich cool, oder?