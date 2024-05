US-Oberst enthüllt Existenz: „Nicht-menschliche Intelligenz interagiert mit der Menschheit“ (Video)

Es gab schon immer Whistleblower zum UFO/UAP/Alien-Phänomen. Diese UFO-Whistleblower behaupten, dass sie den Schleier der Geheimhaltung lüften und enthüllen können, was wirklich passiert.

Der nächste Whistleblower ist Colonel Karl Nell, ehemaliger Leiter der UAP Task Force, der seine Erkenntnisse zu nicht-menschlicher Intelligenz (NHI) und UAPs teilt.

Dank seiner 30-jährigen herausragenden Militärkarriere in der Luft- und Raumfahrt sowie im Geheimdienst bietet Nell fundierte Sichtweisen auf diese Phänomene.

Er bespricht seine Rollen auf dem Luftwaffenstützpunkt Wright-Patterson, bei Bell Labs, Lockheed Martin und Northrop Grumman und stellt ohne jeden Zweifel fest, dass NHI existiert und mit der Menschheit interagiert.

Nell nennt außerdem sechs Gründe für die Zurückhaltung der Regierung, UAP-Informationen preiszugeben, und plädiert für das moralische Gebot der Transparenz.

Nachfolgend ein überzeugendes Interview mit Colonel Karl Nell, aufgezeichnet am 21. Mai 2024.

Für Karl Nell interagiert eine nicht-menschliche Intelligenz seit Hunderten von Jahren mit der Menschheit. Der potenzielle Beweis, den er zur Untermauerung seiner Behauptungen vorlegte, ist die Tatsache, dass hochrangige Beamte von Regierungen wie Kanada oder Israel ähnliche Behauptungen aufstellen.

Es sind nicht nur die Vereinigten Staaten, denn dies ist ein globales Phänomen, das derzeit stattfindet. Vielleicht ist dies die Aussage, die weltweit Schlagzeilen machen sollte, wenn die Mainstream-Medien darüber berichten wollen.

Nell sagte: „ Es gibt nicht-menschliche Intelligenz. Nicht-menschliche Intelligenz interagiert mit der Menschheit. Diese Interaktion ist nicht neu und sie dauert an. Und es sind nicht gewählte Leute in der Regierung, die sich dessen bewusst sind. Es besteht kein Zweifel .“ Er hat viele interessante Themen behandelt, die alles mit den Auswirkungen zu tun haben, die eine Offenlegung auf die menschliche Zivilisation haben könnte.

Video:

„Non-human intelligence exists. Non-human intelligence has been interacting with humanity. This interaction is not new and has been ongoing.“

Col. Karl Nell of the UAPTF speaking at the SALT Conference in NYC. 👽🛸 pic.twitter.com/8Lkh4qdVkB

